Huawei anuncia parceria estratégica com a IATA

O desenvolvimento da indústria de aviação de um país é um indicador chave do seu progresso econômico, técnico e social. Um setor de aviação próspero exige colaboração entre companhias aéreas, aeroportos e outros investidores envolvidos na cadeia industrial. Também depende do desenvolvimento de padrões e processos globais do setor e da implementação de novas tecnologias que são críticas para transformar a indústria. Tornar-se membro do Programa de Parcerias Estratégicas da IATA representa uma oportunidade ideal para a Huawei aumentar seu compromisso com o avanço da indústria da aviação. A IATA é a associação comercial das companhias aéreas do mundo, formada em abril de 1945 em Havana, representando cerca de 280 companhias aéreas de 120 países que cobrem 83% do tráfego aéreo total. O apoio profissional é fornecido a todos os investidores da indústria com uma ampla variedade de produtos e serviços especializados, incluindo a formulação de políticas da indústria para abordar questões de aviação.

Alavancando a inovação contínua, os produtos, soluções e serviços de ICT da Huawei foram adotados por mais de 50 aeroportos, companhias aéreas e autoridades de controle de tráfego aéreo. Os clientes incluem mais de 15 aeroportos globais com mais de 30 milhões de passageiros anuais cada um. Através do Programa de Parcerias Estratégicas da IATA, a Huawei aplicará novas ICTs para impulsionar a transformação digital da indústria da aviação. Com isso ajudará os clientes a construir aeroportos e companhias aéreas inteligentes, dinâmicas, eficientes, colaborativas, inovadoras e prontas para uma era inteligente, atendendo os requisitos dos aeroportos, das companhias aéreas e dos passageiros quanto à segurança, eficiência e serviços personalizados.

"O Programa de Parcerias Estratégicas da IATA está aberto a empresas que agregam valor e trazem benefícios para o setor de transporte aéreo direta e indiretamente por meio de seus serviços, produtos e soluções", disse Mark Hubble, vice-presidente sênior de marketing e serviços comerciais da IATA. "Estamos muito felizes em incluir a Huawei em nossa família cada vez maior de Parceiros Estratégicos".

Yuan Xilin, presidente do setor de transportes da Huawei Enterprise BG, disse: "A Huawei está entusiasmada por se unir ao Programa de Parcerias Estratégicas da IATA. A IATA fornece uma plataforma inestimável para que os membros colaborem com outros líderes da aviação em áreas de interesse mútuo, e permite que as companhias aéreas se beneficiem de uma ampla gama de produtos e conhecimentos avançados para alcançar operações mais seguras, eficientes e econômicas. A visão da Huawei é levar o digital a toda pessoa, lar e organização para um mundo totalmente conectado e inteligente. Com os aeroportos globais e as companhias aéreas evoluindo para Aeroportos Inteligentes e Companhias Aéreas Inteligentes, a Huawei está empenhada em se tornar o melhor parceiro para a transformação digital da aviação, fornecendo soluções one-stop ICT para ajudar os clientes a melhorar seus serviços e criar uma experiência tranquila para os passageiros. Juntos, buscaremos soluções que serão críticas para o futuro da indústria da aviação".

Na Passenger Terminal EXPO 2018, a Huawei está apresentando um conjunto completo de soluções de ICT que cobrem a nuvem híbrida de aviação, a rede ágil do aeroporto e operações visualizadas no aeroporto. A Huawei está colaborando com aeroportos e companhias aéreas líderes mundiais em modelos inovadores de nuvem de aviação, otimização de experiência de passageiros e soluções de operações visualizadas. A Huawei implementou com sucesso soluções na nuvem, a Internet das Coisas (IoT), Big Data e redes de comunicação para clientes de aviação em todo o mundo. Isso foi conseguido com o apoio de suas equipes locais e um extenso ecossistema de parcerias em mais de 170 países e regiões ao redor do mundo. Até o momento, 197 empresas da lista Fortune Global 500 e 45 das 100 maiores empresas escolheram a Huawei como parceira para a transformação digital.

FONTE Huawei

