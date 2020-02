Huawei annonce une gamme de nouveaux produits pour la 5G et accélère sa stratégie « Seamless AI Life » adaptée à tous les scénarios

Parmi les principaux produits annoncés, on peut citer : HUAWEI Mate Xs, une nouvelle version du dispositif pliable, dotée de matériel et de logiciels de pointe ; HUAWEI MatePad Pro 5G, une tablette 5G emblématique qui offre une expérience haut de gamme dans tous les scénarios ; ainsi que HUAWEI Wi-Fi AX3 et HUAWEI 5G CPE Pro 2, deux solutions de connectivité compatibles avec la norme Wi-Fi 6+, qui offrent aux consommateurs une connectivité haut débit généralisée.

Par ailleurs, Huawei a également dévoilé une gamme de nouveaux ordinateurs portables HUAWEI MateBook. Fonctionnant avec la 10e génération de processeurs Intel® Core™ et le système d'exploitation Windows, les tous derniers ordinateurs portables FullView transforment l'expérience du bureau mobile grâce à des fonctionnalités de productivité révolutionnaires telles que la collaboration multi-écrans Huawei Share.

Richard Yu, PDG de Huawei Consumer Business Group, a déclaré : « Huawei restera fidèle à la stratégie 'Seamless AI Life' adaptée à tous les scénarios. Nous allons continuer à investir dans nos technologies de pointe, notamment les jeux de puces, les communications 5G, l'IA mobile, les systèmes d'exploitation, les caméras et les solutions audiovisuelles, afin de renforcer nos avantages concurrentiels à long terme. Nous avons également hâte de travailler avec les développeurs du monde entier à l'accélération de la croissance de l'écosystème destiné à tous les scénarios. À leurs côtés, nous allons favoriser l'expérience dans tous les scénarios et la faire passer à des niveaux inédits ».

ENSEMBLE, des possibilités de connexion

Chez HUAWEI, l'expérience du consommateur passe toujours en premier. Dans cet esprit, l'entreprise a consacré la décennie écoulée à cultiver l'écosystème « 1+8+N ». Cet écosystème repose sur Huawei Share et Huawei HiLink, qui sont les ponts reliant tous les appareils entre eux pour offrir une expérience utilisateur exhaustive. Non seulement Huawei innove sur le plan matériel, mais elle continue de construire l'écosystème Huawei Mobile Services (HMS), auquel les consommateurs peuvent accéder à travers HUAWEI AppGallery.

Grâce à la plate-forme de services matériels et logiciels fonctionnant harmonieusement, Huawei offre une expérience utilisateur de qualité où les informations sont partagées entre les différents dispositifs connectés de manière transparente dans tous les scénarios.

2019 a été une année peu conventionnelle pour Huawei. Cependant, Huawei reste une marque de confiance auprès des consommateurs, comme le prouvent les solides résultats obtenus en 2019, où son chiffre d'affaires annuel a connu une hausse spectaculaire de 30 pour cent, pour se chiffrer à 67 milliards de dollars. L'activité de Huawei dans le domaine des smartphones a dépassé les 240 millions d'unités expédiées, ce qui a permis à Huawei de se positionner comme le deuxième fabricant au monde de téléphones portables. D'autres catégories de produits de l'écosystème adapté à tous les scénarios ont enregistré une croissance rapide : les ventes de PC ont augmenté de 200 pour cent, les dispositifs de technologie mettable (wearables) de 173 pour cent et les produits audio sans fil de 210 pour cent.

L'expérience est à nouveau révolutionnée : HUAWEI Mate Xs

Représentant la prochaine évolution du facteur de forme pliable, le HUAWEI Mate Xs offre une expérience utilisateur améliorée grâce à un nouvel écran flexible fabriqué avec des matériaux nouveaux et une nouvelle charnière qui parachève le design caractéristique en « aile de faucon » (Falcon Wing).

Equipé du système sur puce pour la 5G, Kirin 990 5G, développé en interne par Huawei, le HUAWEI Mate Xs est une nouvelle version complète qui offre des capacités de communication mobiles améliorées en matière d'IA et de 5G.

La quadri-caméra Leica SuperSensing fait son retour sur le HUAWEI Mate Xs. Se composant d'une caméra SuperSensing de 40 MP, d'une caméra ultra grand angle de 16 MP, d'une caméra à téléobjectif de 8 MP et d'une caméra 3D Depth Sensing, le puissant système de caméra Leica tire pleinement parti du facteur de forme pliable, servant d'appareil photo avant et arrière pour faciliter un large choix de cas d'utilisation photographique.

Fonctionnant sur le système d'exploitation EMUI10.0.1, HUAWEI Mate Xs prend en charge les applications multifenêtres qui garantissent une expérience plus intelligente et plus dynamique. Pour élargir la gamme d'applications qui exploitent tout le potentiel du facteur de forme pliable, Huawei travaille en collaboration avec des développeurs du monde entier à la croissance de l'écosystème. .

Au-delà du Wi-Fi 6 : la série HUAWEI Wi-Fi AX

Dans le cadre de la stratégie « Seamless AI Life » pour tous les scénarios de Huawei, les solutions de connectivité telles que les routeurs Wi-Fi, les équipements sur les sites des clients (CPE) et les modules de communication jouent un rôle déterminant en connectant les éléments de l'écosystème 1+8+N pour offrir aux consommateurs une expérience de connexion sécurisée, intuitive, intelligente et à haut débit.

À titre de leader de la technologie 5G, Huawei est l'un des principaux contributeurs à l'élaboration de la norme Wi-Fi 6. Actuellement, le groupe qui travaille sur la norme IEEE 802.11ax comprend cinq experts techniques de Huawei, dont le président siégeant du groupe. Ayant proposé 260 contributions - ce qui représente 15 pour cent de toutes les propositions - au projet Wi-Fi 6 (802.11ax), Huawei est le deuxième contributeur le plus important à ces efforts de collaboration de l'industrie.

Tirant parti de la synergie entre son jeu de puces propriétaire et les optimisations des logiciels, Huawei a développé le Wi-Fi 6+ en s'appuyant sur la norme Wi-Fi 6. La norme Wi-Fi 6+ prend en charge la largeur de bande de canal de 160 MHz de bout en bout et la technologie dynamique à bande étroite exclusive de Huawei. L'alliance de ces deux grandes avancées a permis d'améliorer considérablement les vitesses et la couverture des signaux Wi-Fi.

À l'occasion du lancement virtuel, Huawei a lancé Gigahome 650 et Kirin W650, les derniers jeux de puces pour le Wi-Fi 6+, conçus respectivement pour les routeurs et les smartphones. La nouvelle série HUAWEI Wi-Fi AX3 est équipée du jeu de puces Gigahome 650, qui lui permet de prendre en charge le fonctionnement double simultané à double simultané (DBDC) à des vitesses allant jusqu'à 3 000 Mbps. Lorsqu'ils sont utilisés avec un dispositif Huawei qui prend également en charge le Wi-Fi 6+, les routeurs HUAWEI Wi-Fi AX3 peuvent offrir une meilleure couverture du signal et des vitesses dépassant celles des routeurs Wi-Fi 6.

Huawei a également lancé le HUAWEI 5G CPE Pro 2, un nouveau CPE Wi-Fi 6+ qui est 30 pour cent plus compact que la version précédente. Parmi les autres améliorations notables, citons la prise en charge à hauteur de 11 bandes 5G et la technologie exclusive Super Uplink de Huawei, qui améliore considérablement la vitesse de téléchargement (upload) et la latence.

Repenser la créativité : HUAWEI MatePad Pro 5G

Point d'entrée important dans l'écosystème intelligent, le HUAWEI MatePad Pro 5G est conçu pour créer une synergie avec les téléphones, les articles de technologie mettable et les autres dispositifs de Huawei. Il joue un rôle essentiel dans la fonction de collaboration multi-écrans qui offre aux consommateurs une expérience transparente avec plusieurs dispositifs.

Le HUAWEI MatePad Pro 5G est doté d'un écran HD de 10,8 pouces qui prend en charge la gamme de couleurs DCI-P3 de qualité cinéma. Doté d'un cadre ultra fin, il présente le rapport écran/corps de tablette le plus élevé au monde, à savoir 90 pour cent. Intégré dans le corps de la tablette légère, le système sur puce Kirin 990 5G prend en charge une connectivité 5G exceptionnelle, tout en offrant des performances et une efficacité énergétique élevées.

Fonctionnant avec EMUI10, le HUAWEI MatePad Pro peut être connecté à d'autres smartphones Huawei grâce à la fonction de collaboration multi-écrans Huawei Share. Une fois la connexion établie, les utilisateurs peuvent naviguer et contrôler les deux dispositifs sur l'écran de la tablette.

La collaboration multi-écrans permet également le transfert de fichiers par glisser-déposer entre smartphones et tablettes. Le partage de périphériques permet aux utilisateurs de taper sur le smartphone en utilisant le clavier et l'écran de la tablette, d'écouter de la musique enregistrée sur le smartphone avec les haut-parleurs de la tablette, pour ne citer que cela. Le HUAWEI MatePad Pro 5G prend en charge la fonction multifenêtres pour l'affichage simultané de trois applications au maximum. Le Multiplicateur d'applications divise un cas d'application en deux fenêtres, offrant une expérience révolutionnaire de double affichage qui tire le meilleur parti du mode paysage.

Le HUAWEI MatePad Pro 5G peut être couplé au HUAWEI M-Pencil, qui prend en charge 4 096 niveaux de sensibilité à la pression pour offrir une expérience d'écriture naturelle et intuitive. Le bloc-notes HUAWEI prend originellement en charge le stylet Huawei avec une nouvelle fonctionnalité de raccourci de désactivation d'écran, permettant aux utilisateurs de saisir leur inspiration à chaque fois qu'elle se présente.

Huawei a également annoncé les derniers modèles de HUAWEI MateBook lors de l'évènement. La nouvelle version du HUAWEI MateBook X Pro est alimentée par les processeurs Intel Core de 10e génération. Disponible dans un nouveau coloris Vert émeraude, le tout dernier ordinateur portable haut de gamme conserve le design FullView Display pour atteindre un rapport écran/corps de 91 pour cent. Parallèlement à cela, la nouvelle série HUAWEI MateBook D rejoint la gamme HUAWEI MateBook en tant que PC destiné aux jeunes consommateurs, offrant une expérience innovante et intelligente dans un design qui est la griffe de la série HUAWEI MateBook.

Une nouvelle expérience d'applications : HUAWEI AppGallery

Pour cultiver un écosystème à part entière qui permettra aux dispositifs Huawei de progresser, Huawei ouvre progressivement ses capacités de puce-dispositif-cloud aux développeurs du monde entier par le biais de ses services mobiles (HMS). Cet écosystème, qui comprend des fonctionnalités pour tous les scénarios, une distribution mondiale et des capacités de gestion du cycle de vie, est un élément essentiel de la stratégie « Seamless AI Life » pour tous les scénarios de Huawei.

Étant actuellement dans sa quatrième itération, HMS Core est un ensemble d'outils conçus pour les partenaires de Huawei et les développeurs d'applications afin qu'ils puissent créer des expériences nouvelles et uniques qui tirent parti de toutes les capacités matérielles et logicielles qu'offrent les dispositifs Huawei. En intégrant HMS dans leurs applications avec HMS Core 4.0, les développeurs peuvent rapidement déployer les capacités de Huawei sur les dispositifs, telles que HiAI, la technologie distribuée et les fonctionnalités des appareils photo sur leurs applications et fournir des expériences de qualité aux utilisateurs finaux.

Par exemple, Cewe, la plus grande entreprise européenne d'impression de photos, a déployé le kit de partage de Huawei pour simplifier le processus de couplage des dispositifs dans ses bureaux. Le processus d'impression intuitif facilite une production plus rapide qui ne demande qu'une simple pression pour que le personnel de Cewe puisse connecter un dispositif Huawei à une imprimante. Ces expériences ne sont pas uniquement réservées aux utilisateurs en entreprise ; HUWAEI AppGallery propose une gamme d'applications compatibles avec HMS pour les utilisateurs de dispositifs Huawei qui pourront ainsi profiter des avantages apportés par les innovations de Huawei.

HUAWEI AppGallery propose également Quick Apps, une catégorie innovante d'applications conçues pour les dispositifs de l'ère de la 5G. Développées sur la base de normes industrielles, Quick Apps ne demande aucune installation et utilise une mémoire système minimale. Les utilisateurs peuvent simplement cliquer sur ces applications pour profiter d'une interaction fluide et de belles interfaces comme s'ils étaient sur des applications traditionnelles. Cette catégorie est en plein essor ; à l'heure actuelle, plus de 1 700 Quick Apps sont disponibles sur la HUAWEI AppGallery.

Non seulement Huawei crée des applications, mais elle peaufine aussi activement ses applications de qualité très prisées dans le monde entier afin d'enrichir sans relâche l'expérience utilisateur. Pour protéger les utilisateurs contre les applications malveillantes, Huawei a innové dans un système de sécurité et de protection complet, qui comprend la vérification du nom réel du développeur, un processus d'examen en quatre étapes, une protection du téléchargement et de l'installation, ainsi qu'un mécanisme de prévention pour le fonctionnement sécurisé des applications.

Forte de ses neuf ans d'expérience en matière d'agrégation et de développement d'applications, HUAWEI AppGallery est désormais la troisième plate-forme d'applications au monde. En parlant de ses projets pour l'avenir de la HUAWEI AppGallery, Richard Yu a souligné : « À l'avenir, nous allons continuer à développer notre écosystème d'applications dans la HUAWEI AppGallery, dans l'espoir non seulement de créer une plate-forme sûre et fiable, mais aussi d'offrir un choix plus large aux consommateurs. Le succès continu de cet écosystème florissant restera l'une de nos plus grandes priorités ».

Huawei s'implique activement aux côtés des développeurs d'applications populaires dans le monde entier afin de faire croître l'écosystème des applications. Les développeurs sont chaleureusement invités à faire partie de cet écosystème et de collaborer avec Huawei pour offrir aux consommateurs du monde entier une expérience plus intelligente avec les applications.

À propos de Huawei Consumer BG

Les produits et services de Huawei sont disponibles dans plus de 170 pays et utilisés par un tiers de la population mondiale. Quatorze centres de recherche et développement ont été créés aux États-Unis, en Allemagne, en Suède, en Russie, en Inde et en Chine. Huawei Consumer BG est l'une des trois unités commerciales de Huawei et couvre les smartphones, les ordinateurs et tablettes, les accessoires de technologie mettable et les services cloud, entre autres. Le réseau mondial de Huawei s'appuie sur plus de 32 années d'expertise dans le secteur des télécommunications et se consacre à offrir les dernières avancées technologiques aux consommateurs du monde entier.

