Huawei acelera Jornada Digital da Educação criando novos valores em conjunto

SHENZHEN, China, 7 de julho de 2021 /PRNewswire/ -- O Encontro Global de Educação Inteligente da Huawei de 2021, sob o tema Acelerar a Jornada Digital da Educação: Novos Valores em Conjunto, começou hoje on-line. A Huawei propôs o princípio "3/3/9" como a base da solução educacional para todos os cenários, que visa acelerar a atualização digital do setor educacional. Juntamente com seus parceiros, a Huawei tem como objetivo criar novos valores compartilhados, possibilitando metodologias de ensino inovadoras, recursos educacionais inclusivos, recursos de pesquisa aprimorados e abordagens de gestão otimizadas.

"O setor educacional conta com a inevitável integração profunda de ensino e tecnologia. A pandemia nos fez perceber que a educação inteligente nunca foi uma demanda tão urgente quanto agora. No futuro, o ensino, a gestão e a pesquisa se tornarão totalmente conscientes, totalmente conectados e totalmente inteligentes. Juntamente com parceiros de soluções no setor da educação, a Huawei ajudará nossos clientes a adotar, de forma mais rápida, a educação inteligente em todos os cenários", disse Thomas Xu, presidente de vendas governamentais globais da Huawei Enterprise BG.

"As novas tecnologias da informação e comunicação (TIC) estão impulsionando ativamente a prática inovadora do ensino superior. Desenvolver e organizar treinamentos com base no desenvolvimento de capacidades pode auxiliar as universidades parceiras a resolver efetivamente o problema da insuficiência de recursos de aplicação de TIC dos professores. As empresas desempenham um papel vital no impulso e na promoção da aplicação de TIC no ensino superior dentro do modelo de inovação do ensino superior orientado pela TIC", disse o Prof. Zhao Jianhua, especialista sênior no Centro Internacional de Inovação do Ensino Superior sob o patrocínio da UNESCO (UNESCO-ICHEI).

Ao construir uma plataforma de educação inteligente, a solução de educação inteligente da Huawei visa atender aos requisitos de vários cenários de serviços de campus, apoiar diversas aplicações de ensino e integrar a inteligência em todos os aspectos do ensino, aprendizado, gestão e pesquisa", disse Frank Huang, diretor do setor global de educação e saúde da Huawei Enterprise BG.

Princípio 3/3/9: acelerando atualizações digitais com inteligência para todos os cenários

A Huawei apresentou o princípio "3/3/9" da solução educacional para todos os cenários. Ele contempla "três" grupos principais de clientes: ensino fundamental, ensino superior e rede nacional de pesquisa e educação (NREN). Os "três" principais cenários são: sala de aula inteligente, campus inteligente e inovação em pesquisa. A solução oferece "nove" soluções personalizáveis: ensino híbrido, sala de aula colaborativa, sala de aula digital, colaboração inteligente, campus seguro, conectividade escolar, rede de campus inteligente, NREN e computação de alto desempenho.

Sala de aula inteligente: inclui ensino híbrido, sala de aula colaborativa e sala de aula digital. A Huawei integra dispositivos inteligentes como a IdeaHub Board, conexões de rede eficientes e serviços em nuvem para dar suporte ao ensino, que utiliza diversos tipos de mídia. Atualmente, a Huawei atende a mais de 2.600 universidades e instituições de pesquisa em todo o mundo.

Inovação em pesquisa: a Huawei está trabalhando ativamente para atender aos requisitos futuros de pesquisa on-line e baseada em nuvem e para promover o compartilhamento de recursos educacionais e de pesquisa. A Huawei também ajuda pesquisadores a obter informações por meio de recursos de rede de pesquisa compartilhada, oferecendo serviços de pesquisa baseados em nuvem. Por exemplo, a Huawei trabalhou com a RNP (Brasil) no desenvolvimento de sua primeira rede de base OTN de educação, com uma rede multisserviços e livre de bloqueios que ultrapassa o 100G.

Desenvolvimento de talentos diversificados: a Huawei ajuda a oferecer recursos de educação inclusiva e a melhorar os recursos de pesquisa

A Huawei oferece aprendizado híbrido centrado no aluno e soluções de sala de aula digital para proporcionar recursos educacionais de qualidade a todos.

N'dja Kole Jean-Baptiste, diretor do Lycée Classique Abidjan na Costa do Marfim, disse: "Experimentei a funcionalidade da aula ao vivo em duas classes diferentes. Os professores agora podem ensinar e alcançar mais alunos on-line, o que significa que a escassez de professores pode ser superada."

A Huawei está trabalhando ativamente para cultivar talentos qualificados no campo do ensino superior. Em termos de educação vocacional, a Huawei promove a integração da educação com a prática, incentivando os alunos que se preparam para entrar no mercado a colocar o aprendizado em ação.

Xu Lei, professor PhD associado da Guangdong Polytechnic of Science and Technology, afirmou: "Cultivar talentos em escolas vocacionais requer a transformação dos modelos de ensino tradicionais e a conexão entre a escola e a prática profissional. Devemos nos concentrar em cultivar as capacidades profissionais dos alunos para oferecer talentos prontos para entrar no mercado."

No campo da pesquisa, a Huawei lançou a solução NREN, cujo modelo híbrido IP + óptico oferece alta largura de banda e serviços confiáveis e de baixa latência, além de superar as limitações de distância para melhorar a eficiência das pesquisas.

"A Huawei nos permitiu oferecer uma grande variedade de serviços em nuvem de qualidade a nossos parceiros nos Emirados Árabes Unidos, aumentando a eficiência, reduzindo custos e facilitando a colaboração em todo o setor da educação", disse Fahem Al Nuaimi, CEO da Ankabut.

Trabalhar com parceiros para construir um ecossistema de talentos de TIC

A Huawei reiterou suas três iniciativas estratégicas em relação ao ecossistema: (1) obter dados aprofundados sobre cenários do setor visando à educação inclusiva e de qualidade; (2) buscar benefícios mútuos, permitindo que os parceiros reduzam os custos e aumentem a eficiência; (3) trabalhar em conjunto com os parceiros para construir uma base de talentos de TIC e um novo ecossistema de "pesquisa entre universidade e indústria".

A Huawei estabeleceu 1.500 academias de TIC Huawei em todo o mundo. Mais de 3.000 professores foram certificados como docentes com mais de 60 mil alunos a cada ano. A Huawei tem mais de 60 parceiros no setor da educação e estabeleceu a OpenLabs em vários países para incubar soluções conjuntas desenvolvidas pela Huawei e por desenvolvedores de software independentes (ISVs).

A Huawei atualizou o sistema de parcerias com ISVs e o sistema de certificação de parceiros de planejamento e consultoria. Além disso, adicionou suporte técnico para oferecer soluções com base em consultoria. A Huawei atualizou os direitos e interesses dos parceiros estratégicos de tecnologia da HUAWEI CLOUD.

"Ao combinar inovação tecnológica com recursos de educação em TIC profissional de alta qualidade, a educação em tecnologia capacita universidades, empresas, instituições de treinamento e governos a cultivar talentos de TIC em escala. Queremos cooperar com os parceiros globais da Huawei para criar um ecossistema de talentos próspero", disse Lily Chen, cofundadora e vice-presidente de educação em tecnologia.

Para mais informações sobre o Encontro Global de Educação Inteligente da Huawei de 2021, clique em https://e.huawei.com/topic/2021-event-education-summit/en/index.html.

