Společnost Huawei, největší čínský mobilní operátor China Mobile a jejich obchodní partneři vydávají bílou knihu o vývoji technologií 5G-Advanced

PEKING, 9. srpna 2021 /PRNewswire/ -- Společnost Huawei vydala společně s operátorem China Mobile a dalšími partnery z odvětví bílou knihu s názvem 5G-Advanced Technology Evolution from a Network Perspective - Towards a New Era of Intelligent Connect X. Tento dokument je prvním svého druhu, který se zabývá architekturou a technickým směrem pro vývoj sítí 5G-Advanced a jehož cílem je poskytnout pokyny, které podpoří technologie 5G a vytvoří z nich komplexní udržitelné odvětví.

Ačkoli se 5G rychle rozšiřuje, ještě nedosáhlo zralosti. Aby bylo možné z 5G sítí vytěžit větší společenskou a ekonomickou hodnotu, skupina 3GPP oficiálně oznámila vývoj sítí 5,5G, což je druhá fáze 5G. Celému projektu dala obchodní název 5G-Advanced. Jednotliví průmysloví partneři se shodli na vývoji 5G-Advanced a sestavili tuto bílou knihu, aby objasnili požadavky a technologie, které budou potřeba pro zlepšení 5G na tuto úroveň, čímž chtějí dosáhnout urychlení vývoje.

Pásmo 5G má zásadní význam pro modernizaci služeb a pro digitální a inteligentní transformaci průmyslových odvětví. Pro hlubší proniknutí do průmyslových odvětví vyžaduje 5G konvergenci datových, provozních, informačních a komunikačních technologií. A páteřní síť, která se podobá mozku sítě E2E, hraje ve vývoji sítě 5G-Advanced klíčovou roli. Proto musíme podporovat rozvoj architektury a technologií páteřní sítě 5G v souladu s našimi obchodními modely, jelikož to pomůže operátorům zlepšit návratnost investic a hráčům v odvětví pomůže lépe využívat sítě 5G během digitální a inteligentní transformace.

Aby se zlepšily schopnosti sítě, a vyhověli jsme tak stále se zvyšujícím požadavkům na služby, bude 5G-Advanced dále rozvíjet architekturu i technologie 5G.

Na úrovni architektury musí síť 5G-Advanced plně zohlednit koncepci cloud-native, edge network, network as a service a pokračovat ve zlepšování schopností sítě a nakonec přejít k integraci cloudové a výpočetní sítě. Na úrovni síťových technologií musí 5G-Advanced nabízet inteligentní, synergické a flexibilní řešení.

Díky neustálému vylepšování nám 5G-Advanced umožní rychle zavádět síťové funkce a na vyžádání je vylepšovat tak, aby odpovídaly různým scénářům použití.

Bílá kniha bude při vývoji 5G-Advanced sloužit jako cenný zdroj informací. Aby se však vše podařilo, je nutná spolupráce. Pokud chcete dojít daleko, jděte společně. Společnost Huawei by ráda vypracovala řešení s partnery z odvětví, aby nastartovala vývoj 5G a vybudovala z něj udržitelný a plodný průmysl.

Bílou knihu 5G-Advanced Technology Evolution from a Network Perspective si můžete stáhnout kliknutím na tento odkaz .

SOURCE Huawei