HUAWEI Mobile Services начинает рекламную кампанию в честь зимних праздников и выпускает приложение GameCenter, предлагая праздничные вознаграждения и повышенный уровень обслуживания в своей растущей экосистеме

МАДРИД, 24 декабря 2025 г. /PRNewswire/ -- Компания HUAWEI Mobile Services (HMS) начинает глобальную рекламную кампанию, посвященную зимним праздникам, которая продлится с 1 декабря по 14 января. Месячная праздничная кампания, которая должна привнести рождественское волшебство в цифровые впечатления, предлагает эксклюзивные вознаграждения, специальные акции и праздничные сюрпризы в сервисах AppGallery, Игры, HUAWEI Mobile Cloud, HUAWEI Watch Face Store, Браузер HUAWEI и в новом приложении GameCenter. Приложение GameCenter впервые выходит на европейский рынок 22 декабря, расширяя игровой портфель HMS мгновенными и требующими мало ресурсов развлечениями. Тема «Зимние праздники с компанией HUAWEI Mobile Services» отражает стремление компании Huawei создавать радостные, безопасные и беззаботные праздничные впечатления.

Первоклассные праздничные впечатления в экосистеме HMS

Рекламная кампания в честь зимних праздников освещает надежную мультисервисную экосистему HMS, предлагая пользователям многообразный набор праздничных мероприятий, эксклюзивных акций и первоклассных вознаграждений:

• AppGallery

AppGallery приглашает пользователей присоединиться к праздничному розыгрышу Lucky Draw с первоклассными призами, такими как HUAWEI FreeClip, HUAWEI nova 12S и HUAWEI MatePad 11. А купон на 5 евро предлагает скидку до 90 % на ряд приложений, добавляя дополнительную праздничную искру.

• Игры (через AppGallery)

Геймеры могут заработать возврат до 30 евро (30 % возврата) на 100 евро внутриигровых покупок — в самое время для уютных праздничных игровых встреч.

• HUAWEI Mobile Cloud

Для защищенного, целостно работающего на устройствах, связанных с идентификатором HUAWEI, облачного хранилища сервис Mobile Cloud предлагает пользователям эксклюзивные праздничные скидки, включая скидку 30 % на годовую подписку и другие акции.

• HUAWEI Watch Face Store

Магазин HUAWEI Watch Face Store расширяет свою творческую вселенную новыми дизайнами циферблатов, доступными для недавно выпущенных часов HUAWEI Watch GT 6 Series. Пользователи могут принять участие в розыгрыше таких призов, как часы HUAWEI WATCH GT 6, планшет HUAWEI Matepad 11.5S и ноутбук HUAWEI MateBook D16 i5, а также получить денежные купоны на покупки внутри приложения для настройки сезонных циферблатов.

• Браузер HUAWEI

Браузер HUAWEI оснащен функциями защиты от отслеживания и удаления следов посещения сайтов для безопасного использования. Пользуясь поиском в Браузере HUAWEI, пользователи могут зарабатывать баллы за повседневные поиски и обменивать их на подарочные карты от H&M, Otto, Nike, Amazon, Zalando, MediaMarkt и Foot Locker.

• GameCenter Новое приложение GameCenter предлагает более 400 мини-игр, включая головоломки, «3 в ряд», тир и такие популярные игры, как Bang Bang Survivor и Haunted Dorm, в которые можно играть непосредственно без скачивания. Приложение доступно через AppGallery на устройствах Android, пользователи могут зарабатывать монеты за ежедневный вход, игровой процесс и рекомендации. Пользователи могут обменять 100 монет на купон стоимостью 1 евро, который можно использовать в экосистеме.

Примечание: доступность рекламной кампании, вознаграждений и условия, касающиеся призов, могут отличаться в разных странах. Пользователям рекомендуется смотреть условия в локальных версиях приложений HMS.

Воплощение в жизнь праздничного сезона с помощью технологий

Рекламная кампания в честь зимних праздников и выпуск приложения GameCenter отражают миссию Huawei по предложению интеллектуальных, сетевых возможностей для цифрового стиля жизни пользователей, особенно во время праздников.

С приближением праздничного сезона компания дарит радость миллионам пользователей, способствуя общению с помощью безопасных сервисов, значимых вознаграждений и радостного взаимодействия в экосистеме HMS.

О компании Huawei Mobile Services

HUAWEI Mobile Services стремится предоставить пользователям по всему миру полную мобильную среду. Сервисы включают AppGallery, Watch Face Store, Mobile Cloud, Браузер, Помощник, Petal Ads и многое другое, обеспечивая каждому пользователю устройств Huawei интеллектуальный стиль жизни. Подразделение HMS укрепило свои позиции в лучшей тройке мобильных экосистем в мире. Посвятив себя предоставлению простых в использовании компонентов для разработки и функций для разработчиков приложений, HMS Core активно открывает кросс-платформенную экосистему, поддерживающую несколько устройств, включая смартфоны, умные часы, планшеты и умные экраны.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2851088/Huawei.jpg