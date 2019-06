Huawei apresenta soluções de LTE-R, nuvem para trilhos urbanos e DIS 5G na Conferência Global de Transporte Público da UITP

ESTOCOLMO, 11 de junho de 2019 /PRNewswire/ -- Na Conferência Global de Transporte Público 2019 da UITP, a Huawei lançou oficialmente suas soluções de nuvem para trilhos urbanos, LTE-R de nova geração e sistema interno digital (DIS) 5G. Com o tema "Trilhos urbanos baseados na nuvem – a arte da mobilidade", a empresa mostrou como as inovadoras soluções de ICT possibilitarão uma era de transportes ferroviários digitais e totalmente conectados. As soluções fornecem serviços baseados na nuvem, conectividade de banda larga e ferrovias digitais mais bem conectadas para ajudar as operadoras a criarem sistemas de transporte sobre trilhos mais seguros, inteligentes e eficientes, a melhorarem constantemente a capacidade de transporte e a oferecerem inovações no serviço.

Solução de nuvem para trilhos urbanos: com o uso de tecnologias avançadas de virtualização, esta solução transforma recursos de computação, armazenamento, rede e segurança dos dispositivos físicos em conjuntos de recursos virtuais. Em seguida, esses recursos são colocados em sistemas de aplicativos por meio de hosts virtuais, dispositivos de rede virtual e dispositivos de segurança virtual. Isso permite a integração de dispositivos de centrais de dados e reduz os custos de aquisição e implantação de dispositivos. Com grande capacidade de adaptação e flexibilidade, esta solução é adequada para o transporte ferroviário com capacidade média e baixa de passageiros (ex.: veículo leve sobre trilhos, monotrilho, bonde, trem magnético e metrô). Além disso, ela pode ser usada em um único cenário de serviços em nuvem para trilhos urbanos (ISCS/TIAS, centro de integração ACC/MLC e nuvem de aplicativo de rede rodoviária), e suporta a expansão tranquila para nuvens integradas e nuvens de trilhos urbanos.

Solução LTE-R de nova geração: a solução LTE-R da Huawei foi completamente verificada por parceiros e clientes e está sendo implementada na China. A solução suporta a evolução voltada para 5G e a interconectividade com GSM-R. Seus recursos avançados incluem vários serviços de entroncamento, como serviços de voz, vídeo e dados Mission Critical Push-to-Talk (MCPTT), e o uso de uma rede LTE-R para permitir o controle do trem, partida do trem, sistema de informações ao passageiro (PIS), CCTV e outros serviços ferroviários. Junto com o 5G, a solução possibilitará um futuro com redes ferroviárias inteligentes, em que tudo se conecta.

Solução DIS 5G: a Huawei lançou o 5G LampSite, a principal solução de rede 5G para centros de transporte inteligentes. Como parte da solução de DIS, o 5G LampSite utiliza várias tecnologias avançadas para suportar tanto LTE como 5G, com instalação fácil e operação e manutenção simplificadas. Ela estabelece as bases para centros de transporte inteligentes ao oferecer serviços de comunicação inteligentes para um grande número de passageiros e possibilitar o gerenciamento do fluxo de passageiros, verificações de segurança e bilhetagem de maneira simples e eficiente.

Em seu discurso inaugural da UITP, no dia 9 de junho, Eman Liu, presidente da unidade de negócios de transporte global do Huawei Enterprise Business Group, comentou: "O transporte ferroviário é um sistema complexo que envolve trilhos, veículos, AFC e sinalização. Para alcançar um ambiente perfeitamente interconectado em todo o sistema, as companhias ferroviárias precisam de dispositivos de comunicação para coletar dados e plataformas digitais que integrem serviços em nuvem, IoT, big data e IA para assegurar operações seguras, confiáveis e eficientes. O objetivo da Huawei é ajudar os clientes do transporte ferroviário a alcançarem a transformação digital, oferecendo soluções de nuvem de trilho urbano e comunicação para operação ferroviária, além de colaborar com parceiros globais para levar as ferrovias em direção ao futuro".

A Conferência Ferroviária Global da Huawei, realizada no dia 10 de junho, atraiu mais de 100 empresas do setor, operadoras ferroviárias, empresas integradoras e parceiros, como a UITP, Industrial Internet Consortium (IIC) e MTR Corporation Limited, para compartilhar práticas de sucesso em todo o mundo.

Na Conferência Global de Transporte Público 2019 da UITP, a Huawei, em conjunto com parceiros do setor, demonstra suas soluções 5G LampSite, LTE, Wi-Fi 6, rede IP, rede de transporte óptico, servidor, armazenamento, nuvem de trilho urbano e soluções de transporte público inteligente baseadas na nuvem, e mostra como elas oferecem serviços de comunicação completos e confiáveis para o transporte público.

Como o mais novo padrão de Wi-Fi, o Wi-Fi 6 usa várias tecnologias 5G para aprimorar a largura de banda, reduzir a latência e aumentar o acesso do usuário.

Os padrões de comunicação LTE entre o trem e a base defendidos pela Huawei foram aplicados a centenas de ferrovias. O estande da Huawei apresenta a aplicação de LTE em serviços ferroviários essenciais e não essenciais.

A solução de nuvem para trilhos urbanos da Huawei implementa a interconexão de vários sistemas de metrô, ativa big data para transporte urbano e permite a excelência operacional do transporte urbano.

A solução de transporte público inteligente baseada na nuvem da Huawei oferece arquiteturas abertas completas e soluções de ponta a ponta. Ela atende às necessidades do cliente de operações integradas de partidas de ônibus, monitoramento e anúncio de parada de ônibus. Além disso, suporta pagamentos via dispositivo móvel, aprimora a supervisão das operações de ônibus e melhora a qualidade do serviço e a satisfação dos passageiros.

A Huawei já forneceu produtos e serviços para 120.000 km de linhas ferroviárias e mais de 100 ferrovias urbanas. Com base em conhecimentos profundos sobre as necessidades dos clientes ferroviários, a Huawei avalia constantemente o uso de novas tecnologias no setor, como 5G, nuvem, big data e IA. Em conjunto com seus parceiros, a Huawei desenvolve soluções para ajudar os clientes a aprimorarem a eficiência operacional, a receita e os serviços ao passageiro.

O estande da Huawei localiza-se em A1020, Stockholmsmässan, Estocolmo, Suécia. Para obter mais informações, acesse: https://e.huawei.com/topic/uitp2019/en/index.html

