Huawei führt Petal Ads ein, um die globale Konnektivität in der Luxus- und Reisebranche in Mailand zu fördern

MAILAND, 12. September 2024 /PRNewswire/ -- Huawei veranstaltete am 10. September im Palazzo Parigi den „Reaching China's Premium Audience with Huawei Summit", bei dem prominente Geschäftsführer und Branchenpioniere führender Mode-, Luxus- und Reisemarken zusammenkamen, um sich über die globale Vernetzung durch datengesteuerte Werbelösungen auszutauschen.

Mr Alessandro Schintu, Sales Director of Ads Business at Huawei Consumer Cloud Service Europe, presented Petal Ads’ innovative solutions.

Herr Shan Xuefeng, Vorsitzender von Huawei Consumer Cloud Service Europe, eröffnete das Gipfeltreffen mit einer fesselnden Keynote zum Thema „Huawei's Strength in China" und bereitete damit den Boden für die Diskussionen des Tages. „Petal Ads ist aufgrund seiner umfassenden Abdeckung von Huawei-Geräten führend in der mobilen Werbung in China. Seit Ende 2022 haben die monatlichen aktiven Nutzer von Huawei Mobile Services (HMS) die Zahl von 580 Millionen überschritten", sagte Herr Shan.

Herr Alessandro Schintu, Vertriebsleiter für das Anzeigengeschäft bei Huawei Consumer Cloud Service Europe, stellte die Herausforderungen und Möglichkeiten vor, ein chinesisches Premium-Publikum zu erreichen, und hob die innovativen Lösungen von Petal Ads hervor. Das Hurun Research Institute berichtete kürzlich, dass Huawei im Vergleich zu anderen Wettbewerbern die beliebteste Mobiltelefonmarke unter Chinas Premiumkunden ist. Herr Schintu betonte, dass Marken dank der treuen Kunden von Huawei Petal Ads nutzen können, um erfolgreich mit ihnen in Kontakt zu treten, ihre Marktpräsenz zu verbessern und ihren Marktanteil zu steigern.

Der Gipfel wurde mit einer lebhaften Diskussionsrunde fortgesetzt, bei der vier führende Persönlichkeiten der Branche — Frau Liliana Comitini, Vorstandsvorsitzende und Geschäftsführerin von B&B Hotels, Herr Andrea Bertuzzi, Geschäfts- und Kreativdirektor und Eigentümer von 1806, Herr Alessandro Lo Piano, Gründer und Geschäftsführer von E23, und Frau Carolina Solari, Leiterin des Bereichs Indirekter E-Commerce Global bei Illycaffè — ihre Expertenmeinungen für die Zukunft darlegten. Moderiert wurde die Diskussion von Fabiana Alcaino, Leiterin der Geschäftseinheit Digital & Data der Gruppo Retex. Unterstützt wurde dieser Gipfel von Different, einer Tochtergesellschaft von Aziende della Communicazione Unite (UNA), Gruppo Retex und LFM. Die Vorstandsvorsitzende von ENIT, Frau Alessandra Priante, schickte eine Willkommens-Videobotschaft über die Möglichkeiten auf dem Tourismusmarkt.

Petal Ads Übersicht

Petal Ads verbindet Werbetreibende über verschiedene Werbekanäle und Partneranwendungen mit einem globalen Publikum. Das Projekt „Go to China" von Huawei soll Unternehmen, die nach China expandieren, durch die Nutzung von Petal Ads unterstützen.

Herausforderungen und Chancen bei der Ansprache von Chinas Premiumkunden

Ausländische Unternehmen, die nach China expandieren, sehen sich mit Herausforderungen konfrontiert, wie z. B. sich verändernden Verbraucherpräferenzen und komplexen rechtlichen Anforderungen. Der Luxusmarkt sollte jedoch von der zunehmenden Zahl wohlhabender Kunden in China profitieren, die durch die Verlagerung des Wohlstands auf jüngere Generationen bedingt ist. Die Gen Z und die Millennials gestalten den Luxuskonsum neu und sorgen für Markentreue und höhere Ausgaben. Huawei kann die Lücke zwischen diesen wohlhabenden Kunden und den Luxusmärkten durch Petal Ads schließen.

Effektive Werbekampagnen mit Petal Ads

Petal Ads nutzt Daten von Erstanbietern wie z. B. das Kaufverhalten, die im Datenmanagementsystem von Huawei gespeichert sind, um Marken bei der Erstellung zahlreicher effektiver Werbekampagnen mit relevanten Inhalten zu unterstützen, die hochwertige Kunden über alle Kanäle hinweg ansprechen. Auf diese Weise wird die Kundenbindung erhöht und die Kaufentscheidung während der Reise beeinflusst.

Technische Fähigkeiten von Petal Ads

KI treibt das Ökosystem von Petal Ads an und bietet technologische Fortschritte wie präzises Targeting und maschinelles Lernen für die Optimierung von Kampagnen in Echtzeit. Mit diesen KI-gesteuerten Funktionen können hochwertige Kunden identifiziert und angesprochen werden, sodass Marketer einen maximalen ROI erzielen.

Petal Ads unterstützt Unternehmen bei der Kontaktaufnahme mit wohlhabenden Kunden durch zielgerichtete Echtzeit-Kampagnen, die zu einer Maximierung von Engagement und Konversionen führen.

Informationen zu Petal Ads

Petal Ads, die mobile Werbeplattform von Huawei, verbindet Publisher, Werbetreibende und Vermarkter auf der ganzen Welt. Mit über 360.000 Publishern und einem breiten Branchenspektrum mit mehr als 200 Sektoren ermöglicht es Agenturen und Unternehmen, weltweit über 730 Millionen neue Kunden zu erreichen.

Weitere Informationen über Petal Ads finden Sie unter: https://ads.huawei.com.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2503144/Huawei_Consumer_Business_Group.jpg