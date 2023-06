Huawei revela quatro estratégias principais para capacitar o setor financeiro na navegação pela mudança

XANGAI, 8 de junho de 2023 /PRNewswire/-- A tão esperada Cúpula de Finanças Inteligentes da Huawei de 2023 começou em Xangai, reunindo mais de 2.000 líderes, especialistas e inovadores do setor de mais de 300 instituições financeiras em todo o mundo. Sob o tema "Navegue pelas mudanças, moldando finanças mais inteligentes juntos", os participantes discutiram como acelerar a transformação digital por meio de tecnologias inovadoras para impulsionar a produtividade digital.

Jason Cao, CEO da Huawei Global Digital Finance, disse: "O mundo está se aproximando rapidamente de um marco de 100 bilhões de conexões, com uma explosão de dados em nível ZB. Entramos oficialmente na era da ZFLOPS, onde o poder da IA ultrapassou o ponto de inflexão e agora está impulsionando a transformação em vários setores e serviços. Para prosperar na era inteligente, precisamos reavaliar nossa abordagem para conexões, dados, aplicativos e infraestrutura, e adotar totalmente as tecnologias digitais para construirmos competitividade central orientada para o futuro."

A Huawei está empenhada em fazer investimentos estratégicos em tecnologias fundamentais para aprofundar seu envolvimento no setor financeiro. Alinhada com esse compromisso, a Huawei anunciou quatro direções estratégicas para o setor financeiro: construir infraestrutura resiliente, acelerar a modernização de aplicações, melhorar decisões baseadas em dados e permitir a inovação em cenários.

Focar em produtos e portfólios de Tecnologia de Controle Integrada (ICT) para fortalecer a resiliência da infraestrutura digital Ajudar os clientes a acelerar a modernização da aplicação e permitir a agilidade do serviço Mergulhar em inteligência de dados para melhorar o uso de dados e as decisões baseadas em dados dos clientes Colaborar tecnologias em nuvem, tubos, borda e dispositivos para permitir a inovação de cenário dos clientes

Olhando para o futuro, a Huawei continuará explorando cenários de negócios e desenvolvendo soluções sistemáticas que se alinham com as direções estratégicas. Nosso objetivo é ajudar os clientes a construírem conectividade completa com agilidade, experiência e colaboração, e alcançarem inteligência total que seja em tempo real, convergente e compartilhada, permitindo serviços financeiros onipresentes em todos os cenários.

Colaborar com clientes e parceiros globais para moldarmos juntos finanças mais inteligentes

Aqueles que proferiram discursos principais incluíram Niu Xinzhuang, CIO do Banco de Economia Postal da China; Zhou Yanti, gerente geral do Departamento de Tecnologia Financeira do Banco de Comunicações; Brett King, líder de opinião de renome mundial e autor de Bank 4.0; Zhou Tianhong, gerente geral do Departamento de Tecnologia da Informação do Banco de Comerciantes da China; Mao Yuxing, vice-gerente geral da Haitong Securities; e Kou Guan, gerente geral do Departamento de Gerenciamento de TI e Centro de Operações Tecnológicas do Banco China CITIC. Em seus discursos, eles compartilharam as práticas mais recentes e inovadoras em transformação digital financeira e forneceram informações valiosas sobre o futuro das finanças digitais.

Durante a cúpula, a Huawei assinou acordos de cooperação com várias instituições financeiras para lançar novas soluções e atualizar os recursos técnicos inovadores de vários produtos e soluções de portfólio de Tecnologia de Controle Integrada. A Huawei está empenhada em promover o desenvolvimento abrangente de talentos digitais e trabalha em estreita colaboração com o setor para alcançar esse objetivo. Nos próximos três anos, a Huawei estabelecerá profundas colaborações com clientes, associações do setor e parceiros para desenvolver 50.000 profissionais digitais para o setor, estabelecendo uma base sólida para a transformação financeira.

A Huawei dedicou 13 anos ao setor financeiro. Até o momento, a Huawei atendeu a mais de 3.300 clientes financeiros em mais de 60 países e regiões, incluindo 50 dos 100 principais bancos do mundo. Daqui em diante, a Huawei continua comprometida em promover tecnologias de ponta e explorar novos cenários, ao mesmo tempo em que colabora com clientes e parceiros para construir finanças digitais totalmente conectadas, inteligentes e em todos os cenários. Ao lidar com mudanças com agilidade e inovação, a Huawei tem como objetivo aumentar a produtividade digital e criar um futuro brilhante juntos.

Para mais detalhes, consulte: https://e.huawei.com/cn/events/2023/industries/finance/finance-summit

