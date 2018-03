Huawei annonce un partenariat stratégique avec l'IATA

Le développement du secteur aéronautique d'un pays est un indicateur clé de son progrès économique, technique et social. Un secteur aéronautique vigoureux exige une collaboration entre les compagnies aériennes, les aéroports et les autres parties prenantes de la chaîne industrielle. Il dépend également de l'élaboration de normes et de processus industriels à l'échelon mondial et de l'adoption de nouvelles technologies vitales pour transformer le secteur. Adhérer au Programme de partenariats stratégiques de l'IATA constitue une occasion idéale pour Huawei de renforcer son engagement en vue de faire avancer le secteur aéronautique. L'IATA est l'association professionnelle des compagnies aériennes internationales, créée en avril 1945 à La Havane, représentant quelque 280 compagnies de 120 pays et couvrant 83 % de l'ensemble du trafic aérien. Un appui professionnel est fourni à toutes les parties prenantes du secteur grâce à un large éventail de produits et de services spécialisés, y compris l'élaboration des politiques du secteur pour régler les questions relatives à l'aéronautique.

Bénéficiant d'une innovation continue, les produits, les solutions et les services TIC de Huawei ont été adoptés par plus de 50 aéroports, compagnies aériennes et autorités du contrôle de la circulation aérienne. Huawei compte parmi ses clients plus de 15 aéroports d'envergure mondiale, qui dépassent tous les 30 millions de passagers annuels. Dans le cadre du Programme de partenariats stratégiques de l'IATA, Huawei fera usage de nouvelles TIC pour accélérer la transformation numérique du secteur aéronautique. La société aidera les clients à bâtir des compagnies aériennes et des aéroports intelligents qui soient dynamiques, efficaces, collaboratifs, innovants et en mesure d'entrer dans une ère intelligente, satisfaisant aux exigences de leurs passagers en termes de sécurité, d'efficacité et de services personnalisés.

« Le Programme de partenariats stratégiques de l'IATA est ouvert aux entreprises qui apportent une valeur ajoutée et des avantages au secteur aéronautique, de façon directe et indirecte, grâce à leurs services, leurs produits et leurs solutions », a déclaré Mark Hubble, le directeur général adjoint des services marketing et commerciaux de l'IATA. « Nous sommes très heureux d'accueillir Huawei dans notre famille toujours plus grande de partenaires stratégiques. »

Yuan Xilin, le président du secteur des transports de Huawei Enterprise BG, a déclaré : « Huawei est ravi d'adhérer au Programme de partenariats stratégiques de l'IATA. L'IATA fournit aux membres une plateforme inestimable pour collaborer avec d'autres leaders de l'aéronautique dans des domaines d'intérêt commun et permet aux compagnies aériennes de bénéficier d'un large éventail de produits et d'expertise avancés, afin d'assurer des activités plus sûres, efficaces et rentables. La volonté de Huawei est de faire en sorte que chaque personne, foyer et organisation dispose du numérique pour que le monde soit entièrement connecté et intelligent. Les aéroports et les compagnies aériennes d'envergure mondiale devenant intelligents, Huawei s'attache à être le meilleur partenaire de la transformation numérique de l'aéronautique, en fournissant des solutions TIC à guichet unique pour aider les clients à améliorer les services et à offrir aux passagers une expérience sans à-coup. Ensemble, nous chercherons des solutions vitales pour l'avenir du secteur aéronautique. »

Au Passenger Terminal EXPO 2018, Huawei présente une gamme complète de solutions TIC couvrant le nuage hybride pour l'aéronautique, le réseau agile pour les aéroports et les opérations aéroport visualisées. Huawei collabore avec les principaux aéroports et compagnies aériennes au monde sur des modèles innovants de nuages aéronautiques, l'optimisation du ressenti des passagers et des solutions pour les opérations visualisées. Huawei a mis en place avec réussite des solutions en nuage, d'Internet des objets (IdO), de big data et de réseaux de communication pour les clients du secteur aéronautique du monde entier ; tout cela grâce au soutien de ses équipes locales et d'un écosystème complet de partenaires, dans plus de 170 pays et régions du monde. À ce jour, 197 des entreprises figurant sur la liste Fortune Global 500 et 45 des 100 premières entreprises, ont choisi Huawei comme partenaire de leur transformation numérique.

