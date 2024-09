Huawei Cloud: One Step to Intelligence, One Leap to Excellence

SHANGHAI, 23. September 2024 /PRNewswire/ -- Während der HUAWEI CONNECT 2024 veranstaltete Huawei Cloud ein Gipfeltreffen unter dem Motto „One Step to Intelligence, One Leap to Excellence" (Ein Schritt zur Intelligenz, ein Sprung zur Exzellenz), bei dem globale Branchenführer zusammenkamen, um den Trend zur intelligenten Transformation zu erforschen, Pionierbeispiele auszutauschen und Kunden auf ihrem Weg zu Cloud-basierter betrieblicher Exzellenz zu unterstützen. Auf dem Gipfel stellten Huawei Cloud und globale Kunden die Data Center-to-Cloud-Lösung und das PRIME Framework-Whitepaper vor.

Jacqueline Shi, President of Huawei Cloud Global Marketing and Sales Service Kevin Gao, President of Huawei Cloud Public Cloud Business

Jacqueline Shi, President von Huawei Cloud Global Marketing and Sales Service, sagte: „Die Unterstützung der Kunden ermöglicht uns Innovationen in den Bereichen Finanzen, Einzelhandel, autonomes Fahren, Internet und vielen anderen Sektoren. Durch die Kombination von Spitzentechnologien und Branchen-Know-how ebnet die Huawei Cloud den Weg zu Digitalisierung und Intelligenz."

Kevin Gao, President von Huawei Cloud Public Cloud Business, hielt eine Grundsatzrede mit dem Titel „One Step to Intelligence, One Leap to Excellence". Er nannte drei entscheidende Faktoren für die Beschleunigung der Cloud-Migration und der Nutzung von KI: Globale Infrastruktur, kontinuierliche technologische Innovation und schlanke Abläufe.

Was die globale Infrastruktur betrifft, so bietet die globale Infrastruktur von Huawei Cloud, KooVerse, eine umfassende Abdeckung, eine außergewöhnliche Erfahrung und eine hervorragende Qualität. Mit 33 Regionen und 93 Verfügbarkeitszonen (AZs) weltweit unterstützt Huawei Cloud über 10.000 Kunden bei der Globalisierung ihres Geschäfts. Die Huawei Cloud ist mit über 2.400 Partnern globaler Netzbetreiber verbunden und ermöglicht Kunden eine globale Bereitstellung von Unternehmen in einem Schritt. Huawei Cloud-Rechenzentren erreichen Tier IV-Zuverlässigkeit.

Technologische Innovation steht im Mittelpunkt der Mission von Huawei Cloud, die Transformation von Unternehmen zu beschleunigen. Auf diesem Gipfel wurden drei Schlüsselbereiche hervorgehoben: Datenverarbeitungs-Upgrade, Konvergenz von Daten und KI und Anwendungsinnovation.

Die von Gao vorgestellte Data Center-to-Cloud-Lösung bietet Rechenzentrumseinrichtungen, intelligente O&M und DCN als Service, so dass Kunden ihre Rechenressourcen einfach in die Huawei Cloud verlagern und dort betreiben können.

Der Ascend AI Cloud Service von Huawei Cloud ermöglicht es, dass Trainingsaufträge bis zu 40 Tage nonstop laufen, verkürzt die Fehlerbehebungszeit auf 10 Minuten und erhöht die lineare Skalierbarkeit auf 90 % (der Branchendurchschnitt liegt bei 2,8 Tagen, 60 Minuten bzw. 80 %).

Das deterministische Betriebssystem von Huawei Cloud wird von mehr als 300 Kunden weltweit eingesetzt und zeichnet sich durch eine hohe Sicherheit aus, ohne dass es zu Eindringlingen oder Datenverletzungen kommt.

DeFacto aus der Türkei nutzt die cloud-native Lösung von Huawei Cloud mit Cloud Container Engine (CCE) und rationalisiert seine Dienste.

Huawei Cloud hilft Chery bei der Bereitstellung, Nutzung und Verwaltung der Cloud. Derzeit bieten Huawei-Cloud-Knoten in mehr als 10 Ländern und Regionen Dienste für Chery an.

NavInfo hat das F&E-Know-how von Huawei Cloud und die CodeArts-Softwareentwicklungspipeline übernommen, um effiziente Entwicklungsmanagementstandards und Effizienzmesssysteme zu etablieren.

Kingsoft und Huawei Cloud haben gemeinsam ein Exzellenz-Framework zur Optimierung des Kostenmanagements entwickelt.

Das Tianqin Lab von Tencent Music hat das MUSELight AI Model Acceleration Framework entwickelt, das den Ascend AI Cloud Service von Huawei Cloud nutzt.

Am Ende des Gipfels veröffentlichten Huawei Cloud und globale Kunden gemeinsam das Enterprise Excellence PRIME Model White Paper. Dieses White Paper bietet einen Referenzrahmen für Unternehmen, die mit digitalen und intelligenten Technologien den Sprung zu Spitzenleistungen schaffen wollen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2510990/Jacqueline_Shi_President_Huawei_Cloud_Global_Marketing_Sales_Service.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2510991/Kevin_Gao_President_Huawei_Cloud_Public_Cloud_Business.jpg