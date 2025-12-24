HUAWEI Mobile Services lance la campagne Winter Festival et l'application GameCenter, offrant des récompenses festives et des expériences de haut niveau à travers son écosystème en expansion

MADRID, 24 décembre 2025 /PRNewswire/ -- HUAWEI Mobile Services (HMS) a lancé sa campagne mondiale Winter Festival (Festival d'hiver), qui se déroule du 1er décembre au 14 janvier. Visant à insuffler la magie de Noël dans les expériences numériques, la campagne de célébration d'un mois offre des récompenses exclusives, des promotions spéciales et des surprises festives à travers AppGallery, des jeux, HUAWEI Mobile Cloud, HUAWEI Watch Face Store, le navigateur HUAWEI et la nouvelle application GameCenter. GameCenter fait ses débuts en Europe le 22 décembre, élargissant le portefeuille de jeux de HMS avec un divertissement instantané et léger. Sous le thème « Celebrate Winter Festival with HUAWEI Mobile Services » (Célébrer le Festival d'hiver avec HUAWEI Mobile Services), elle reflète l'engagement de Huawei à créer des expériences de vacances joyeuses, sécurisées et harmonieuses.

Un voyage premium et festif à travers l'écosystème HMS

La campagne Winter Festival met en lumière le robuste écosystème multiservice de HMS, offrant aux utilisateurs un ensemble varié d'activités festives, de promotions exclusives et de récompenses premium :

AppGallery

AppGallery invite les utilisateurs à participer à un tirage au sort festif avec des prix premium tels que le HUAWEI FreeClip, le HUAWEI nova 12S et le HUAWEI MatePad 11. Un coupon de 5 € offrant jusqu'à 90 % de réduction sur une sélection d'applications apporte une touche d'éclat supplémentaire aux fêtes de fin d'année.

Jeux (via AppGallery)

Les joueurs peuvent gagner jusqu'à 30 € (30 % de remise) sur 100 € d'achats dans le jeu - juste à temps pour des sessions de jeu douillettes pendant les vacances.

HUAWEI Mobile Cloud

Proposant un stockage cloud sécurisé et transparent sur les appareils liés à HUAWEI ID, Mobile Cloud offre des réductions exclusives pour les fêtes, permettant aux utilisateurs de bénéficier de 30 % de réduction sur les abonnements annuels, entre autres promotions.

HUAWEI Watch Face Store

Le Watch Face Store élargit son univers créatif avec de nouveaux designs disponibles pour la HUAWEI Watch GT 6 Series récemment lancée. Les utilisateurs peuvent participer à un tirage au sort pour gagner des prix comme une HUAWEI WATCH GT 6, un HUAWEI Matepad 11.5S ou un HUAWEI MateBook D16 i5, ainsi que des coupons en espèces pour des achats dans l'application, pour une personnalisation saisonnière du cadran de la montre.

Navigateur HUAWEI

Le navigateur HUAWEI est doté d'une fonction anti-pistage et d'une fonction de navigation sans trace pour une utilisation sécurisée. En effectuant des recherches dans le navigateur HUAWEI, les utilisateurs peuvent gagner des points avec leurs recherches quotidiennes et utiliser des cartes-cadeaux de H&M, Otto, Nike, Amazon, Zalando, MediaMarkt et Foot Locker.

GameCenter : La nouvelle application GameCenter propose plus de 400 mini-jeux, dont des puzzles, des jeux match-3, des jeux de tir, ainsi que des titres populaires comme Bang Bang Survivor et Haunted Dorm, jouables directement sans téléchargement. Disponible via AppGallery sur les appareils Android, les utilisateurs peuvent gagner des pièces en se connectant quotidiennement, en jouant et en parrainant. Les utilisateurs peuvent échanger 100 pièces contre un coupon de 1 € utilisable dans l'écosystème.

Remarque : La disponibilité de la campagne, les récompenses et les détails des prix peuvent varier d'un pays à l'autre. Les utilisateurs sont invités à consulter les conditions générales dans leur application HMS locale.

La technologie au service des fêtes de fin d'année

La campagne Winter Festival et le lancement de GameCenter reflètent la mission de Huawei visant à offrir des expériences intelligentes et connectées pour les modes de vie numériques des utilisateurs, en particulier pendant les vacances.

À l'approche des fêtes de fin d'année, les célébrations sont partagées avec des millions d'utilisateurs, ce qui favorise l'engagement grâce à des services sécurisés, des récompenses significatives et des interactions joyeuses dans tout l'écosystème HMS.

À propos de Huawei Mobile Services

HUAWEI Mobile Services vise à fournir une expérience mobile totale aux utilisateurs du monde entier. Les services comprennent notamment AppGallery, Watch Face Store, Mobile Cloud, Browser, Assistant et Petal Ads, permettant à chaque utilisateur d'appareils Huawei de vivre de manière intelligente. HMS a consolidé sa position parmi les trois premiers écosystèmes mobiles au monde. S'attachant à fournir aux développeurs d'applications des composants fonctionnels et de développement faciles à utiliser, le cadre HMS Core ouvre activement un écosystème multiplateforme qui prend en charge de nombreux appareils, notamment les smartphones, les montres connectées, les tablettes et les écrans intelligents.

