PARÍŽ, 21. októbra 2022 /PRNewswire/ -- Tento pondelok sa v Paríži začala tretia zastávka globálneho turné podujatia HUAWEI CONNECT 2022. Hlavnými témami, ktorým sa venovali vedúci predstavitelia odvetvia, odborníci a partneri z odvetví informačných a komunikačných technológií (IKT) a ekologického rozvoja, boli „rozpútanie digitálnej produktivity", podpora ekologickej a digitálnej transformácie Európy a budovanie silnejších digitálnych ekosystémov.

Experts deliver their speeches at HUAWEI CONNECT 2022 in Paris

Spoločnosť Huawei na tomto podujatí zorganizovala popoludňajšie zasadnutie a panelovú diskusiu, na ktorej sa skúmala dôležitá úloha technológií pri podpore ochrany prírody v Európe a počas ktorej predstavila publikáciu Tech4Nature – Solutions in Focus.

Publikácia Tech4Nature – Solutions in Focus, ktorá vznikla v rámci partnerstva Tech4Nature medzi Medzinárodnou úniou na ochranu prírody (International Union for Conservation of Nature – IUCN) a Huawei, analyzuje osvedčené postupy využívania technológií na dosiahnutie efektívnych výsledkov v oblasti ochrany prírody a podrobne opisuje 22 projektov v 19 krajinách.

„Zo strany ochranárskej komunity je tu jednoznačne rastúca dynamika a záujem o využívanie väčšieho množstva technológie, ale aj o vývoj a vytváranie nových spôsobov, ako ju možno uplatniť. Primerané nasadenie technológie pomôže zabezpečiť trvalejšie výhody z jej uplatňovania na dosiahnutie spravodlivých a účinných ochranných opatrení," povedal James Hardcastle, vedúci IUCN pre chránené a zachovávané oblasti.

Mimovládna organizácia Rainforest Connection na zasadnutí predstavila rôzne projekty pod názvom „Strážca prírody", ktoré realizuje v Európe so spoločnosťou Huawei a miestnymi partnermi v oceánskych, mokraďových a lesných ekosystémoch.

„Rainforest Connection využíva umelú inteligenciu a analýzu veľkých dát na báze Huawei Cloud na monitorovanie biodiverzity a ochranu ekosystémov na celom svete. Využitím sily zvuku dokážeme sledovať tisíce druhov na celom svete a automaticky zisťovať prítomnosť nezákonných činností," povedal Bourhan Yassin, generálny riaditeľ Rainforest Connection.

Medzi príklady projektov, ktoré v súčasnosti prebiehajú v Európe s využitím akustických technológií, patrí monitorovanie delfínov a veľrýb pri južnom pobreží Írska a štúdium vplyvu klimatických zmien na život vtákov a obojživelníkov v rakúskych mokradiach. Projekty pod hlavičkou „Strážca prírody" v Taliansku a Grécku sa zameriavajú na prevenciu nelegálnej ťažby dreva, pytliactva a iných škodlivých ľudských činností.

Na zasadnutí predstavila švajčiarska nadácia Porini Foundation pilotný projekt, ktorý realizuje vo Švajčiarsku spolu s partnermi IUCN a Huawei. Cieľom projektu je zlepšiť evidenciu záchytov uhlíka v chránených lesných oblastiach. Nadácia Porini Foundation vyvinula aplikáciu na sekvestráciu uhlíka v lesoch založenú na cloud computingu, blockchaine a vysoko presných satelitných snímkach s cieľom zvýšiť transparentnosť a vysledovateľnosť transakcií so záchytom uhlíka v lesoch a zabezpečiť udržateľné riadenie a využívanie lesných zdrojov.

Na záver zasadnutia sa uskutočnila panelová diskusia o tom, ako môžu digitálne technológie umožniť ekologickú transformáciu v Európe, pričom partneri TECH4ALL, akademickí pracovníci a zástupcovia priemyselných organizácií preskúmali technologický a strategický plán na dosiahnutie tohto cieľa.

Účastníci podujatia mohli na mieste navštíviť aj výstavný stánok TECH4ALL a dozvedieť sa viac o ďalších projektoch digitálneho začlenenia TECH4ALL, ktoré prebiehajú v Európe. Patrí k nim aj celosvetovo prvý projekt tohto typu v Nórsku, ktorý bol nasadený v rokoch 2021 a 2022 s cieľom zachrániť ohrozené voľne žijúce lososy atlantické pred vyhynutím. Riešenie využíva kamerovú techniku v kombinácii so systémom brány s technológiou umelej inteligencie na identifikáciu invázneho lososa tichomorského – agresívneho konkurenta v oblasti zdrojov a plodnej ikernačky – a filtrovanie invázneho druhu do záchytnej nádrže, čím sa dosiahol výsledok, ktorý bol predtým nemožný. V rámci vzdelávacej časti TECH4ALL bol predstavený aj francúzsky projekt DigiTruck, v ktorom sa uvádzajú bezplatné školenia v oblasti digitálnych zručností určené pre komunity v núdzi, najmä pre nezamestnaných mladých ľudí a seniorov.

