Huawei: Een beter verbonden platform opbouwen voor digitale banken, met oneindige mogelijkheden in de toekomst

Financiële instellingen worden platform dat alles verbindt en financiële innovatie aandrijft

In het document met als titel Leading with Digital in Banking (Digitaal Leiderschap in de Bankwereld) dat onlangs is uitgebracht door de International Data Corporation (IDC), een mondiaal adviesbureau, stond te lezen dat de digitale banken wereldwijd momenteel overstappen van digitale diensten naar digitale transformatie. De volgende golf banktransformaties zal beginnen met volledig verbonden banken. Banken staan meer open voor technologieën en zakelijke modellen. De bilaterale band tussen traditionele banken en financiële technologiebedrijven zal zich ontwikkelen tot een organisch ecosysteem. Getransformeerde en versterkte kernsystemen zullen de basis vormen voor nieuwe groei in de banksector.

Ma Yue, vicevoorzitter van Huawei Enterprise BG en voorzitter van EBG Global Sales zei dat: "Met de digitale transformatietrend in de financiële industrie moeten financiële instellingen over de hele wereld continu hun digitale strategieën en transformatie-initiatieven verdiepen om een op een platform gebaseerde strategische transformatie te bereiken. Banken zijn het platform dat alles verbindt en dat digitale financiële diensten levert in een volledig verbonden tijdperk. Huawei volgt de "platform + ecosysteem"-strategie en helpt financiële klanten wereldwijd bij het ontwikkelen van op scenario gebaseerde producten en diensten en het implementeren van een intelligent klantenbeheer."

De fundering om de strategie van het financiële platform te implementeren is dat de ICT-infrastructuur is gebaseerd op een platform en een gunstig financieel ecosysteem heeft. Kong Bing, plaatsvervangend algemeen directeur, HQ Information Technology Department, ICBC, zei dat, in het kader van de snelle ontwikkeling van de informatiebank, ICBC een project is gestart betreffende het intelligente bankinformatiesysteem (Smart Banking Information System), gericht op de hele lijn van zakelijke transformatievereisten, de verdere verdieping van de vergaande integratie van financiën en technologie, en de constante versterking van de basis voor de innovatie van wetenschap en technologie, teneinde een betere transformatie van Smart Banking te waarborgen.

Met een focus op de integratie van financiële waarde zorgt Huawei voor een volle verbinding

Gebruikmakend van technologieën zoals cloud computing, 5G, Big Data, AI en blockchain, worden toepassingen voor gezichtsherkenning voor betalingsauthenticatie, onbeheerde bankfilialen en grensoverschrijdende vereffeningen een realiteit. In de toekomst zullen financiële instellingen een integraal platform worden voor het dragen van financiële informatie en transacties en zullen zij alle mensen en dingen met elkaar verbinden. Huawei richt zich op het integreren van financiële waarden, het waarborgen van betere verbindingen en het samenwerken met sectorpartners om de digitale transformatie te versnellen.

Kijkend naar de toekomst van de banksector, onderstreepte Brett King, auteur van Bank 3.0 dat "5G de banken zal verplichten om realtime te zijn. Tegen 2025 zullen elke dag meer mensen transacties verrichten en met hun geld omgaan op een computer, een smartphone, via spraaktechnologie en augmented reality vergeleken met het aantal mensen die jaarlijks gebruikmaken van het mondiale collectieve netwerk van filialen."

In de namiddag hielden klanten van banken en systeemintegrators uit China en andere landen uitstekende toespraken en organiseerden zij interactieve discussies over de twee thema's, Financiën-Nieuw Platform en Financiën–Volledige Verbinding. Voorts werd in de namiddag het gezamenlijke innovatielab van Huawei-CMBC tot stand gebracht. Verder maakte Huawei FusionInsight LibrA, een nieuwe generatie van geconvergeerde datawarehouses, zijn debuut in China.

De volledige ICT financiële oplossing drijft de nieuwe digitale financiële transformatie aan

Tijdens de top gaf Huawei demonstraties over 16 belangrijke financiële oplossingen, op een op scenario's gebaseerde manier, in een tentoonstellingsruimte van 600m2 onderverdeeld in vier kleinere tentoonstellingsruimten: Finance Cloud, Financial Big Data, High-Performance Open Platform en Smart Branch.

Tentoonstellingsruimte Financial Cloud: Financiële cloudification is een trend in de industrie geworden. Er komen steeds meer cloudgebaseerde infrastructuuroplossingen, zoals het intelligente financiële O&M-platform, de financiële private cloud, het SDN-netwerk en cloudgebaseerde oplossingen voor het herstel van rampen. Verder werd in deze tentoonstellingsruimte aandacht besteed aan de cloudgebaseerde bankverzekeringsoplossing bancassurance business SaaS ontwikkeld door Huawei en Sinosoft op basis van de openbare cloud van Huawei.

Tentoonstellingsruimte Financial Big Data: De geconvergeerde datawarehouse-oplossing van de volgende generatie die is gebaseerd op het x86-platform en gedistribueerde technologie biedt optimale prestaties in de sector en ondersteunt snelle capaciteitsuitbreidingen online. Deze oplossing is bij een groot aantal grote commerciële banken gebruikt, waaronder ICBC.

Tentoonstellingsruimte High-Performance Open Platform: FusionCube, dat is gebaseerd op x86 hypergeconvergeerde architectuur, ondersteunt de snelle constructie van een eengemaakt management en gestandaardiseerde resource pools, wat de banken helpt om snel de middelen van hun filialen te integreren. Het geheugen-computerplatform van GridGain Systems, dat op de hypergeconvergeerde architectuur van Huawei is gebaseerd, helpt banken de realtime ervaring van de klant te verbeteren en wordt gebruikt door Sberbank, de grootste commerciële bank in Rusland.

Tentoonstellingsruimte Smart Branch: Meerdere oplossingen, waaronder de mobiele desktop-cloud voor kantoren en de all-in-one apparatuur-ruimte voor bankfilialen, worden in echte servicemodus getoond. De Mobile Money-oplossing heeft diensten verleend aan meer dan 150 miljoen mensen in 19 onderontwikkelde regio's, met meer dan 35 miljoen transacties per dag.

De door Huawei georganiseerde Huawei Global FSI Summit is een mondiaal ICT-evenement gericht op de financiële sector. De eerste top vond plaats in 2013 en alle deelnemers aan deze top zijn eliteleden van de financiële sector. Voor meer informatie over Huawei Global FSI Summit kunt u terecht op: http://e.huawei.com/topic/finance2018-cn/index.html

