Huawei Brasil é reconhecida com o selo Top Employer 2023

Empresa recebe certificação internacional que destaca práticas eficientes na gestão de pessoas em um ambiente de grande transformação digital

SÃO PAULO, 24 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- O Top Employers Institute, autoridade global na certificação de excelência na gestão de pessoas, reconheceu a Huawei Brasil, multinacional líder em infraestrutura para Tecnologia da Informação e da Comunicação (TIC) e dispositivos inteligentes, como uma das melhores empresas em gestão de talentos no país. A Huawei Brasil é uma das 57 companhias brasileiras certificadas entre 2.052 empresas de 121 países. O número brasileiro é recorde, registrando um aumento de 14% com relação à edição anterior.

"A certificação reflete a evolução das empresas brasileiras nos diversos aspectos organizacionais frente ao mercado mundial. O crescente número de companhias certificadas mostra uma preocupação cada vez maior não só em melhorar os processos internos e externos, mas principalmente, em consolidar a conexão entre as aspirações dos colaboradores e o propósito das organizações. Alcançar esta certificação em escala global é, com certeza, um claro reconhecimento desse esforço", explica Gustavo Tavares, líder do Top Employers Institute para a América Latina.

Para a Huawei, o reconhecimento do Top Employers Institute mostra a importância de seus projetos voltados para o desenvolvimento de talentos em um mundo cada vez mais digital. "A Huawei orgulha-se em ser reconhecida pelo seu comprometimento com as práticas mais modernas de gestão de pessoas. Vivemos uma transformação digital que demanda qualificação e especialização contínuas. Por isso, a Huawei tem feito esforços no sentido de promover a capacitação de profissionais e de estudantes de diversos níveis, além de iniciativas voltadas para a população em geral", explica Fernanda Coimbra, diretora de Recursos Humanos da Huawei Brasil.

O incentivo à formação de talentos para o setor de TIC é o centro das ações da Huawei na área de gestão de pessoas. "O Brasil possui hoje um déficit de mão de obra para o desenvolvimento da economia digital no país. Segundo dados da Brasscom, até 2025, serão necessários mais de 780 mil profissionais. Por isso, é importante investir em talentos. O 5G é um agente de transformação, mas é necessário um ecossistema completo, que consiga trabalhar com outras tecnologias, criando aplicações baseadas em cloud, Internet das Coisas e Inteligência Artificial", ressalta Atilio Rulli, Vice-Presidente de Relações Públicas da Huawei na América Latina e Caribe.

Entre as ações que a Huawei produz estão o Women in Tech, voltado especificamente para mulheres; a ICT Academy, em parceria com o Ministério da Educação; e o programa de intercâmbio Seeds for the Future. "A ICT Academy, por exemplo, é um projeto sem fins lucrativos realizado em parceria com universidades. Oferece aos estudantes cursos de certificação da Huawei reconhecidos pela indústria. O programa funciona como uma ponte entre empresas e a academia para construir um ecossistema de talentos para o setor de TIC. No Brasil, são mais de 100 instituições parceiras", informa Rulli.

O Programa de Certificação Top Employers Institute se baseia em um inventário de Melhores Práticas em Recursos Humanos, apoiada em fatos e evidências, e auditada de forma independente. Para o CEO do Top Employers Institute, David Plink, o resultado deste ano reflete um movimento das empresas de olharem cada vez mais para as pessoas, um caminho que deve permear a relação de trabalho pelos próximos anos do pós-pandemia: "Tempos excepcionais trazem à tona o melhor das pessoas e das organizações. E testemunhamos isso em nosso Programa de Certificação Top Employers: desempenho excepcional dos Top Employers certificados de 2023. Esses empregadores sempre mostraram que se preocupam com o desenvolvimento e o bem-estar de seu pessoal. Ao fazê-lo, enriquecem coletivamente o mundo do trabalho. Estamos orgulhosos de anunciar e celebrar o grupo deste ano dos principais empregadores que priorizam as pessoas: os Top Employers 2023."

