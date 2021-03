Huawei apoia o centro de Segurança Cibernética do Inatel

SÃO PAULO, 25 de março de 2021 /PRNewswire/ -- A Huawei, líder global em soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), participou nesta quinta do Cyber Security Summit, evento promovido pelo Inatel (Instituto Nacional de Telecomunicações). Na ocasião, o diretor da instituição de ensino mineira, Carlos Nazareth, anunciou a criação de seu Centro de Segurança Cibernética, uma iniciativa voltada a segurança dos sistemas de informação e comunicações que servem às empresas, ao governo, e a toda a sociedade.

O diretor de cibersegurança da Huawei, Marcelo Motta, participante do painel, detalhou o apoio da Huawei à iniciativa, por meio de transferência tecnológica, capacitação profissional e suporte a criação de laboratório especializado. "Cibersegurança e proteção de dados são fundamentais para confiança no mundo digital. Saudamos a iniciativa do Inatel e estenderemos nossa cooperação nestas áreas, que representam prioridades máximas para a Huawei e que são grandes desafios para todo o espaço cibernético - dos dispositivos conectados, redes de telecomunicações, infraestruturas de computação, além de empresas e OTTs, que usam e desenvolvem aplicações para todo o universo digital", explicou o executivo.

"Este momento é de grande relevância para nossa instituição e para o mercado de TIC do Brasil. O apoio imediato da Huawei ao desenvolvimento do Centro, mostra a relevância deste trabalho e demonstra a confiança da Huawei na parceria com o Inatel. Uma parceria de tantos anos que se fortalece para encarar os desafios de um mundo que se transforma digitalmente", diz Carlos Nazareth.

Além da presença no evento de Nathalia Lobo, do Ministério da Comunicações, o painel contou com a participação de Gustavo Santana, superintendente e coordenador do grupo de trabalho em cibersegurança da Anatel, de Paulo Martins, diretor de cibersegurança da Claro, e de Jacqueline Lopes, representante da Ericsson.

Parceria de longa data

A Huawei já coopera e possui parceria de longa data com o Inatel, por meio de quatro laboratórios em redes de telecomunicações fim-a-fim. São 18 anos de parceria, com mais de 10 mil pessoas treinadas para o mercado de Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC). Os cursos são direcionados a profissionais que trabalham com TIC e desejam obter as certificações da multinacional, com validade mundial e que comprovem a qualificação adequada para trabalhar com os equipamentos da empresa. O Inatel é a primeira instituição brasileira a ter autorização para ministrar cursos, sob o título HANA (Huawei Authorized Network Academy).

Em outra frente da parceria, as instituições têm em conjunto o programa Fábrica de Talentos desde 2017. Os estudantes de engenharia participam de programa de treinamento de 720 horas em tecnologias Huawei para implantação e otimização de redes. No programa de estágio remunerado, a Huawei recebe 80 alunos do Inatel a cada ano. Cerca de 30% dos estagiários são contratados como engenheiros para dar suporte ao atendimento das operadoras em todo o país. Hoje, o Fábrica de talentos conta com 160 engenheiros e 130 estagiários.

A parceria com o Inatel é muito importante para a estratégia da empresa, que está no Brasil para contribuir com a transformação digital via desenvolvimento de pessoas, aliada às soluções e equipamentos disponibilizados no País.

FONTE Huawei

