Huawei aborda soluções e tendências na nuvem em evento exclusivo

SÃO PAULO, 27 de outubro de 2021 /PRNewswire/ -- A Huawei, líder mundial em Tecnologia de Comunicação e Informação (TIC), vai realizar, em 28 de outubro, evento online abordando as tendências na nuvem. Entre as principais discussões da Huawei Cloud Internet Summit, estão as mudanças na indústria da Internet e soluções personalizadas da América Latina para fintechs, e-commerces e empresas nos setores de educação online e mídia. As inscrições são gratuitas, basta acessar o site do evento.

"Começamos a investir em Cloud em 2017, e esse é um seguimento cada vez mais estratégico para a Huawei. No Brasil e demais países da América Latina, enxergamos um grande potencial de crescimento porque nos destacamos em cobertura e oferecemos soluções inteligentes e customizadas seja como Platform-as-a-Service (PaaS) ou Software as a Service (SaaS)", destacou Marcelo Morais, Diretor de Canais da Huawei Cloud em sua participação no Inovatic 2021.

Presente há dois anos no Brasil, a Huawei Cloud é a nuvem que conta com a maior cobertura e melhor conectividade na América Latina. Ao todo, são cinco países com zonas de disponibilidade: Brasil, México, Chile, Argentina e Peru. Isso garante, entre outras vantagens técnicas, mais estabilidade e baixa latência.

Serviço

Evento: Huawei Cloud Internet Summit

Data: Quinta-feira, 28 de outubro de 2021

Horário: 12h às 13h30 (GMT-3)

Inscrições: clique aqui para se inscrever gratuitamente

