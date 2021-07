Huawei accélère la voie vers un enseignement numérique pour créer de « nouvelles valeurs ensemble » (New Value Together)

SHENZHEN, Chine, 7 juillet 2021 /PRNewswire/ -- Le Huawei Global Intelligent Education Summit 2021, dont le thème est L'accélération du voyage numérique de l'enseignement : New Value Together, a commencé aujourd'hui en ligne. Huawei a proposé le principe « 3/3/9 » comme fondement de la solution éducative à tous les niveaux visant à accélérer la mise à niveau numérique de l'industrie de l'éducation. Avec ses partenaires, Huawei vise à créer une nouvelle valeur partagée en permettant des méthodologies d'enseignement innovantes, des ressources éducatives inclusives, des capacités de recherche améliorées et des approches de gestion optimisées.

« Le secteur de l'éducation voit l'inévitable fusion de l'enseignement et de la technologie. La pandémie nous a fait comprendre que l'éducation intelligente n'a jamais été une demande aussi urgente. À l'avenir, l'enseignement, la gestion et la recherche seront pleinement conscients, connectés et intelligents. Avec l'aide de partenaires dans le secteur de l'éducation, Huawei aidera ses clients à aller plus rapidement vers une éducation intelligente à tous les niveaux », a déclaré Thomas Xu, président des ventes gouvernementales mondiales de Huawei Enterprise BG.

« Les nouvelles technologies de l'information et de la communication (TIC) contribuent activement à l'innovation dans l'enseignement supérieur. La conception et l'organisation de formations basées sur le renforcement des capacités peuvent aider efficacement les universités partenaires à résoudre le problème des capacités insuffisantes des enseignants en matière d'application des TIC. Les entreprises jouent un rôle essentiel pour encourager et promouvoir l'application des technologies TIC dans l'enseignement supérieur dans le cadre du modèle d'innovation de l'enseignement supérieur axé sur les TIC », a déclaré le professeur Zhao Jianhua, expert principal au Centre international pour l'innovation dans l'enseignement supérieur sous les auspices de l'UNESCO (UNESCO-ICHEI).

En créant une plateforme d'éducation intelligente, la solution d'éducation intelligente de Huawei vise à répondre aux exigences de diverses situations sur le campus, à prendre en charge une variété d'applications pédagogiques et à intégrer l'intelligence dans tous les aspects de l'enseignement, de l'apprentissage, de la gestion et de la recherche », a déclaré Frank Huang, directeur du secteur mondial de l'éducation et de la santé de Huawei Enterprise BG.

Principe 3/3/9 : accélérer les mises à niveau numériques grâce à une intelligence répondant à tous types de scénarios

Huawei a présenté le principe « 3/3/9 » de la solution éducative pour répondre à tous les types de scénarios. Il cible « trois » groupes de clients clés : l'enseignement de base, l'enseignement supérieur et les NREN. Les « trois » scénarios principaux sont représentés par : la salle de classe intelligente, le campus intelligent et la recherche innovante. Enfin, il y a « neuf » solutions personnalisables : apprentissage hybride, salle de classe collaborative, salle de classe numérique, collaboration intelligente, campus sécurisé, connectivité des écoles, réseau de campus intelligent, NREN et HPC.

Salle de classe intelligente : elle inclut un apprentissage hybride, une salle de classe collaborative et une salle de classe numérique. Huawei intègre des dispositifs intelligents tels que le tableau interactif IdeaHub, des connexions réseau efficaces et des services cloud pour soutenir un enseignement qui utilise une variété de médias. Huawei dessert actuellement plus de 2600 universités et institutions de recherche dans le monde.

Campus intelligent : des technologies telles que l'IoT et la Wi-Fi 6 permettent de créer un réseau de campus intelligent avec une couverture entièrement sans fil et une automatisation à l'échelle du réseau, qui construit un environnement éducatif intelligent et ouvert, améliore l'interaction entre les étudiants et les enseignants. L'Université Soochow, basée sur un cloud, est un projet de campus intelligent qui va au-delà des campus traditionnels, explorant les nouvelles formes possibles pour les futures universités.

Recherche et innovation : Huawei travaille activement pour répondre aux exigences futures de la recherche en ligne et en cloud ainsi que pour promouvoir le partage des ressources éducatives et de recherche. Huawei aide également les chercheurs à obtenir des informations par le biais de ressources de réseau de recherche partagées en fournissant des services de recherche en cloud. Par exemple, Huawei a travaillé avec RNP (Brésil) pour construire son premier réseau fédérateur OTN pour l'éducation, avec un réseau multi-service et sans bloquage au-delà de 100G.

Développement diversifié des talents : Huawei aide à fournir des ressources éducatives inclusives et à améliorer les capacités de recherche

Huawei propose des solutions d'apprentissage hybride et de salles de classe numériques centrées sur l'étudiant, afin de fournir des ressources éducatives de qualité à tous.

N'dja Kole Jean-Baptiste, directeur du Lycée Classique d'Abidjan en Côte d'Ivoire, a déclaré : « J'ai expérimenté la fonction de cours en direct dans deux classes différentes. Les enseignants sont maintenant en mesure d'enseigner et d'atteindre davantage d'élèves en ligne, ce qui signifie que la pénurie d'enseignants peut être surmontée. »

Huawei travaille activement à la formation de talents qualifiés dans le domaine de l'enseignement supérieur. En ce qui concerne l'enseignement professionnel, Huawei encourage l'intégration de l'éducation dans la pratique industrielle en encourageant l'apprentissage pratique des étudiants qui se prépareront à entrer sur le marché.

Xu Lei, Maître de conférences à la Guangdong Polytechnic of Science and Technology, a déclaré : « Pour cultiver les talents dans les écoles professionnelles, il faut transformer les modèles d'enseignement traditionnels et lier l'école à la pratique professionnelle. Nous devons nous concentrer à cultiver les capacités professionnelles des étudiants afin de fournir des talents prêts à entrer sur le marché. »

Dans le domaine de la recherche, Huawei a lancé la solution NREN, dont le modèle hybride IP + optique permet d'obtenir une bande passante élevée, de fournir des services fiables et à faible latence et de surmonter les limites de distance pour améliorer l'efficacité de la recherche.

« Huawei nous a permis de fournir une grande variété de services cloud de qualité à nos partenaires dans l'ensemble des Émirats arabes unis, ce qui a renforcé l'efficacité, réduit les coûts et facilité la collaboration dans le secteur de l'éducation », a déclaré Fahem Al Nuaimi, PDG d'Ankabut.

Travailler avec des partenaires pour créer un vivier de talents en TIC

Huawei a réitéré ses trois initiatives stratégiques concernant ce vivier : (1) acquérir une connaissance approfondie des scénarios de l'industrie pour une éducation inclusive et de qualité ; (2) s'efforcer d'obtenir des avantages mutuels en permettant aux partenaires de réduire les coûts et d'accroître l'efficacité ; (3) collaborer avec les partenaires pour créer une base pour les talents en TIC et un nouveau vivier « industrie-université-recherche ».

Huawei a créé 1500 académies TIC Huawei dans le monde entier. Plus de 3000 enseignants ont été certifiés en tant que chargés de cours et forment plus de 60 000 étudiants chaque année. Huawei compte plus de 60 partenaires dans le secteur de l'éducation et a créé OpenLabs dans de nombreux pays pour incuber des solutions conjointes développées par Huawei et des éditeurs de logiciels indépendants (ISV).

Huawei a amélioré le système des partenaire ISV et le système de certification des partenaires de planification et de conseil. En outre, elle a ajouté un support technique pour fournir des solutions basées sur la consultation. Huawei a amélioré les droits et les intérêts des partenaires technologiques stratégiques de HUAWEI CLOUD.

« En faisant converger l'innovation technologique avec des ressources éducatives professionnelles de haute qualité en matière de TIC, Tech Education donne aux universités, aux entreprises, aux établissements de formation et aux gouvernements les moyens de cultiver les talents en TIC à grande échelle. Nous souhaitons coopérer avec les partenaires mondiaux de Huawei pour créer un vivier de talents prospère », a déclaré Lily Chen, cofondatrice et vice-présidente de Tech Education.

Pour plus d'informations concernant le Huawei Intelligent Finance Summit 2021, veuillez consulter le site : https://e.huawei.com/topic/2021-event-education-summit/en/index.html.

