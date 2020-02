Huawei apresenta um leque de novos produtos 5G, acelera estratégia All-Scenario Seamless AI Life

Os principais produtos apresentados incluem: o HUAWEI Mate Xs, uma evolução do dispositivo dobrável, com hardware e software de vanguarda; o HUAWEI MatePad Pro 5G, um tablet 5G carro-chefe que oferece uma experiência especial para todos os cenários; o HUAWEI Wi-Fi AX3 e o HUAWEI 5G CPE Pro 2, duas soluções de conectividade habilitada pelo Wi-Fi 6+, que oferece aos consumidores conectividade de alta velocidade generalizada.

Além disso, a Huawei também apresentou uma série de novos laptops HUAWEI MateBook. Equipados com processadores Intel® Core™ de 10a geração e sistema operacional Windows, os últimos laptops FullView transformam a experiência do escritório móvel com recursos revolucionários de produtividade, tais como o Huawei Share (compartilhamento da Huawei) e Multi-screen Collaboration (colaboração em múltiplas telas).

O presidente-executivo da Huawei Consumer Business Group, Richard Yu, disse: "A Huawei se manterá comprometida com a estratégia All-scenario Seamless AI Life (Vida com IA perfeita para todos os cenários). Continuaremos investindo em nossas tecnologias de ponta, incluindo chipsets, comunicações 5G, IA móvel, sistemas operacionais, câmeras e soluções audiovisuais, de forma a desenvolver nossas vantagens competitivas a longo prazo. Também estamos ansiosos para trabalhar com desenvolvedores globalmente, a fim de catalisar o crescimento do ecossistema de todos os cenários. Junto com eles, iremos elevar a experiência de todos os cenários para novos patamares".

JUNTOS, conectando possibilidades

Na Huawei, a experiência do consumidor vem em primeiro lugar. Nesse campo, a empresa dedicou a última década cultivando o ecossistema "1+8+N". O Huawei Share e o Huawei HiLink, que são as pontes que conectam todos os dispositivos para proporcionar uma experiência holística aos usuários, sustentam o ecossistema. Além de inovar na vanguarda do hardware, a Huawei continua a desenvolver seu ecossistema de serviços móveis (HMS – Huawei Mobile Services), que é acessível aos consumidores através do HUAWEI AppGallery (galeria de aplicativos da Huawei).

Com a plataforma de serviços de hardware e software para todos os cenários operando em harmonia, a Huawei fornece experiência do usuário de qualidade, em que as informações são compartilhadas entre os dispositivos conectados de maneira perfeita, em todos os cenários.

2019 foi um ano não convencional para a Huawei. No entanto, a Huawei continua sendo uma marca confiável entre os consumidores, como provado por seu forte desempenho em 2019, com uma receita anual aumentando em 30%, atingindo $ 67 bilhões. Os negócios de smartphone da Huawei ultrapassaram o volume de vendas de 240 milhões de unidades, assegurando à Huawei a posição de segunda maior fabricante de telefone celular do mundo. Outras categorias de produtos no ecossistema de todos os cenários também registraram rápido crescimento: os negócios de PC aumentaram 200%, acessórios tecnológicos (wearables) 173% e produtos de áudio wireless 210%.

Experiência revolucionada, novamente: HUAWEI Mate Xs

Representando a próxima evolução de fator de forma dobrável, o HUAWEI Mate Xs fornece uma experiência do usuário melhorada, com o novo display flexível fabricado com materiais originais e uma nova articulação para viabilizar o design exclusivo Falcon Wing.

Equipado com o carro-chefe 5G SoC Kirin 990 5G, desenvolvido pela Huawei, o HUAWEI Mate Xs é um upgrade completo com recursos de comunicações móveis com IA e 5G melhorados.

A Leica SuperSensing Quad Camera retorna no HUAWEI Mate Xs. Composto por uma câmera SuperSensing de 40MP, uma câmera com lente ultragrande-angular de 16MP, uma câmera telefotográfica de 8MP e uma câmera Depth Sensing em 3D, o poderoso sistema da câmera Leica obtém vantagem total do fator de forma dobrável, exercendo o papel de câmeras frontais e traseiras, para dar suporte a uma ampla variedade de casos de uso fotográficos.

Operando em EMUI10.0.1, o HUAWEI Mate Xs dá suporte a aplicativos Multi-Window (de múltiplas janelas), que asseguram uma experiência mais inteligente e mais dinâmica. Para expandir o leque de aplicativos que exploram todo o potencial do fator de forma dobrável, a Huawei está trabalhando colaborativamente com desenvolvedores globais para desenvolver o ecossistema.

Além do Wi-Fi 6: série HUAWEI Wi-Fi AX

Como parte da estratégia All-scenario Seamless AI Life da Huawei, soluções de conectividade como roteadores Wi-Fi, equipamentos na instalação do cliente (CPE – customer-premise equipment) e módulos de comunicações exercem um papel fundamental na conexão do ecossistema 1+8+N, para fornecer uma experiência segura, intuitiva, inteligente e conectada em alta velocidade aos consumidores.

Como líder em tecnologia 5G, a Huawei é uma das principais contribuintes para a formulação do padrão Wi-Fi 6. Atualmente, o grupo de trabalho do padrão IEEE 802.11ax inclui cinco especialistas técnicos da Huawei, com um deles presidindo o grupo. Com 260 contribuições submetidas – correspondendo a 15% de todas as submissões – para o projeto do Wi-Fi 6 (802.11ax), a Huawei é a segunda contribuinte mais proeminente para o esforço colaborativo do setor.

Ao alavancar a sinergia entre seu chipset patenteado e otimizações do software, a Huawei desenvolveu o Wi-Fi 6+ baseado no padrão Wi-Fi 6. O Wi-Fi 6+ dá suporte à largura de banda de canal de 160MHz ponta a ponta e à tecnologia de banda estreita (narrowband) dinâmica exclusiva. Combinados, esses dois avanços revolucionários resultam em velocidades de Wi-Fi e cobertura de sinal amplamente melhorados.

Durante o lançamento virtual, a Huawei lançou o Gigahome 650 e o Kirin W650, os últimos chipsets para o Wi-Fi 6+, projetados para roteadores e smartphones, respectivamente. A nova série HUAWEI Wi-Fi AX3 é equipada com o chipset Gigahome 650, que lhe permite dar suporte à operação dual-band dual-concurrent (DBDC), em velocidades de até 3000Mbps. Quando usados em combinação com um dispositivo da Huawei que também dá suporte ao Wi-Fi 6+, os roteadores HUAWEI Wi-Fi AX3 podem fornecer melhor cobertura de sinal e velocidades que excedem as dos roteadores Wi-Fi 6.

A Huawei também lançou o HUAWEI 5G CPE Pro 2, um novo Wi-Fi 6+CPE que é 30% mais compacto que seu antecessor. Outros upgrades notáveis incluem o suporte para até 11 bandas 5G e para a tecnologia exclusiva Super Uplink da Huawei, que melhora muito a velocidade de carregamento (upload) e a latência.

Repense a criatividade: HUAWEI MatePad Pro 5G

Como um importante ponto de entrada para o ecossistema inteligente, o HUAWEI MatePad Pro 5G foi projetado para criar sinergia com os telefones celulares, acessórios tecnológicos (wearables) e outros dispositivos da Huawei. Ele exerce um papel fundamental no recurso Multi-screen Collaboration (colaboração em múltiplas telas), que fornece uma experiência perfeita com múltiplos dispositivos aos consumidores.

O HUAWEI MatePad Pro 5G tem um display em HD de 10,8 polegadas para a gama de cores DCI-P3 com qualidade de cinema. Com bordas ultrafinas, ele tem a maior relação tela para carcaça de tablet do mundo, a 90%. Embutido na carcaça do tablet leve, o Kirin 990 5G SoC dá suporte excelente à conectividade 5G, ao mesmo tempo que fornece alto desempenho e eficiência energética.

Operando no EMUI10, o HUAWEI MatePad Pro pode ser conectado a outros smartphones da Huawei, através do recurso Huawei Share Multi-Screen Collaboration. Uma vez que a conexão for estabelecida, os usuários podem navegar e controlar os dois dispositivos na tela do tablet.

O Multi-screen Collaboration também habilita transferências de arquivos por drag-and-drop (arrastar e largar) entre smartphones e tablets. O compartilhamento periférico permite aos usuários digitar no smartphone usando o teclado e a tela do tablet, reproduzir músicas salvas no smartphone com os alto-falantes do tablet e muito mais. O HUAWEI MatePad Pro 5G dá suporte ao Multi-Window (múltiplas janelas), para exibir até três aplicativos simultaneamente. O aplicativo Multiplier divide uma instância de aplicativo em duas janelas, fornecendo uma experiência revolucionária de dupla visualização (dual-view), que tira o melhor proveito da orientação horizontal.

O HUAWEI MatePad Pro 5G pode ser emparelhado com o HUAWEI M-Pencil, que dá suporte a 4.096 níveis sensíveis de pressão, para fornecer uma experiência de redação natural e intuitiva. O HUAWEI Notepad dá suporte, de forma nativa, à caneta da Huawei, com um novo recurso Screen-off Shorthand, que permite aos usuários capturar suas inspirações, sempre que elas surgirem.

A Huawei também apresentou os últimos modelos do HUAWEI MateBook no evento. O HUAWEI MateBook X Pro atualizado é equipado com processadores Intel Core de 10a geração. Disponível em uma nova combinação de cores verde-esmeralda, o mais novo laptop premium mantém o projeto de FullView Display, para se ter uma relação de tela para carcaça de 91%. Enquanto isso, a nova série do HUAWEI MateBook D ingressa na família do HUAWEI MateBook como um PC dirigido a consumidores mais jovens, que oferece uma experiência inteligente inovadora, em um design que é exclusivo da série HUAWEI MateBook.

Uma nova experiência de aplicativo: HUAWEI AppGallery

Para cultivar um ecossistema inteiramente estabelecido, que irá dar suporte ao desenvolvimento dos dispositivos da Huawei, a Huawei está abrindo gradualmente seus recursos de chip-dispositivo-nuvem a desenvolvedores globais, através de HMS. Abrangendo recursos de todos os cenários, recursos de distribuição global e gestão de ciclo de vida, esse ecossistema é um componente essencial da estratégia All-scenario Seamless AI Life da Huawei.

Atualmente em sua quarta versão, o HMS Core é uma coleção de ferramentas feitas pelos parceiros da Huawei e desenvolvedores de aplicativos, para criar novas experiências únicas, que mobilizam todos os recursos de hardware e software que os dispositivos da Huawei disponibilizam. Ao integrar HMS em seus aplicativos com o HMS Core 4.0, os desenvolvedores podem implementar rapidamente os recursos no dispositivo da Huawei, tais como HiAI, tecnologia distribuída e recursos de câmera em seus aplicativos e fornecer experiências de qualidade aos usuários finais.

Por exemplo, a Cewe, maior empresa de impressão de fotos da Europa, implantou o Share Kit da Huawei, para otimizar o processo de emparelhamento de dispositivos em suas lojas. O processo intuitivo de impressão viabiliza a produção mais rápida, por requerer apenas um simples toque para o pessoal da Cewe conectar um dispositivo da Huawei com uma impressora. Essas experiências não são exclusivas de usuários corporativos. O HUWAEI AppGallery oferece uma variedade de aplicativos habilitados por HMS para os usuários de dispositivos da Huawei poderem desfrutar a conveniência disponibilizada pelas inovações da Huawei.

O HUAWEI AppGallery também oferece o Quick Apps, uma categoria inovadora de aplicativos desenvolvidos para dispositivos na era da 5G. Desenvolvido com base em padrões do setor, o Quick Apps não requer instalação e usa memória mínima do sistema. Os usuários podem apenas clicar nesses aplicativos para desfrutar a harmoniosa interação e as belas interfaces, como se fossem aplicativos tradicionais. Essa categoria está crescendo rapidamente. No momento, há mais de 1.700 Quick Apps disponíveis no HUAWEI AppGallery.

Além de criar aplicativos, a Huawei está selecionando ativamente aplicativos de qualidade, populares em todo o mundo, para enriquecer continuamente a experiência do usuário. Para proteger os usuários contra aplicativos maliciosos, a Huawei criou um sistema de segurança e proteção de ciclo completo, incluindo verificação do nome real do desenvolvedor, um processo de revisão em quatro etapas, proteção de download e instalação, bem como um mecanismo de prevenção para a operação segura do aplicativo.

Com um histórico da nove anos de agregação e desenvolvimento de aplicativos, o HUAWEI AppGallery já é o terceiro maior mercado de aplicativos do mundo. Ao falar sobre seus planos para o futuro do HUAWEI AppGallery, Yu declarou: "Indo em frente, continuaremos a expandir nosso ecossistema de aplicativos no HUAWEI AppGallery, com esperança de criar uma plataforma segura e confiável e também de fornecer mais opções aos consumidores. O contínuo sucesso desse próspero ecossistema continuará sendo uma de nossas maiores prioridades".

A Huawei está se engajando ativamente com os desenvolvedores de aplicativos populares em todo o mundo, para fazer o ecossistema de aplicativos crescer. Os desenvolvedores são encorajados a fazer parte desse ecossistema e, juntos com a Huawei, trabalhar para levar uma experiência de aplicativo mais inteligente aos consumidores de todo o mundo.

Sobre a Huawei Consumer BG

Os produtos e serviços da Huawei estão disponíveis em mais de 170 países e são usados por um terço da população do mundo. Foram instalados nos Estados Unidos, Alemanha, Suécia, Rússia, Índia e China 14 centros de pesquisa e desenvolvimento (P&D). A Huawei Consumer BG é uma das três unidades de negócios da Huawei e cobre smartphones, PC, tablets, acessórios tecnológicos (wearables), serviços de nuvem, etc. A rede global da Huawei foi desenvolvida sobre 32 anos de expertise no setor de telecomunicações e se dedica a disponibilizar os últimos avanços tecnológicos aos consumidores de todo o mundo.

