Huawei, China Mobile et les partenaires de l'industrie publient un livre blanc sur l'évolution technologique de la 5G-Advanced

BEIJING, 10 août 2021 /PRNewswire/ -- Huawei, de concert avec China Mobile et d'autres partenaires de l'industrie, a publié un livre blanc intitulé : 5G-Advanced Technology Evolution from a Network Perspective — Towards a New Era of Intelligent Connect X. Premier livre blanc de l'industrie à approfondir la réflexion sur l'orientation architecturale et technique de la 5G-Advanced, le rapport vise à fournir des lignes directrices pour promouvoir les technologies 5G et construire une industrie de la 5G durable.

Bien qu'elle se développe rapidement, la 5G n'a pas encore atteint sa maturité. Pour extraire une plus grande valeur sociale et économique de la 5G, 3GPP a officiellement annoncé la 5.5G, la deuxième phase de la 5G baptisée 5G-Advanced. Par la suite, après être parvenus à un consensus sur le développement de la 5G-Advanced, les partenaires de l'industrie ont rédigé ce livre blanc afin de clarifier les exigences et les technologies qui favoriseront la transition de la 5G à la 5G-Advanced, accélérant ainsi son développement dans les réseaux.

La 5G jouera un rôle essentiel dans l'amélioration de l'expérience des services et à l'appui de la transformation numérique et intelligente des industries. Pour s'intégrer pleinement dans les industries, la 5G nécessite la convergence des technologies digitales, opérationnelles, de l'information et des communications. En outre, le réseau central agira comme le cerveau du réseau de bout en bout (E2E) et jouera un rôle central dans l'évolution du réseau 5G-Advanced. Par conséquent, il est essentiel de promouvoir le développement architectural et technologique du réseau de base 5G d'une manière adaptée à nos modèles d'affaires. Cela aidera les opérateurs à améliorer le retour sur investissement et permettra aux acteurs de l'industrie d'optimiser l'utilisation des réseaux 5G dans le cadre de la transformation numérique et intelligente.

Afin d'améliorer les capacités du réseau et de répondre aux besoins en service toujours plus diversifiés, la 5G-Advanced fera évoluer à la fois l'architecture et les technologies 5G.

Sur le plan architectural, le réseau 5G-Advanced doit s'appuyer pleinement sur les concepts du cloud natif, du réseau de périphérie et du réseau en tant que service. Il doit aussi continuer à améliorer les capacités du réseau, avant d'amorcer éventuellement une transition vers l'intégration entre le réseau et le cloud, et entre le réseau et l'informatique. En ce qui a trait à la technologie de réseau, les réseaux 5G-Advanced doivent se doter de caractéristiques intelligentes, habilitantes et propices à la convergence.

En s'améliorant de façon continue, la 5G-Advanced nous permettra non seulement de déployer des fonctions de réseau rapidement, mais aussi de les mettre à jour sur demande en fonction des besoins des divers scénarios de service.

Le livre blanc constituera une référence précieuse pour le développement de la 5G-Advanced. Cependant, une coopération sera nécessaire pour que la 5G-Advanced puisse prospérer. Si vous voulez aller loin, allez-y ensemble. Huawei a hâte de trouver une solution avec les partenaires de l'industrie afin de stimuler le développement de la 5G et de bâtir une industrie de la 5G fructueuse.

Cliquez ici pour télécharger le livre blanc sur l'évolution technologique de la 5G-Advanced : lien

SOURCE Huawei