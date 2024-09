Huawei Cloud : Un pas vers l'intelligence, un bond vers l'excellence

SHANGHAI, 23 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Lors de l'évènement HUAWEI CONNECT 2024, Huawei Cloud a organisé un sommet sur le thème "One Step to Intelligence, One Leap to Excellence" (Un pas vers l'intelligence, un bond vers l'excellence), réunissant des leaders mondiaux de l'industrie pour explorer la tendance de la transformation intelligente, partager des cas pionniers et aider les clients dans leur parcours vers l'excellence opérationnelle basée sur le cloud. Lors du sommet, Huawei Cloud et des clients internationaux ont dévoilé la solution Data Center-to-Cloud et le livre blanc PRIME Framework.

Jacqueline Shi, President of Huawei Cloud Global Marketing and Sales Service Kevin Gao, President of Huawei Cloud Public Cloud Business

Jacqueline Shi, présidente de Huawei Cloud Global Marketing and Sales Service, a déclaré : "Le soutien des clients nous permet d'innover dans les domaines de la finance, de la vente au détail, de la conduite autonome, de l'Internet et dans bien d'autres secteurs. En combinant des technologies de pointe et un savoir-faire industriel, Huawei Cloud ouvre la voie au numérique et à l'intelligence."

Kevin Gao, président de Huawei Cloud Public Cloud Business, a présenté un discours liminaire intitulé "One Step to Intelligence, One Leap to Excellence". Il a souligné trois facteurs critiques pour accélérer la migration vers le cloud et l'utilisation de l'IA : une infrastructure mondiale, une innovation technologique continue et des opérations allégées.

En termes d'infrastructure globale, celle de Huawei Cloud, KooVerse, offre une couverture étendue, une expérience exceptionnelle et une excellente qualité. Avec 33 régions et 93 zones de disponibilité dans le monde, Huawei Cloud aide plus de 10 000 clients à mondialiser leurs activités. Huawei Cloud est interconnecté avec plus de 2 400 homologues d'opérateurs mondiaux, ce qui permet aux clients de bénéficier d'un accès unique à l'informatique en nuage et au déploiement d'activités à l'échelle mondiale. Les centres de données Huawei Cloud atteignent une fiabilité de niveau IV.

L'innovation technologique est au cœur de la mission de Huawei Cloud, qui consiste à accélérer la transformation des entreprises. Lors de ce sommet, trois domaines clés ont été mis en évidence : l'amélioration du calcul, la convergence entre les données et l'intelligence artificielle et l'innovation en matière d'applications.

La solution Data Center-to-Cloud présentée par Gao offre des installations de centre de données, des opérations d'exploitation et de maintenance intelligentes et un réseau de centre de données (DCN) en tant que service, ce qui permet aux clients de relocaliser et d'exploiter facilement des ressources de calcul dédiées sur Huawei Cloud.

Le service Ascend AI Cloud de Huawei Cloud permet aux tâches de formation de fonctionner sans interruption jusqu'à 40 jours, réduit le temps de récupération des pannes à 10 minutes et augmente l'évolutivité linéaire à 90 % (la moyenne du secteur est de 2,8 jours, 60 minutes et 80 %, respectivement).

Le système d'opérations déterministe de Huawei Cloud a été adopté par plus de 300 clients dans le monde, et a maintenu un niveau de sécurité élevé avec zéro intrusion et zéro violation de données.

DeFacto en Türkiye exploite la solution cloud native de Huawei Cloud avec Cloud Container Engine (CCE) et rationalise ses services.

Huawei Cloud aide Chery à déployer, utiliser et gérer le cloud. Actuellement, les nœuds Huawei Cloud dans plus de 10 pays et régions fournissent des services à Chery.

NavInfo a adopté l'expertise en R&D de Huawei Cloud et le pipeline de développement logiciel CodeArts pour établir des normes efficaces de gestion du développement et des systèmes de mesure de l'efficacité.

Kingsoft et Huawei Cloud ont développé en collaboration un cadre d'excellence pour optimiser la gestion des coûts.

Le laboratoire Tianqin de Tencent Music a développé le cadre d'accélération de modèle d'IA MUSELight en utilisant le service Ascend AI Cloud de Huawei Cloud.

À la fin du sommet, Huawei Cloud et des clients mondiaux ont publié conjointement le livre blanc sur le modèle PRIME d'Enterprise Excellence. Ce livre blanc propose un cadre de référence permettant aux entreprises d'atteindre l'excellence grâce aux technologies numériques et intelligentes.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2510990/Jacqueline_Shi_President_Huawei_Cloud_Global_Marketing_Sales_Service.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2510991/Kevin_Gao_President_Huawei_Cloud_Public_Cloud_Business.jpg