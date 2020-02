Huawei lança produtos quatro estrelas com desempenho excepcional, capacidade ultralarga, velocidade ultra-alta e vida útil ultralonga com foco no mercado empresarial

O Huawei OptiXtrans DC908 apresenta a capacidade ultralarga de 800 Gbit/s por comprimento de onda com suporte para a configuração flexível entre 100G e 800G, e a tecnologia Super C+L projetada para o futuro para atingir comprimentos de onda de 220. O produto avançado ajuda os clientes empresariais a enfrentar facilmente os desafios do fluxo enorme de dados na era da nuvem, reduzir continuamente o custo por bit, maximizar o valor das fibras óticas e melhorar o retorno sobre o investimento do cliente. Um único dispositivo 2U suporta a integração ultra-alta de até 12,8 Tbit/s. Em termos de arquitetura, o Huawei OptiXtrans DC908 oferece suporte à integração ótica e à elétrica, e converge cinco tipos de placas em apenas uma, reduzindo a pegada de dispositivos e economizando espaço para equipamentos. Movido pela webGUI a nível de rede, pela descoberta da fibra automática e pelas tecnologias de comissionamento automáticas, o Huawei OptiXtrans DC908 possibilita aos técnicos de TI implantar novos serviços em 8 minutos com simples cliques do mouse. Enquanto isso, a tecnologia de IA da Huawei capacita a operação e manutenção (O&M) da rede inteligente, que prevê automaticamente mais de 60% das falhas graduais e reduz alarmes falsos através da análise automatizada das origens das falhas.

O produto foi reconhecido como "líder" na Interconexão de Centros de Dados: Relatório da Análise e Avaliação da Competitividade 2019 divulgado pela GlobalData, na competição que contou com a participação da Huawei pela primeira vez. Até o fim de 2019, a solução Huawei DC OptiX ajudou mais de 120 clientes de setores chave em mais de 60 países a implementar redes DCI, incluindo Baidu da China no setor OTT (over the top) da Internet, clientes ISP como a plataforma AMS-IX da Holanda e líderes financeiros como o National Bank of Greece.

Huawei SmartLi UPS digitaliza sua energia com disponibilidade permanente, facilidade de uso e valor agregado

Extremamente confiável e sempre disponível: A digitalização garante confiabilidade de ponta a ponta. O dispositivo utiliza as células de baterias mais seguras da indústria. O UPS (Uninterrupted Power Supply), banco de baterias, e o conjunto de baterias formam um sistema de gerenciamento de três camadas para a eliminação de pontos mortos percebidos. A solução SmartLi tem um único módulo de controle de equilíbrio de corrente embutido para obter o design de tolerância de falhas a nível de módulo e eliminar pontos de falha.

Implementação mediante pedido e de fácil utilização: A digitalização recria uma experiência do usuário simples e eficiente. A O&M opera agora proativamente ao invés de passivamente ao adotar o gerenciamento inteligente iPower. O design modular UPS com 97% da eficiência mais alta da indústria permite a implementação sob pedido e a expansão dos módulos de energia. A SmartLi suporta o uso misto de baterias novas e usadas, capacitando a implementação e a expansão simultânea da capacidade de UPS e baterias.

Escalonamento da entrada de baterias de lítio-íon, saída das baterias de chumbo-ácido para a criação de maior valor: Em comparação com as soluções UPS tradicionais de baterias de chumbo-ácido, a SmartLi UPS tem uma vida útil de até 15 anos e reduz a pegada do sistema de alimentação em 70%, proporcionando mais espaço para outros dispositivos de TI. O módulo da bateria equilibra efetivamente o consumo de energia entre horários de pico e horários de menor uso reduzindo o custo para clientes e economizando energia, proporcionando-lhes assim mais valor.

Próxima geração do OceanStor Dorado, o armazenamento inteligente totalmente em flash recomendado pelo ESG Lab

O OceanStor Dorado, o armazenamento inteligente de próxima geração totalmente em flash da Huawei, como plataforma e velocidade ultra-alta de ponta a ponta, obtém a latência de 0,1ms e de 20 milhões de IOPS líder no setor. A arquitetura SmartMatrix totalmente interconectada e de alta confiabilidade possibilita um sistema único que tolera a falha de até sete (entre oito) controladores, garantindo a continuidade de serviços empresariais fundamentais. A aprendizagem profunda baseada na IA aprimora a taxa de acerto do cache lido em 50%, e a IA baseada na nuvem possibilita operações e manutenção (O&M) inteligentes de ciclo completo de vida útil, tornando a manutenção do sistema de armazenamento mais fácil do que nunca.

Os últimos resultados do ESG Lab revelam que o OceanStor Dorado de próxima geração da Huawei fornece a latência de resposta mais rápida de 0,081ms, 100% de equilíbrio de carregamento e 78% de economia de custo total de propriedade (TCO) em cinco anos. O ESG recomenda também o armazenamento totalmente em flash de próxima geração como a solução que ajuda empresas a melhorar o desempenho e reduzir o TCO, e o OceanStor Dorado da Huawei é uma boa opção. O produto pode ser largamente usado em base de dados, virtualização e cenários de implementação de VDI (infraestrutura de desktop virtual) para auxiliar empresas a catalisar valores de dados e acelerar a transformação inteligente e digital.

Alimentado pela Huawei 5G, o AirEngine Wi-Fi 6 torna-se o primeiro Wi-Fi da indústria com uma taxa de pico que excede 100Gbps

A Huawei lançou as séries AirEngine 8700, AirEngine 6700 e AirEngine 5700 para abranger todos os cenários de aplicações internos e externos. A taxa da interface aérea do AirEngine 8760 atinge 10,75 Gbit/s, duas vezes maior do que a do produto seguinte melhor do setor. Este é o primeiro produto Wi-Fi do mundo que possui uma taxa de interface aérea de acima de 10 Gbit/s, estabelecendo um novo marco para o desempenho do Wi-Fi 6. O produto revolucionário aprimora significativamente a experiência da rede em vários cenários, como o acesso em ambientes com alta densidade (por exemplo, escritórios, salas de conferências, estádios, instalações de terminais e estações ferroviárias), as aplicações de vídeo em HD (por exemplo, soluções de ensino de realidade virtual (VR) e realidade aumentada (AR), e videoconferência em 4K/8K), produção móvel de campus (ex., robôs de AGV (veículos guiados automatizados), acesso convergente à IoT+Wi-Fi (ex., shopping centers, supermercados e campi inteligentes) e serviços de rede pública externa (ex., praças e ruas).

Para mais informações sobre o Congresso de Transformação Digital Industrial Huawei acesse: https://e.huawei.com/topic/mwc2020/en/.

