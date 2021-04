HUAWEI AppGallery Connect dévoile son nouveau logo

En droite ligne avec son slogan célébrant la créativité (« Empowering Creativity »), AppGallery Connect offre aux développeurs du monde entier des services couvrant le cycle de vie complet de l'application - de l'innovation au développement, en passant par la distribution, les opérations et l'analytique, tout en prenant en charge Android, iOS, Web et Quick App. AppGallery Connect est conçu pour aider les développeurs d'applications à améliorer leur efficacité en matière de développement et d'exploitation. Il s'agit également de les aider à obtenir une croissance de leur chiffre d'affaires et du nombre d'utilisateurs, l'objectif étant de créer une meilleure vie numérique pour les utilisateurs dans le monde entier. AppGallery Connect y parvient en proposant un pipeline de développement accéléré qui se traduit par une belle réussite commerciale.

Fin 2020, AppGallery Connect avait ouvert ses services à 2,3 millions de développeurs répartis dans plus de 170 pays et régions. En dehors de la Chine, 69 services sont disponibles pour les développeurs, notamment Auth Service qui a amélioré de 80 % l'efficacité de développement chez les développeurs ; Remote Configuration, qui a contribué à augmenter de 10% le nombre d'utilisateurs actifs mensuels pour les applications ; et App Bundle, qui a amélioré de 4 % le taux de réussite de l'installation de l'application. Il ne s'agit que de quelques exemples des nombreux services qui aident les développeurs à réussir.

Avec une gamme de programmes d'autonomisation en ligne, AppGallery Connect Academy vise à maximiser la valeur des services AppGallery Connect tout en jouant un rôle clé dans le succès des développeurs. En outre, AppGallery Connect Academy continuera d'organiser des événements en ligne pour les développeurs afin de faciliter les échanges entre eux en fournissant des détails sur les services ouverts d'AppGallery Connect et de partager les histoires de réussite des partenaires. À l'avenir, AppGallery Connect prévoit continuer à collaborer avec les développeurs afin de soutenir la construction d'un écosystème de développement d'applications en promouvant et en partageant les innovations technologiques.

