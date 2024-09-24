Huawei и партнеры совместно представили интеллектуальное решение для энергораспределения

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HUAWEI

Sep 24, 2024, 21:28 ET

ШАНХАЙ, 25 сентября 2024 г. /PRNewswire/ -- На Глобальном саммите по электроэнергетике, состоявшемся в рамках международного форума HUAWEI CONNECT 2024, компания Huawei и ее партнеры по экосистеме совместно представили интеллектуальное решение для энергораспределения. Это решение поможет электроэнергетическим предприятиям во всем мире повысить производительность и достичь общего успеха в цифровой и интеллектуальной трансформации.

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Huawei and ecosystem partners jointly released Huawei Intelligent Distribution Solution
Huawei and ecosystem partners jointly released Huawei Intelligent Distribution Solution

Со вступительной речью выступил Дэвид Ван (David Wang), исполнительный директор, председатель Совета по управлению ИКТ-инфраструктурой Huawei. Он указал на важность цифровых и интеллектуальных технологий для решения задач, стоящих перед новыми энергосистемами. Он также подчеркнул, что инновации являются ключом к преодолению отраслевых проблем. Задача обеспечения стабильной и долгосрочной цифровой и интеллектуальной трансформации в электроэнергетике требует создания системных возможностей. Кроме того, наличие процветающей экосистемы является предпосылкой для стимулирования инноваций и достижения динамичного прогресса.

Выступая с программной речью, Дэвид Сунь (David Sun), вице-президент компании Huawei и генеральный директор подразделения цифровизации электроэнергетики, заявил, что предприятиям электроэнергетики необходимо диверсифицировать бизнес-сценарии и сделать их интеллектуальными, продвигая цифровую и интеллектуальную трансформацию с точки зрения бизнеса, экономики и технологий. Целью является решение проблем, создание ценности и поддержка эффективной реализации поэтапного развертывания и долгосрочных стратегий предприятия.

На саммите компания Huawei и ее партнеры по экосистеме совместно представили интеллектуальное решение для энергораспределения (Intelligent Distribution Solution). Это решение опирается на архитектуру «облако – канал – периферия – канал – устройство» и задействует преимущества инновационных технологий, чтобы помочь энергетическим предприятиям во всем мире сократить потери в cети, повысить надежность электроснабжения, улучшить качество обслуживания пользователей и обеспечить гарантии для крупномасштабной и высокопропорциональной интеграции и потребления новой энергии.

Решение также создает открытую и устойчивую сеть связи, которая решает две основные проблемы — прозрачность 400 В и передача мощности среднего напряжения в распределительной сети как в настоящее время, так и в будущем. Ян Бинь (Yang Bin), директор по энергетическим коммуникациям Национального центра диспетчерского управления электроэнергией Государственной электросетевой корпорации, выразил свое согласие с таким подходом. Он поделился своим видением развития новой энергосистемы, заявив, что в будущем сети электросвязи, магистральные и распределительные сети, а также микросети будут развиваться согласованно для удовлетворения требованиям пяти стандартов и создания десяти новых платформ, помогая строить новую и более совершенную энергосистему.

При разработке своего интеллектуального решения для энергораспределения компания Huawei объединила усилия с почти 30 компаниями и партнерами по экосистеме. Придерживаясь политики открытости и сотрудничества, Huawei облегчает доступ к необходимым ресурсам и их эффективное использование. Huawei сотрудничает с клиентами и партнерами с целью поощрения инноваций в экосистемах и построения взаимовыгодного будущего. Это отвечает концепции компании HK Electric в отношении новой системы контроля низковольтных сетей. Тони Юнг (Tony Yeung), генеральный директор Отдела передачи и распределения электроэнергии компании HK Electric, сказал на саммите: «Мы надеемся создать открытую платформу, разработанную совместно всеми операторами и поставщиками, чтобы каждый мог в полной мере проявить свои сильные стороны и помочь предприятиям минимизировать затраты на НИОКР».

Марсио Шехтман (Marcio Szechtman), вице-президент по технической части Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения (СИГРЭ) и почетный член СИГРЭ, пожизненный член IEEE/PES, У Чжэнжун (Wu Zhengrong), директор Департамента передачи и распределения электроэнергии государственной компании China Southern Power Grid, Син Цзюнь (Xing Jun), главный эксперт государственной компании State Grid Shaanxi, и другие гости из отечественных и зарубежных организаций поделились проблемами и практическим опытом предприятий электроэнергетики в связи с внедрением цифрового интеллекта.

В дальнейшем компания Huawei продолжит следовать принципам открытости, сотрудничества и взаимной выгоды, изучать отраслевые сценарии и определять технологии для применения в области электроэнергетики. Опираясь на преимущества своего портфеля, Huawei будет сотрудничать с партнерами для продвижения цифровой и интеллектуальной трансформации и высококачественного развития электроэнергетики.

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