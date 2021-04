HUAWEI CLOUD anuncia seu plano de lançamento de produtos em 2021, oferecendo nuvem e inteligência onipresente para todos

"No final do ano passado, a HUAWEI CLOUD lançou o conceito e a solução Cloud Native 2.0, que foram amplamente reconhecidos por clientes e parceiros. Em 2021, a HUAWEI CLOUD continuará a inovar e atualizar os recursos técnicos nativos da nuvem full-stack. Ao combinar tecnologias de nuvem nativa e nuvem distribuída, ajudaremos as empresas a fornecer recursos nativos da nuvem full-stack onde quer que sejam necessário para serviços, oferecendo nuvem onipresente e inteligência full-stack", disse Bruno Zhang, CTO da HUAWEI CLOUD.

Jacqueline Shi,presidente do departamento de marketing e serviços de vendas globais, Cloud&IA, anunciou o lançamento do Carnaval Internacional da HUAWEI CLOUD. O carnaval começa em Shenzhen, com suporte técnico e cupons de ¥100 milhões prontos para serem distribuídos a empresas nativas na nuvem locais e de internet.

O carnaval da HUAWEI CLOUD será realizado em todo o mundo. O evento será realizado em 10 cidades na China continental, incluindo Pequim, Xangai, Guangzhou, Shenzhen e cidades em Sichuan, Jiangsu, Fujian, Zhejiang, Hunan e Hubei. Também será realizado em Hong Kong, Singapura, América Latina e África do Sul.

Anunciando o novo plano de lançamento de produtos em 2021 para oferecer serviços de nuvem e inteligência onipresentes

Na cúpula, a HUAWEI CLOUD anunciou o novo plano de lançamento de produtos em 2021. A HUAWEI CLOUD lançou um portfólio de produtos em nuvem distribuída (incluindo Intelligent EdgeSite [IES]), instância de computação de última geração, Operator Service Center (OSC), SoftWare Repository for Container(SWR), Container Insight Engine (CIE), transmissão ao vivo de latência ultrabaixa, visualização livre e webinar em nuvem. Dezenas de serviços nos campos de infraestrutura de nuvem, habilitação de IA, capacitação de aplicativos, habilitação de dados e vídeo e áudio também serão lançados.

A HUAWEI CLOUD é a primeira do setor a oferecer a solução Cloud Native 2.0 e está atualizando continuamente seus recursos nativos em nuvem full-stack. A HUAWEI CLOUD e a China Academy of Information and Communications Technology (CAICT) publicaram em conjunto o relatório Cloud Native 2.0, apresentando a prosperidade do setor nativo da nuvem. A HUAWEI CLOUD e seus parceiros publicaram em conjunto a OSC para implementar a governança unificada de serviços nativos da nuvem em todo o ciclo de vida. O CIE pode verificar de forma abrangente a saúde do aplicativo. O SWR é atualizado para implementar rapidamente imagens e serviços de escala elástica.

"Com produtos de nuvem distribuída, a HUAWEI CLOUD oferece recursos nativos de nuvem full-stack para estar perto de serviços e suportar todos os cenários, oferecendo uma nuvem onipresente e inteligência full-stack para novas empresas nativas na nuvem", disse Bruno Zhang, CTO da HUAWEI CLOUD.

A HUAWEI CLOUD combina nuvem distribuída com tecnologias nativas da nuvem para criar um novo paradigma para infraestrutura em nuvem

"Combinando nuvem distribuída com tecnologias nativas da nuvem, a HUAWEI CLLOUD criou um novo paradigma para a infraestrutura em nuvem para ajudar as indústrias a concluir rapidamente a mudança completa para a nuvem e obter recursos de inteligência full-stack. Com base na arquitetura de QingTian, oferecemos infraestrutura eficiente, ágil e aberta nativa de nuvem. Na nuvem distribuída, os serviços podem ser prestados onde forem necessários. A IA é usada durante todo o processo de serviço", disse Gao Jianghai, presidente da HUAWEI CLOUD Infrastructure Services.

O portfólio de produtos em nuvem distribuída consiste da infraestrutura em nuvem distribuída e dos serviços em nuvem. As duas partes colaboram plenamente para atender a muitas empresas da internet e governos e empresas de grande e médio porte. A infraestrutura de nuvem distribuída inclui a região central, regiões dedicadas, Intelligent EdgeCloud (IEC), implementada em hotspots; Intelligent EdgeSite (IES), implementada em salas de equipamentos empresariais; e Intelligent EdgeFabric (IEF), que suporta uma ampla gama de dispositivos de ponta. Os serviços em nuvem distribuída colaborativos incluem serviços básicos, vídeo, dados, AIoT e serviços de colaboração de escritórios, bem como uma estrutura unificada de governança de TI empresarial.

Tudo isso permite que as empresas usem uma única nuvem distribuída para todos os cenários de negócios. Os usuários podem acessar uma rede distribuída com facilidade e segurança e desfrutar de uma experiência estável em um tempo de execução consistente. Em uma nuvem onipresente, as empresas podem implementar uma gestão refinada com um único sistema de gerenciamento.

Os serviços de vídeo nativos da nuvem melhoram a experiência do usuário e aceleram a inovação

Muitos setores estão aumentando os requisitos para serviços de vídeo na nuvem. Os serviços de vídeo nativos da nuvem são desenvolvidos para atender a esses requisitos. Com base em tecnologias nativas de nuvem e incorporando anos de experiência com serviços de áudio-vídeo, a HUAWEI CLOUD construiu um novo tipo de rede de mídia de áudio-vídeo para novos serviços inovadores, por exemplo,serviços de áudio-vídeo em tempo real, serviços de transmissão ao vivo de latência ultrabaixa e webinars. Esta nova rede está acelerando a inovação de serviços empresariais e a atualização inteligente.

"Os serviços de vídeo nativos da nuvem nascem e se desenvolvem na nuvem e se beneficiam da nuvem. Os recursos de serviço de vídeo nativos da nuvem incluem o processo completo de mudança para a nuvem, alta eficiência de recursos, excelentes SLAs e integração de IA. Eles oferecem a melhor experiência e impulsionam a inovação no setor de vídeo", disse Xue Hao, diretor do departamento de conectividade e produto de colaboração.

A inovação inclusiva acelera a atualização inteligente

Na cúpula, os clientes da Huawei, incluindo o Mengxiang Group, Chinafocus.net, Vanke e Aixuexi compartilharam suas experiências com inovação e atualização inteligente com base na HUAWEI CLOUD.

Mengxiang Group: ao utilizar mais de 50 serviços nativos em nuvem, como contêineres, bases de dados, IA e big data da HUAWEI CLOUD, a empresa reduziu muito os custos de O&M, melhorou a eficiência de desenvolvimento e desenvolveu serviços mais inovadores. A HUAWEI CLOUD oferece monitoramento e alarmes em tempo real, e recursos eficientes de recuperação de serviço para garantir a continuidade e estabilidade do serviço.

Chinafocus.net: a empresa oferece uma experiência de leitura imersiva com base na HUAWEI CLOUD, que é implementada localmente para minimizar a latência. Os recursos avançados de RV na nuvem podem ser provisionados em dispositivos em minutos. Os dispositivos podem obter o conteúdo VR mais recente da nuvem em tempo real, melhorando a experiência de leitura.

Vanke: o serviço de análise de desenho assistido por IA da Vanke é baseado na HUAWEI CLOUD. Para lidar com o tráfego de horário de pico, o serviço pode ser escalonado rapidamente, lançando 1.000 novos contêineres em 30 segundos. O agendamento de tarefas inteligentes com base em contêineres da HUAWEI CLOUD melhora a eficiência e precisão da análise de imagem de IA. Os diferentes serviços de contenção têm horários de pico e de desativação diferentes, portanto, são implantados juntos para maximizar a utilização de recursos.

Aixuexi: com base no serviço de áudio e vídeo em tempo real da HUAWEI CLOUD, CloudRTC, a Aixuexi construiu uma plataforma de vídeo em tempo real, totalmente interativa e para todos os cenários. Os usuários podem participar de cursos interativos on-line com latência ultrabaixa. Uma sala de aula on-line pode ter dezenas de milhares de participantes e apoiar a interação entre milhares de alunos. O conteúdo do vídeo é claro e direto, independentemente das condições da rede.

Além dos discursos de abertura, a cúpula incluiu cinco sub-fóruns sobre tópicos como nuvem distribuída, nativo na nuvem, serviço de dados, nuvem híbrida e serviços de áudio-vídeo. Clientes de vários setores, como o China Merchants Bank, o Bank of Beijing, o Shenzhen Metro e a Henan Electric Power, participaram da cúpula para discutir as últimas tendências em tecnologias de ponta e novas formas de permitir a atualização inteligente para seus respectivos setores. O HUAWEI CLOUD Tech Summit será realizado em mais cidades, incluindo Xangai e Pequim, para promover a inovação inclusiva.

