HUAWEI AppTouch estreia no MWC 2022 e trabalha com operadoras para ajudar os aplicativos a alcançar usuários globais com cinco vantagens principais

Acesso a um ponto para distribuição global: os desenvolvedores só precisam carregar seus aplicativos na AppGallery Connect, para distribuí-los por meio da plataforma AppGallery e AppTouch.

Suporte para uma gama diversificada de dispositivos inteligentes: a plataforma de distribuição AppTouch suporta uma ampla gama de dispositivos inteligentes, incluindo aqueles envolvidos em telemática e abrangendo várias marcas diferentes, para ajudar os desenvolvedores a alcançar mais usuários em todo o mundo.

Canais promocionais enriquecidos: a HUAWEI AppTouch fez parceria com operadoras locais para alavancar seus abundantes recursos de promoção, incluindo pré-instalação em telefones de marca de operadora, promoções de loja, downloads sem dados e marketing por SMS, o que, por sua vez, garante que os aplicativos de desenvolvedores estejam disponíveis para centenas de milhões de usuários.

Operações localizadas com segmentação precisa de usuários: a Huawei estabeleceu uma série de centros de operações regionais fora da China continental e recrutou mais de dois mil funcionários de operações experientes, mais da metade dos quais são funcionários locais, e tem amplo conhecimento dos mercados locais. Eles têm a missão de ajudar os desenvolvedores a localizar seus produtos e operações.

Serviço de liquidação unificada: a plataforma AppTouch oferece serviços abrangentes de análise e liquidação de dados, por meio de uma plataforma global de tributação/finanças contínua.

Estratégias de operações conjuntas que aumentam a monetização

O AppTouch é disponibilizado com dois modos de operações conjuntas, operações conjuntas para aplicativos e afiliação. As operações conjuntas para aplicativos envolvem aquisições únicas, como downloads pagos tradicionais e compras no aplicativo; operações conjuntas para afiliação, também conhecidas como AppTouch VIP Service, agrega conteúdo premium para os usuários assinarem periodicamente, para que possam desfrutar do acesso a aplicativos gratuitamente, bem como anúncios e compras dentro do aplicativo.

O AppTouch tem sido essencial para o sucesso de jogos como Stickman Rope Hero e Bike Blast. Desde que ingressou no programa de afiliação do AppTouch, a receita do Stickman Rope Hero cresceu impressionantes 1.813% entre dezembro de 2020 e novembro de 2021, e a receita da Bike Blast cresceu 707%.

Graças ao AppTouch, os desenvolvedores agora podem utilizar recursos poderosos para alcançar usuários globais da maneira mais eficiente e eficaz possível. O AppTouch continuará chegando a cada vez mais desenvolvedores para explorar novas oportunidades de monetização de aplicativos.

Para saber mais sobre a AppTouch, acesse HUAWEI Developers (huawei.com)

