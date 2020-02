Huawei bringt vier Spitzenprodukte für den Enterprise-Markt mit überragenden Leistungseigenschaften, ultrahoher Kapazität und Geschwindigkeit und extrem langer Lebensdauer heraus

Huawei OptiXtrans DC908 bietet eine ultrahohe Kapazität von 800 Gbit/s pro Wellenlänge mit Unterstützung für flexible Konfigurationen zwischen 100G und 800G sowie zukunftssichere Super C+L-Technologie für 220 Wellenlängen. Dieses hochmoderne Produkt hilft Unternehmenskunden dabei, die enormen Datenflüsse im Cloud-Zeitalter zu beherrschen, die Kosten je Bit kontinuierlich zu senken, den maximalen Nutzen aus jeder Glasfaser zu ziehen und die Kundenrendite zu verbessern. Ein einzelnes 2-HE-Produkt kann eine ultrahohe Integration bis 12,8 Tbit/s unterstützen. Was die Architektur betrifft, unterstützt Huawei OptiXtrans DC908 sowohl optische als auch elektrische Integration. Es führt fünf unterschiedliche Platinen zu einer einzigen zusammen, wodurch sich der Platzbedarf deutlich verringert. Mit Web-GUI auf Netzwerkebene, automatischer Fasererkennung und automatischen Inbetriebnahmetechnologien können IT-Techniker das Huawei OptiXtrans DC908 in nur 8 Minuten mit ein paar einfachen Mausklicks bereitstellen. Huaweis KI-Technologien ermöglichen derweil intelligente Betriebs- und Wartungsvorgänge (O&M). Mehr als 60 % aller schleichenden Ausfälle lassen sich automatisch vorhersagen, und die automatische Analyse der Fehlerquelle reduziert Fehlalarme.

Das Produkt wurde im Data Center Interconnect: Competitiveness Analysis and Assessment Report 2019 von GlobalData als „Leader" bewertet. Huawei hatte zum ersten Mal an diesem Wettbewerb teilgenommen. Bis Ende 2019 haben mehr als 120 industrielle Schlüsselkunden in über 60 Ländern mithilfe der Huawei DC OptiX-Lösung auf effiziente Weise DCI-Netzwerke aufgebaut, unter anderem Baidu of China (Internet OTT), ISP-Kunden wie AMS-IX in den Niederlanden und führende Finanzinstitute wie die National Bank of Greece.

Huawei SmartLi USV digitalisiert ihre Stromversorgung – unterbrechungsfrei, bedienerfreundlich und wertschöpfend

Extrem zuverlässig und unterbrechungsfrei: Digitalisierung bedeutet Ende-zu-Ende-Zuverlässigkeit. Bei dem Produkt sind die sichersten Batteriezellen der Industrie verbaut. Die USV, die Batterieanordnung und der Batteriesatz bilden zusammen ein dreischichtiges Managementsystem, um vermeintliche blinde Flecken auszumerzen. SmartLi verfügt über ein spezielles Strombalance-Kontrollmodul für Fehlertoleranz auf Ebene des Batteriemoduls, wodurch einzelne Fehlerstellen beseitigt werden.

Bedarfsgerechte Bereitstellung und einfache Bedienung: Digitalisierung liefert ein simples und effizientes Benutzererlebnis. Intelligentes Management mit iPower ermöglicht proaktives anstatt passives O&M. Die modulare USV mit einer Effizienz von 97 % (bester Wert der Branche) ermöglicht die bedarfsgerechte Bereitstellung und Erweiterung der Leistungsmodule. SmartLi unterstützt die gleichzeitige Verwendung von alten und neuen Batterien für gleichzeitige Bereitstellung und Erweiterung der Batterie- und USV-Kapazität.

Lithium-Ionen statt Bleisäure schafft Wert: Im Vergleich zu herkömmlichen USV-Lösungen mit Bleisäurebatterien bietet die SmartLi USV eine Nutzungsdauer von bis zu 15 Jahren. Der Platzbedarf des Stromversorgungssystems wird um 70 % reduziert, wodurch mehr Raum für andere IT-Technik zur Verfügung steht. Das Batteriemodul besitzt die Fähigkeit, den Energieverbrauch zwischen Spitzen- und Randzeiten effektiv zu balancieren, um den Kosten- und Energieeinsatz auf Kundenseite zu reduzieren – ein messbarer Mehrwert.

Nächste Generation von OceanStor Dorado, das von ESG Lab empfohlene intelligente All-Flash-Storage-System

Huaweis nächste Generation des intelligenten OceanStor Dorado All-Flash-Storage-Systems ist eine ultraschnelle Ende-zu-Ende-Plattform mit branchenführenden 20 Millionen IOPS und einer Latenz von 0,1 ms. Die vollständig vernetzte und höchst zuverlässige SmartMatrix-Architektur bedeutet, dass ein einzelnes System den Ausfall von bis zu sieben (von acht) Controllern verkraften kann. Dadurch wird die Kontinuität wichtiger Unternehmensvorgänge gewährleistet. KI-basiertes Deep Learning verbessert die Lesecache-Trefferrate um 50 % und die cloudbasierte KI ermöglicht intelligente Betriebs- und Wartungsvorgänge (O&M) während des gesamten Lebenszyklus. Die Wartung eines Storage-Systems war noch nie so einfach.

In aktuellen Tests von ESG Lab erreichte Huaweis OceanStor Dorado-System der nächsten Generation die schnellste Antwortlatenz von 0,081 ms, einen Lastenausgleich von 100 % und eine Einsparung bei den Gesamtbetriebskosten (TCO) von 78 % über fünf Jahre. Laut ESG-Empfehlung ist das All-Flash-Storage-System der nächsten Generation auch die beste Unternehmenslösung, um die Leistung zu steigern und die TCO zu senken, und Huaweis OceanStor Dorado ist eine gute Wahl. Huaweis OceanStor Dorado eignet sich für ein breites Anwendungsspektrum bei Datenbanken, Virtualisierung und großflächigen VDI-Bereitstellungen, damit Unternehmen aus ihren Daten Kapital schlagen und die digitale und intelligente Transformation beschleunigen können.

AirEngine Wi-Fi 6 auf Basis von Huawei 5G erreicht als branchenweit erste Wi-Fi-Lösung eine Spitzenrate von über 100 Gbit/s

Huawei deckt mit seiner neuen AirEngine 8700-, AirEngine 6700- und AirEngine 5700-Serie alle Anwendungsszenarien für den Innen- und Außenbereich ab. Die Luftschnittstellen-Datenrate des AirEngine 8760 ist mit 10,75 Gbit/s doppelt so hoch wie beim nächstbesten Konkurrenzprodukt. Als weltweit erstes Wi-Fi-Produkt erreicht es eine Luftschnittstellen-Datenrate von über 10 Gbit/s und setzt damit einen neuen Maßstab für Wi-Fi 6-Leistung. Dieses bahnbrechende Produkt kann die Erfahrung mit dem Netzwerk in verschiedenen Szenarien deutlich verbessern, beispielsweise in Umgebungen mit hoher Zugangsdichte (z. B. Büroräume, Konferenzräume, Stadien, Flughafengebäude und Bahnhöfe), hochauflösenden (HD) Video-Anwendungsszenarien (z. B. VR/AR-gestützter Unterricht und 4K/8K-Videokonferenzen), campusweiten mobilen Produktionsszenarien (z. B. Roboter mit fahrerlosen Transportsystemen oder AGV), IoT- und Wi-Fi-Konvergenz-Szenarien (z. B. Einkaufszentren, Supermärkte und intelligente Campusanlagen) sowie Szenarien für öffentliche Netzdienste im Freien (z. B. Plätze und Straßen).

