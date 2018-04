Huawei: Die Entwicklung einer besser vernetzten Plattform für digitale Banken bietet unzählige Möglichkeiten für die Zukunft

-Huawei und Ökosystempartner veranstalten das Global FSI Summit in Beijing

BEIJING, 26. April 2018 /PRNewswire/ -- Huawei veranstaltete heute im Shangri-La Hotel in Beijing das Global Financial Services Industry (FSI) Summit mit dem Thema „Leading New ICT, Accelerating New Digital Finance Transformation" [Führend bei neuer IKT, Beschleunigung der neuen digitalen Finanztransformation]. An dem Gipfeltreffen nahmen über 800 Finanzkunden und Industrieexperten aus Finanzinstituten und Beratungsunternehmen weltweit teil, unter anderem die Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), die DBS Bank aus Singapur, die China Life Insurance Group, die China Minsheng Bank (CMBC), die Agricultural Bank of China (ABC), die China Merchants Bank (CMB) und die China Pacific Insurance Group (CPIC).