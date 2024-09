Společnost Huawei představila v Miláně svou platformu Petal Ads, aby podpořila globální konektivitu v odvětví luxusního zboží a cestovního ruchu

MILÁN, 12. září 2024 /PRNewswire/ -- Společnost Huawei uspořádala 10. září v Palazzo Parigi summit Reaching China's Premium Audience with Huawei (Summit Huawei oslovuje čínské prémiové publikum), na kterém se spojila s významnými generálními řediteli a představiteli předních značek v oblasti módy, luxusního zboží a cestovního ruch, aby jim ukázala význam globální konektivity prostřednictvím reklamních řešení založených na datech.

Shan Xuefeng, prezident Huawei Consumer Cloud Service Europe, zahájil summit poutavou přednáškou na téma „Síla společnosti Huawei v Číně" a připravil tak půdu pro celodenní diskuzi. „Platforma Petal Ads je v Číně díky vysokému rozšíření zařízení Huawei lídrem v oblasti mobilní reklamy. Od konce roku 2022 přesáhl počet aktivních uživatelů Huawei Mobile Services (HMS) 580 milionů uživatelů měsíčně," řekl pan Shan.

Alessandro Schintu, obchodní ředitel divize Ads Business společnosti Huawei Consumer Cloud Service Europe, ve svém příspěvku ukázal výzvy a příležitosti spojené s oslovením bonitních čínských zákazníků a zdůraznil význam inovativních řešení Petal Ads. Výzkumný ústav Hurun Research Institute nedávno uvedl, že Huawei je mezi bonitními Číňany nejoblíbenější značkou mobilních telefonů. Alessandro Schintu dále zdůraznil, že díky věrným zákazníkům společnosti Huawei mohou značky využívat služby Petal Ads k oslovení zákazníků, posílení přítomnosti na trhu a zvýšení svého podílu na trhu.

Summit pokračoval živou diskuzí, kde čtyři přední osobnosti z oboru (Liliana Comitini, prezidentka a generální ředitelka společnosti B&B Hotels, Andrea Bertuzzi, obchodní a kreativní ředitel a majitel společnosti 1806, Alessandro Lo Piano, zakladatel a generální ředitel společnosti E23, a Carolina Solari, ředitelka nepřímého elektronického obchodu společnosti Illycaffè) sdíleli své odborné poznatky o budoucnosti. Diskuzi moderovala Fabiana Alcaino, ředitelka digitální a datové divize společnosti Gruppo Retex. Tento summit podporuje společnost Different, dceřiná společnost Aziende della Communicazione Unite (UNA), Gruppo Retex a LFM. Prezidentka ENIT Alessandra Priante zaslala uvítací videozprávu o příležitostech na trhu cestovního ruchu.

Petal Ads

Platforma Petal Ads propojuje inzerenty s globálním publikem prostřednictvím různých reklamních kanálů a partnerských aplikací. Cílem projektu Go to China společnosti Huawei je pomoci firmám expandujícím do Číny s využitím služeb Petal Ads.

Výzvy a příležitosti spojené s oslovením bonitních čínských zákazníků

Zahraniční firmy expandující do Číny čelí výzvám, jako jsou vyvíjející se preference spotřebitelů a přísné regulatorní požadavky. Trh s luxusním zbožím by však měl využít rostoucího počtu bohatých zákazníků v Číně, který je hnán přesunem bohatství k mladším generacím. Generace Z a mileniálové vyhledávají luxusní zboží a projevuje se u nich větší věrnost značce a ochota utrácet více peněz. Společnost Huawei může překlenout mezeru mezi těmito bohatými zákazníky a luxusními trhy prostřednictvím reklamy na platformě Petal Ads.

Efektivní reklamní kampaně s Petal Ads

Petal Ads využívá data od prvních stran, jako jsou výdajové návyky, která jsou uložena v systému správy dat společnosti Huawei, a pomáhá značkám vytvářet četné efektivní reklamní kampaně s relevantním obsahem, který zaujme zákazníky s vysokou hodnotou ve všech kanálech. To zvyšuje zapojení zákazníků a ovlivňuje jejich nákupní rozhodování během cestování.

Technické možnosti Petal Ads

Platforma Petal Ads je poháněna umělou inteligencí a nabízí technologicky pokročilá řešení včetně přesného cílení a strojového učení pro optimalizaci kampaní v reálném čase. Tyto AI funkce dokáží zacílit na bonitní zákazníky, čímž marketérům zajistí maximální návratnost investic.

Petal Ads pomáhá firmám navázat kontakt s bohatými zákazníky prostřednictvím vysoce cílených kampaní v reálném čase, které maximalizují zapojení a konverze.

Petal Ads je mobilní reklamní platforma společnosti Huawei, která globálně propojuje vydavatele, inzerenty a marketéry. S více než 360.000 vydavateli a širokým záběrem pokrývajícím přes 200 sektorů umožňuje agenturám a společnostem oslovit více než 730 milionů nových zákazníků z celého světa.

