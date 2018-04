Huawei : bâtir une meilleure plateforme connectée pour les banques numériques, en offrant des possibilités futures infinies

Les institutions financières deviendront une plateforme capable de tout connecter et de stimuler l'innovation financière

Le livre blanc intitulé Mener la voie grâce au numérique dans le secteur bancaire récemment publié par International Data Corporation (IDC), société internationale de conseil, a souligné que les banques numériques du monde entier passaient actuellement des services numériques à la transformation numérique. La prochaine vague de la transformation bancaire débutera par les banques entièrement connectées. Les banques sont de plus en plus ouvertes en matière de technologies et de modèles d'affaires. La relation bilatérale entre les banques traditionnelles et les sociétés de technologies financières évoluera en direction d'un écosystème organique. Des systèmes principaux transformés et renforcés établiront les bases d'une nouvelle croissance dans le secteur bancaire.

Ma Yue, vice-président de Huawei Enterprise BG, président d'EBG Global Sales, a déclaré : « Compte tenu d'une tendance de transformation numérique dans le secteur financier, les institutions financières du monde entier doivent constamment renforcer leurs stratégies numériques et leurs initiatives de transformation, afin d'aboutir à une transformation stratégique basée sur les plateformes. Les banques sont la plateforme qui connecte le tout, et qui fournit des services financiers numériques à l'ère entièrement connectée. Huawei applique la stratégie « plateforme + écosystème », en aidant les clients financiers mondiaux à développer des produits et services basés sur les scénarios, et à mettre en œuvre une gestion intelligente des clients. »

L'application de la stratégie de plateforme financière repose sur l'écosystème financier prospère et basé sur les plateformes des infrastructures de TIC. Kong Bing, directeur général adjoint, HQ Information Technology Department, ICBC, a affirmé que dans un contexte de développement rapide des banques d'informations, ICBC avait lancé le projet de système d'information bancaire intelligent, qui s'articulera autour de la gamme complète d'exigences de travail en faveur de la transformation commerciale, renforcera davantage l'intégration profonde de la finance et des technologies, et consolidera en permanence les bases de l'innovation dans les domaines des sciences et des technologies, pour une meilleure transformation bancaire intelligente.

Focalisée sur l'intégration de la valeur financière, Huawei offre une connexion complète

Grâce à des technologies telles que l'informatique en nuage, la 5G, les mégadonnées, l'IA et la blockchain, les applications de reconnaissance faciale pour l'authentification des paiements, les agences bancaires dématérialisées et les règlements transfrontaliers deviennent une réalité. À l'avenir, les institutions financières deviendront une plateforme globale de détention d'informations financières et de transactions, et connecteront tous les individus et objets. Huawei se focalise sur l'intégration des valeurs financières, en garantissant de meilleures connexions, ainsi qu'en coopérant avec les partenaires du secteur pour accélérer la transformation numérique.

S'intéressant à l'avenir du secteur bancaire, Brett King, auteur de l'ouvrage Bank 3.0 a souligné que la « 5G incitera[it] les banques à fonctionner en temps réel. D'ici 2025, les individus seront plus nombreux à réaliser des transactions et à interagir quotidiennement avec leur argent sur un ordinateur, un smartphone, via la voix et la réalité augmentée, par rapport à ceux qui se rendent dans le réseau collectif mondial d'agences chaque année. »

Pendant l'après-midi, plusieurs clients bancaires et intégrateurs de systèmes nationaux et étrangers ont prononcé des discours passionnants et ont mené des discussions interactives sur les deux thèmes, Finance-nouvelle plateforme et Finance-connexion complète. Le laboratoire d'innovation conjoint Huawei-CMBC a également été créé dans l'après-midi. En outre, Huawei FusionInsight LibrA, entrepôt de données convergées de nouvelle génération, a été inauguré en Chine.

La solution financière de TIC complète favorise la nouvelle transformation financière numérique

Lors du sommet, Huawei a procédé à la démonstration de 16 solutions financières majeures, sur la base de scénarios, dans un espace d'exposition de 600 m2 comprenant quatre sous-espaces d'exposition : Cloud financier, Mégadonnées financières, Plateforme ouverte haute performance, et Agence intelligente.

Espace d'exposition dédié au cloud financier : La migration financière dans le cloud devient une tendance du secteur. De nombreuses solutions d'infrastructures cloud, telles que les plateformes financières intelligentes d'entretien et de maintenance, le cloud financier privé, les réseaux SDN, et les solutions de reprise après sinistre basées dans le cloud, commencent à susciter l'attention. Cet espace d'exposition a également dévoilé la solution cloud SaaS du secteur de la bancassurance, développée par Huawei et Sinosoft, et basée sur le cloud public de Huawei.

Espace d'exposition dédié aux mégadonnées financières : La solution d'entreposage des données convergées de nouvelle génération, basée sur la plateforme et la technologie distribuée x86, offre des performances leaders du secteur et une expansion rapide des capacités en ligne. Cette solution a été mise en œuvre dans de nombreuses grandes banques commerciales, telles qu'ICBC.

Espace d'exposition dédié à la plateforme ouverte haute performance : FusionCube, basé sur l'architecture hyper-convergée x86, intègre la construction rapide d'une gestion unifiée et d'ensembles de ressources standardisées, afin d'aider les banques à intégrer rapidement les ressources des agences. La plateforme de calcul de la mémoire de GridGain Systems, basée sur l'architecture hyper-convergée de Huawei, aide les banques à améliorer l'expérience en temps réel de leurs clients, et est utilisée par Sberbank, plus grande banque commerciale de Russie.

Espace dédié aux agences intelligentes : Des solutions multiples, telles que le cloud mobile d'ordinateurs de bureau et la salle d'équipements tout-en-un pour les agences bancaires, sont exposées en mode de service réel. La solution Mobile Money est utilisée par plus de 150 millions de personnes dans 19 régions en voie de développement, et compte plus de 35 millions de transactions quotidiennes.

Organisé par Huawei, le Sommet mondial FSI de Huawei est un événement mondial autour des TIC, qui se focalise sur le secteur financier. Le premier sommet a été organisé en 2013, et tous les participants du sommet sont des membres de premier plan du secteur financier. Pour en savoir plus sur le Sommet mondial FSI de Huawei, rendez-vous sur : http://e.huawei.com/topic/finance2018-cn/index.html

