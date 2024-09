Services médias Huawei Cloud E³ en faveur d'une industrie des médias plus intelligente

AMSTERDAM, 13 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Le Huawei Cloud Media & Entertainment Summit, qui s'est réuni aujourd'hui à Amsterdam, a rassemblé des leaders de l'industrie du monde entier.

Jacqueline Shi, President of Huawei Cloud Global Marketing and Sales Service

Lors de son discours d'ouverture, Jacqueline Shi, présidente de Huawei Cloud Global Marketing and Sales Service, a souligné l'impact de transformation de l'IA sur l'industrie des médias en redéfinissant l'ensemble de la chaîne de contenus — de la création à la consommation en passant par la distribution. Pour mettre en œuvre une telle transformation, Huawei Cloud fournit une solution complète basée sur un puissant cloud computing, une infrastructure mondiale de services cloud KooVerse et une IA de pointe. En particulier, MetaStudio est un pipeline de production de contenus numériques qui complète les réseaux de médias en améliorant l'efficacité, l'intelligence et la sécurité des opérations des partenaires. Mme Shi a également réaffirmé l'engagement de Huawei Cloud à stimuler l'innovation et à partager son expertise et ses pratiques de pointe avec les organisations de médias du monde entier. En collaboration avec ses clients internationaux, Huawei Cloud entamera un nouveau chapitre pour l'industrie des médias et du divertissement.

Jamy Lyu, président de Huawei Cloud Media Services, a ensuite présenté un exposé intitulé « Building AI-Native Media Infrastructure for a Smarter Media Industry » (Construire une infrastructure médiatique native de l'IA pour une industrie médiatique plus intelligente). Le point fort de son exposé a résidé dans le lancement de tout nouveaux services médias Huawei Cloud E³ offrant une nouvelle efficacité, une nouvelle expérience et une nouvelle évolution. Les services médias Huawei Cloud aideront l'industrie des médias et du divertissement à réaliser ce tour de force en augmentant l'efficacité de la production de contenus, en redéfinissant la distribution de contenus pour une expérience haut de gamme et en évoluant pour une monétisation puissante afin d'exploiter le potentiel de la deuxième courbe de croissance.

M. Lyu a observé que l'IA de plus en plus mature est en train de remodeler l'industrie des médias et du divertissement, où le cloud et l'IA révolutionnent la production de contenus. Il a ensuite expliqué comment MetaStudio reste à l'avant-garde de cette révolution. La création d'humains virtuels par l'IA, la traduction vidéo par l'IA (avec conservation des voix originales) et le rendu vidéo basé sur l'AIGC permettent aux utilisateurs de générer du contenu plus rapidement et plus efficacement. Par exemple, les humains virtuels créés sur MetaStudio réduisent le cycle de production des vidéos courtes de quelques jours à quelques minutes. Capables de parler plus de 20 langues avec une précision de synchronisation labiale de 98 %, les humains virtuels de MetaStudio sont présents dans de nombreux secteurs. Grâce au rendu vidéo basé sur l'AIGC, la production d'animations ne prend plus que quelques semaines, contre plusieurs mois auparavant. Les clients ne doivent soumettre que 30 photos d'un style artistique spécifique pour être formés, et l'IA leur permettra de publier rapidement les œuvres animées et de les rentabiliser. Grâce à la traduction de vidéos par l'IA, le doublage multilingue, qui prenait des mois, peut désormais être réalisé en quelques jours. Les personnages de la vidéo traduite ne conservent pas seulement les timbres, les émotions et les tons de la vidéo source.

Pour une nouvelle expérience, afin de faciliter l'interaction en temps réel dans un livestream, Huawei Cloud Low Latency Live (LLL) travaille avec le protocole de transport en temps réel (RTP) interne pour limiter la latence à moins de 500 ms et réduire les arrêts d'image de 10 %.

En vue d'une nouvelle évolution, les services médias de Huawei Cloud s'appuient sur une vaste expertise industrielle favorisant la monétisation de clients tels que Qingdao Broadcasting System (QBS). Le partenariat avec Huawei Cloud permet à QBS de produire efficacement des vidéos d'avatars virtuels et d'élever son activité à de nouveaux niveaux.

