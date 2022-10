Huawei i partnerzy firmy badają możliwości ochrony środowiska z zastosowaniem technologii podczas Huawei Connect 2022 w Paryżu

PARYŻ, 20 października 2022 r. /PRNewswire/ -- Trzecia odsłona międzynarodowego kongresu HUAWEI CONNECT 2022 rozpoczęła się w Paryżu w miniony poniedziałek. Wydarzeniu przyświeca hasło „Uwolnij potencjał cyfryzacji" (Unleash digital), a główne tematy omawiane przez czołowych przedstawicieli branży, ekspertów i partnerów z sektorów ICT i ekologicznego rozwoju obejmują zwiększenie produktywności technologii cyfrowych, promowanie zielonej i cyfrowej transformacji w Europie i budowę silniejszych ekosystemów cyfrowych.

Experts deliver their speeches at HUAWEI CONNECT 2022 in Paris

Podczas konferencji, przedstawiciele Huawei byli gospodarzami popołudniowej sesji i dyskusji panelowej, podczas której analizowano kluczową rolę technologii we wspieraniu ochrony przyrody w Europie i przedstawiono publikację Tech4Nature - Solutions in Focus („Tech4Nature - najważniejsze rozwiązania").

Opracowana w ramach partnerstwa Tech4Nature pomiędzy IUCN i Huawei, publikacja Tech4Nature - Solutions in Focus zawiera analizę najlepszych praktyk zastosowania technologii do skutecznego osiągnięcia celów wyznaczonych w obszarze ochrony przyrody i obejmuje opis 22 projektów realizowanych w 19 krajach.

„Zainteresowanie technologią i poparcie dla jej wykorzystania jest wyraźnie coraz większe wśród społeczności osób działających na rzecz ochrony przyrody, czemu towarzyszy opracowywanie i tworzenie nowych sposobów jej stosowania. Odpowiednie wdrożenie technologii pomoże zapewnić trwalsze korzyści z jej zastosowania aby zapewnić sprawiedliwe i skuteczne działania na rzecz ochrony przyrody" - powiedział James Hardcastle, dyrektor ds. obszarów chronionych IUCN.

Podczas sesji organizacja pozarządowa Rainforest Connection przedstawiła zarys różnych projektów pod szyldem Nature Guardian, które prowadzi w Europie przy współpracy z Huawei i lokalnymi partnerami w zakresie ekosystemów morskich, terenów podmokłych i leśnych.

„Rainforest Connection wykorzystuje sztuczną inteligencję i analitykę dużych zbiorów danych (Big Data) opartą na rozwiązaniach Huawei Cloud w celu monitorowania różnorodności biologicznej i ochrony ekosystemów na całym świecie. Wykorzystując moc dźwięku, jesteśmy w stanie śledzić tysiące gatunków na całym świecie i automatycznie wykrywać obecność nielegalnej działalności" - powiedział Bourhan Yassin, dyrektor generalny Rainforest Connection.

Przykładami obecnie realizowanych w Europie projektów opartych na technologiach akustycznych są działania obejmujące monitorowanie delfinów i wielorybów w pobliżu południowego wybrzeża Irlandii i badanie wpływu zmian klimatycznych na życie ptaków i płazów na terenach podmokłych w Austrii. Projekty Nature Guardian we Włoszech i w Grecji skoncentrowane są na zapobieganiu nielegalnym wycinkom lasów, kłusownictwu i innym wyniszczającym działaniom człowieka.

Podczas tej sesji również szwajcarska organizacja Porini Foundation przedstawiła swój pilotażowy projekt, który realizuje w Szwajcarii współpracując z IUCN i Huawei. Celem tego projektu jest poprawa określania ilości pochłanianego dwutlenku węgla na obszarach leśnych objętych ochroną. Fundacja Porini opracowała aplikację do oznaczania wartości sekwestracji dwutlenku węgla w lasach w oparciu o chmurę obliczeniową, technologię blockchain i wysoko precyzyjne obrazowanie satelitarne w celu poprawienia przejrzystości i możliwości monitorowania ilości pochłanianego dwutlenku węgla i zapewnienia zrównoważonej gospodarki zasobami leśnymi i ich racjonalnego wykorzystania.

Sesja została zakończona dyskusją panelową na temat sposobów, w jaki technologie cyfrowe mogą usprawnić zieloną transformację w Europie, z udziałem partnerów programu TECH4ALL , naukowców i przedstawicieli organizacji branżowych badających technologiczną i strategiczną „mapę drogową" wyznaczającą drogę do realizacji tego celu.

Uczestnicy konferencji mieli również okazję do odwiedzenia stoiska wystawienniczego TECH4ALL, gdzie mogli zasięgnąć dalszych informacji na temat innych projektów TECH4ALL dotyczących włączenia cyfrowego realizowanych w Europie. Obejmują one pierwszy tego typu projekt na świecie, który był wdrażany w Norwegii w 2021 i w 2022 roku w celu ochrony zagrożonego dzikiego łososia atlantyckiego występującego w tym kraju. Opracowane rozwiązanie oparte jest na technologiach stosowanych w kamerach połączonych z systemem opartym na sztucznej inteligencji w celu identyfikacji inwazyjnego łososia pacyficznego, konkurującego z zagrożonym gatunkiem łososia o dostępne zasoby i składającego duże ilości ikry, oraz wyłowienia ryb tego inwazyjnego gatunku do odrębnego zbiornika, dostarczając rezultaty, które były uprzednio niemożliwe. W dziedzinie edukacji w ramach programu TECH4ALL przestawiono również projekt France DigiTruck, obejmujący bezpłatne szkolenia w zakresie umiejętności cyfrowych oferowane przedstawicielom potrzebujących społeczności, w szczególności bezrobotnym młodym ludziom i osobom starszym.

