Les utilisateurs de Huawei reçoivent des cadeaux pour célébrer le lancement du jeu Motorball sur AppGallery

Avec les récompenses des matchs, les joueurs peuvent débloquer des accessoires pour embellir leur voiture afin de faire passer leur parcours à un autre niveau. Motorball propose également une pléthore d'options de personnalisation, allant des versions de voitures aux travaux de peinture en passant par les stickers qui laissent une traînée plus vibrante ; ces options permettront aux utilisateurs de concevoir véritablement une voiture qui les représente le mieux. Les utilisateurs peuvent en outre modifier leurs statistiques de vitesse, d'impulsion, d'accélération et de contrôle pour les adapter à leur style de jeu.

Le jeu dispose d'une fonction d'émoticônes qui permet aux joueurs de s'exprimer et de faire savoir à leurs adversaires ce qu'ils ressentent réellement à tout moment. Pour améliorer l'expérience de la communauté, le jeu permet aux joueurs de partager leurs rediffusions avec leurs amis et de regarder d'autres joueurs professionnels jouer en direct grâce à la fonction vidéo intégrée dans le jeu, Motorball TV.

« Nous travaillons assidûment sur Motorball depuis quelques années maintenant et nous avons hâte de voir nos fans et nos joueurs découvrir la magie de ce jeu. Nous sommes ravis de le lancer sur AppGallery et sommes convaincus que la plateforme fera de son mieux pour offrir une bonne expérience à Motorball et à ses joueurs. »

« Dans le cadre de notre campagne de lancement avec AppGallery, nous sommes heureux d'annoncer que la plateforme offre un paquet cadeau exclusif aux joueurs pour qu'ils démarrent leur aventure avec Motorball », a déclaré Jordan Schidlowsky, PDG de Noodlecake Studios.

Grâce à l'intégration du kit IAP de Huawei, les joueurs auront également la possibilité de faire des achats dans l'application afin d'améliorer leur expérience de jeu.

Étant l'une des trois premières plateformes mondiales pour les applications, AppGallery compte plus de 460 millions d'utilisateurs et est disponible dans plus de 170 pays et régions du globe. AppGallery s'engage à offrir aux utilisateurs la meilleure expérience de téléchargement d'applications et le fait en allant activement à la rencontre des développeurs d'applications populaires et en les invitant à rejoindre AppGallery. À ce jour, AppGallery s'est constitué un remarquable catalogue d'applications dans 18 catégories différentes, dont les jeux, les actualités, les médias sociaux et bien d'autres encore.

