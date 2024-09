Huawei Cloud E³ Media Services für eine smartere Medienbranche

AMSTERDAM, 13. September 2024 /PRNewswire/ -- Der Huawei Cloud Media & Entertainment Summit fand heute in Amsterdam statt und versammelte Branchenführer aus aller Welt.

Jacqueline Shi, President of Huawei Cloud Global Marketing and Sales Service

Jacqueline Shi, Präsidentin des Huawei Cloud Global Marketing and Sales Service, hielt die Eröffnungsrede. Sie hob die transformativen Auswirkungen der KI auf die Medienbranche hervor, indem sie die gesamte Inhaltskette – von der Erstellung über die Verbreitung bis hin zum Konsum – neu definiert. Um eine solche Transformation zu ermöglichen, bietet Huawei Cloud eine Komplettlösung, die auf leistungsstarken Cloud-Rechnern, der globalen Cloud-Infrastruktur KooVerse und modernster KI basiert. MetaStudio ist eine Pipeline für die Produktion digitaler Inhalte, die Mediennetzwerke ergänzt, indem sie die Effizienz, Intelligenz und Sicherheit des Partnerbetriebs verbessert. Frau Shi bekräftigte auch das Engagement von Huawei Cloud, Innovationen voranzutreiben und dessen aufschlussreiche Expertise sowie branchenführenden Praktiken mit Medienunternehmen weltweit zu teilen. Gemeinsam mit seiner weltweiten Kundschaft wird die Huawei Cloud ein neues Kapitel für die M&E-Branche aufschlagen.

Jamy Lyu, Präsident von Huawei Cloud Media Services, folgte mit einem Hauptvortrag zum Thema „Aufbau einer KI-nativen Medieninfrastruktur für eine smartere Medienbranche". Der Höhepunkt war die Einführung der brandneuen Huawei Cloud E³ Media Services für neue Effizienz, neue Erfahrungen und neue Entwicklungen. Die Cloud-Medienservices von Huawei werden der M&E-Branche dabei helfen, diesen Hattrick zu erreichen, indem sie die Effizienz der Contentproduktion steigern, die Verteilung von Inhalten für ein Premium-Erlebnis neu definieren und eine leistungsstarke Monetarisierung entwickeln, um das Potenzial der zweiten Wachstumskurve zu nutzen.

Herr Lyu stellte fest, dass die zunehmend ausgereifte KI die M&E-Branche umgestaltet, wo Cloud und KI die Produktion von Inhalten revolutionieren. Anschließend erläuterte er, wie MetaStudio an der Spitze einer solchen Revolution steht. Die Erstellung virtueller Menschen durch KI, die KI-Videoübersetzung (mit Beibehaltung der Originalstimmen) sowie die AIGC-basierte Videowiedergabe helfen Benutzern, Inhalte schneller und besser zu erstellen. Zum Beispiel reduzieren mit MetaStudio erstellte virtuelle Menschen den kurzen Videoproduktionszyklus von Tagen auf Minuten. Die virtuellen Menschen von MetaStudio können mehr als 20 Sprachen mit einer Lippensynchronisationsgenauigkeit von 98 % sprechen und sind in vielen Bereichen eingesetzt worden. Das AIGC-basierte Video-Rerendering verkürzt die für die Animationsproduktion benötigte Zeit von Monaten auf Wochen. Kunden müssen lediglich 30 Fotos einer bestimmten künsterlischen Richtung zum Trainieren einreichen und die KI ermöglicht ihnen, die animierten Werke schnell zu veröffentlichen und damit Geld zu verdienen. Mit der KI-Videoübersetzung kann die mehrsprachige Synchronisation, die früher Monate dauerte, jetzt in wenigen Tagen abgeschlossen werden. Die Charaktere im übersetzten Video behalten nicht nur die Klangfarben, Emotionen und Töne des Ausgangsvideos bei.

Um eine neue Erfahrung zu ermöglichen und die Interaktion in einem Livestream in Echtzeit zu erleichtern, arbeitet Huawei Cloud Low Latency Live (LLL) mit dem hauseigenen Echtzeit-Transportprotokoll (RTP), um die Latenz auf weniger als 500 ms zu begrenzen und Frame-Freezes um 10 % zu reduzieren.

Für eine neue Entwicklung nutzen die Cloud-Medienservices von Huawei umfangreiches Branchenwissen, um Kunden wie Qingdao Broadcasting System (QBS) die Monetarisierung zu ermöglichen. Die Partnerschaft mit Huawei Cloud ermöglicht es QBS, virtuelle Avatar-Videos effizient zu produzieren und sein Geschäft auf eine neue Ebene zu heben.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2504377/image_845932_60334961.jpg