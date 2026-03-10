Huawei introduceert visie voor transport onder de naam 'Driving Mobility and Logistics into the Intelligent World', ondersteund door vijf nieuwe oplossingen

BARCELONA, Spanje, 10 maart 2026 /PRNewswire/ -- Op MWC Barcelona 2026 organiseerde Huawei een forum met de titel Accelerate Transportation Digital Intelligence. Samen met klanten, partners en experts uit de sector onderzocht Huawei nieuwe manieren voor slim transport, deelde zijn nieuwste technische prestaties en kondigde vijf innovatieve oplossingen aan, gericht op het stimuleren van mobiliteit en logistiek in de intelligente wereld.

David Shi, Vice President van Huawei's ICT Marketing en Solution Sales, verklaarde dat "Huawei zich inzet voor openheid, samenwerking en gedeeld succes. We zullen samenwerken met klanten en partners om een solide digitale en intelligente basis te leggen, waarbij passagiers, vracht-, bedrijfs-, inkomsten- en informatiestromen worden verbonden." Volgens hem zal Huawei AI integreren in scenario's voor spoorwegen, wegen, logistiek, luchtvaart en havens om de veiligheid en efficiëntie in uitgebreid transport en logistiek te verbeteren, waardoor voor een betere toekomst nauwere banden met toerisme, energie, handel en andere sectoren worden bevorderd.

PhD. Reha Çetin, CIO van Istanbul Grand Airport en CEO van IST Systems, benadrukte dat de luchthaven van Istanboel als de snelst groeiende luchtvaarthub van Europa zijn digitale transformatie 'Airport 5.0' zal blijven bevorderen en luchthavenervaringen van de volgende generatie zal leveren, ondersteund door de geavanceerde digitale technologieën en ICT-expertise van Huawei.

Zaiming Ren, Deputy General Manager van CRSC International, legde uit hoe FRMCS de efficiëntie van treincontrole verbetert, de capaciteit van het spoorwegvervoer verhoogt en de kosten voor levenscycli verlaagt, waardoor futuristische spoorwegsystemen efficiënter en veiliger kunnen werken.

AI zal het zenuwcentrum van intelligente vervoerssystemen (ITS) worden. Carlos López Gutiérrez, Transportation BU Director bij SICE, zei: "SICE en Huawei werken aan het gebruik van AI- en edge computing-platforms om verschillende transportscenario's te verkennen en te ondersteunen, waardoor de connectiviteit van infrastructuur en betrouwbaarheid van het vervoerssysteem sterk zullen verbeteren".

Havens spelen een cruciale rol bij het stabiliseren van economische cycli en het waarborgen van de continuïteit van zowel de industriële als de toeleveringsketen. Yang Rong, General Engineer van Tianjin Port (Group) Co., Ltd., merkte op dat Tianjin Port consequent prioriteit geeft aan het integreren van ICT's zoals 5G, AI, cloud computing en autonoom rijden in zijn diensten. Tot nu toe beheren ze alle havenelementen digitaal en een intelligent horizontaal transportsysteem geïmplementeerd, allemaal gericht op het vormgeven van de toekomst van slimme havens van wereldklasse.

Dr. Rachad Nassar, Global Business & Strategic Partners Director van Huaweis Smart Transportation BU, gaf aan dat het bedrijf een uitgebreide digitale basis heeft opgezet voor de wereldwijde transportsector. Door een geïntegreerde architectuur van slimme sensoren, connectiviteit, digitale platforms en applicaties in te zetten, werkt Huawei samen met ecosysteempartners om in vier kernscenario's vijf gespecialiseerde oplossingen te lanceren. Deze innovaties bieden de volgende belangrijke voordelen:

Wegtransport: Huawei onthulde de Transportation Operations Coordination Center (TOCC) Solution, gebouwd op ITS, om de efficiëntie te vergroten in diverse scenario's zoals geïntegreerde transportmonitoring, reisondersteuning voor vakanties en multimodale logistiek. Hiermee wordt een nieuw model voor geïntegreerd beheer en beheersing van het stedelijk vervoer opgezet.





Spoorweg: Huawei heeft het Next-Gen Bearer Network for Operation and Dispatching Solution voor spoorwegen ontwikkeld. Met zijn robuuste betrouwbaarheid, hoge bandbreedte en lage latentie zorgt de oplossing voor veilige, betrouwbare en efficiënte operationele communicatiediensten, waardoor de spoorwegindustrie zich verder ontwikkelt in de richting van digitalisering en slimme technologie.





Douane: Huawei heeft samen met partners een oplossing voor risicobeheersing van big data uitgebracht. Door gebruik te maken van de toonaangevende big data-platforms van Huawei en het gegevensbeheer en de diensten van partners, integreert de oplossing op efficiënte wijze heterogene gegevens uit meerdere bronnen en reageert zij binnen enkele seconden op risico's. Hiermee worden traditionele uitdagingen op het gebied van risicobeheersing aangepakt, zoals beperkte afmetingen, onvolledige dekking en een sterke afhankelijkheid van handmatige processen, waardoor de douaneautoriteiten de nauwkeurigheid van het toezicht en de efficiëntie van de inklaring kunnen verbeteren.





Haven: Huawei heeft de eerste all-element scheduling agent van de sector ontwikkeld die wordt aangedreven door de chain-of-thought (CoT)-technologie. Deze agent coördineert het gehele operationele proces van de haven, inclusief havenplanning, distributie en transport, waardoor de planning van het gehele operationele proces van uren naar minuten wordt gereduceerd. De horizontale intelligente vervoersoplossing 2.0 ondersteunt efficiënt gemengd verkeer van handmatige containertrucks en intelligent geleide voertuigen (IGV's). Ze maakt grootschalige planning van meer dan driehonderd voertuigen mogelijk, verlaagt het percentage handmatige overnames tot minder dan 0,1% en zorgt voor een nauwkeurige parkeeruitlijning met de bedieningspositie binnen ±5 cm, waardoor de efficiëntie van het vrachtverkeer wordt verbeterd.

Op het forum kondigden Huawei en Surge de succesvolle commerciële implementatie aan van 's werelds eerste vaste draadloze 5G-toegangsnetwerk van 1,4 GHz (FWA) voor spoorwegen. Deze mijlpaal vertegenwoordigt een paradigmaverschuiving in spoorweggedreven connectiviteit, waarbij communicatienetwerken van de volgende generatie langs spoorwegen in Indonesië worden geleverd en tegelijkertijd een landelijke inclusieve netwerkdekking wordt bereikt.

Bovendien benadrukte Huawei de cruciale doorbraken die samen met zijn wereldwijde partners werden gerealiseerd, waardoor het digitale en intelligente transport-ecosysteem wordt bevorderd. Een goed voorbeeld is de Global Smart Port Showcase die is gelanceerd met Shandong Port Group. Door big data, grote modellen en andere geavanceerde technologieën te integreren, demonstreert de showcase scenariospecifieke toepassingen zoals digitale operaties en slimme planning, die dienen als blauwdruk voor de modernisering van de wereldwijde havensector.

Tot op heden bedient Huawei meer dan 100 havens, meer dan 210 luchthavens en luchtvaartmaatschappijen, meer dan 300 stedelijke spoorlijnen, meer dan 180.000 kilometer aan spoorwegen, wegennetwerken van meer dan 200.000 kilometer, ITS-projecten in meer dan 70 steden en meer dan 200 logistieke ondernemingen over de hele wereld. Vooruitkijkend zal Huawei de "platform + ecosysteem"-strategie blijven toepassen. Het bedrijf is gespecialiseerd in het ontwikkelen van transporthubs, transportnetwerken, passagiers-/vrachtstromen en luchtsystemen op lage hoogte om een digitale en intelligente basis te creëren voor uitgebreid transport en logistiek. Huawei streeft ernaar om "mobiliteit en logistiek naar de intelligente wereld te brengen" en slim transport mogelijk te maken.

