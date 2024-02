Huawei Cloud: prezentacja najchętniej wybieranej infrastruktury SI i dziesięciu systematycznie wprowadzanych innowacji na targach MWC Barcelona 2024

BARCELONA, Hiszpania, 27 lutego 2024 r. /PRNewswire/ -- Tegoroczny Szczyt Huawei Cloud pokazuje, dlaczego Huawei Cloud jest najchętniej wybieraną infrastrukturą do zastosowań SI. Wydarzenie z udziałem 500 osób organizowane pod hasłem „Accelerate Intelligence with Everything as a Service" („Przyspieszenie rozwoju inteligentnych rozwiązań dzięki modelowi >>Wszystko jako usługa<<") zgromadziło przedstawicieli kierownictwa i ekspertów z różnych dziedzin, m.in. operatorów, finansów i internetu. Huawei Cloud zaprezentowało dziesięć ukierunkowanych na SI innowacji oraz rozległą wiedzę branżową wykorzystaną przy tworzeniu modeli Pangu. Celem infrastruktury przygotowanej do wdrożenia SI dostosowanej do potrzeb poszczególnych branż jest przyspieszenie przejścia na rozwiązania inteligentne.

Jacqueline Shi, prezeska działu marketingu i sprzedaży Huawei Cloud, powiedziała w swojej prelekcji: „Huawei Cloud jest jednym z najszybciej rozwijających się światowych dostawców usług w chmurze. W Huawei Cloud chodzi o przesuwanie granic i dostarczanie przełomowych rozwiązań technologicznych klientom na całym świecie. W ostatnich latach wprowadziliśmy lokalne regiony chmurowe, np. w Irlandii, Turcji, Indonezji i Arabii Saudyjskiej, zapewniając klientom łatwy dostęp do chmury o najlepszych parametrach. Nad bezpieczeństwem działalności klientów i ich danych w skali ogólnoświatowej czuwa ponad 120 certyfikatów bezpieczeństwa. Jednak nie chodzi tu tylko o technologię. Wierzymy, że powinniśmy dbać o rozwój naszych partnerów równolegle do naszego; realizujemy ten cel w ramach programów GoCloud i GrowCloud. Nie zapominajmy o sztucznej inteligencji, która wszystko zmienia, a my stoimy na czele tych zmian. Budujemy solidne podstawy rozwiązań w chmurze dla wszystkich, dla każdego sektora, aby przyspieszyć rozwój inteligentnych rozwiązań".

Dzisiejsze modele bazowe zmieniają oblicze produkcji, interakcji, modeli usługowych i biznesowych do tradycyjnych zastosowań. Za ich sprawą SI staje się nową siłą napędową rozwoju przetwarzania w chmurze. Potencjał jest ogromny, jednak wprowadzanie SI zgodnie z celami biznesowymi wymaga systematycznych innowacji. Dyrektor ds. technicznych Huawei Cloud Bruno Zhang powiedział: „Huawei Cloud zapewnia wsparcie w ramach dwóch strategii. AI for Cloud wykorzystuje SI i modele bazowe do zapewniania użytkownikom lepszych wrażeń. Rewolucjonizują one procesy rozwoju oprogramowania, tworzenia treści cyfrowych itp. Cloud for AI sprawia, że wprowadzanie SI przebiega płynnie i wydajnie. Innowacje w zakresie architektury, przechowywanie danych w oparciu o SI oraz konwergencja danych i SI umożliwiają szkolenie i korzystanie z SI na sposoby dotychczas niedostępne".

Podczas Szczytu Huawei Cloud zaprezentowało dziesięć innowacji ukierunkowanych na SI, które czynią infrastrukturę chmury Huawei najchętniej wybieraną do zastosowań SI.

KooVerse: Huawei Cloud dysponuje 85 strefami dostępności w 30 regionach ponad 170 krajów i terytoriów. Ta globalna infrastruktura chmury, która obejmuje przetwarzanie, przechowywanie, usługi sieciowe i bezpieczeństwo, pozwala na obniżenie opóźnień do 50 ms.

Architektura rozproszona QingTian: modele bazowe wymagają dziesięciokrotnego zwiększenia zapotrzebowania na zasoby obliczeniowe co 18 miesięcy, co znacznie przekracza wartość przewidzianą prawem Moore'a. Aby sprostać temu wyzwaniu, ta architektura ewoluowała w stosunku do konwencjonalnej architektury pierwotnej/wtórnej. QingTian przekracza granice przetwarzania, przechowywania i usług sieciowych dzięki najwyższej klasy sieci szkieletowej oparte na SI oferującej heterogeniczne przetwarzanie w ramach pełnej sieci kratowej P2P.

Przetwarzanie SI: hiperskalowa, stabilna usługa AI Cloud Service obsługuje szkolenie modeli z użyciem bilionów parametrów, a zadania szkoleniowe mogą działać nieprzerwanie przez 90% czasu w ciągu 30 dni w klastrach tysięcy kart. Przerwy w działaniu usługi nie przekraczają 10 minut. Dzięki temu model Pangu może korzystać z ponad 100 zestawów usługowych i 100 adaptowanych dużych modeli open source gotowych do użycia.

Przechowywanie danych w oparciu o SI: modele szkoleniowe potrzebują ogromnych zasobów danych, a Huawei Cloud spełnia te potrzeby dzięki trzytorowemu podejściu: usługa pamięci EMS przechowuje petabajty parametrów, zapewniając wyjątkową przepustowość i opóźnienia nieprzekraczające mikrosekundy. Usługa SFS Turbo cache charakteryzująca się wysoką przepustowością i współbieżnością na poziomie dziesiątek milionów IOPS pozwala na przygotowanie 1 miliarda rekordów danych w zaledwie 5 sekund zamiast 100. Jezioro wiedzy Object Storage Service (OBS) ogranicza o 30% koszty przechowywania danych szkoleniowych i inferencyjnych.

Bezpieczeństwo E2E: pełny cykl życia obejmuje modelowe środowiska czasu pracy, dane szkoleniowe, same modele, wytworzone treści i zastosowania. Dzięki temu uzyskuje się modele i aplikacje, które są solidne, bezpieczne i spełniające wymogi.

GaussDB: ta baza danych nowej generacji cechuje się wysoką dostępnością, bezpieczeństwem, wydajnością, elastycznością i wykorzystaniem inteligentnych rozwiązań, a także prostym i sprawnym wdrażaniem i migracją. Ta architektura rozproszona klasy korporacyjnej zapewnia wysoką dostępność dzięki zerowemu dwuklastrowemu wskaźnikowi RPO w obrębie miast, pełnej izolacji awarii oprogramowania i sprzętu oraz zerowym przerwom w usługach. Z myślą o bezpieczeństwie architekturę wyposażono w certyfikat CC EAL4+, który zapewnia najwyższy poziom zabezpieczeń w branży. W celu automatyzacji GaussDB ułatwia migrację baz danych, wdrażanie i migrację jako pierwsza na świecie baza danych oparta na SI.

Konwergencja danych SI: dynamiczny rozwój modeli bazowych oznacza, że „Dane + SI" to teraz „Data4AI (Dane dla SI)" i „AI4Data (SI dla Danych)". Huawei Cloud LakeFormation łączy dane z różnych jezior lub magazynów, tworząc jedną kopię, z których może korzystać wiele silników do analityki danych oraz silników SI bez konieczności migracji danych. Trzy współpracujące ze sobą platformy - DataArts, ModelArts i CodeArts - organizują i planują przepływy pracy danych i SI, napędzając szkolenie modelów online oraz inferencje z udziałem danych w czasie rzeczywistym. Silnik AI4Data usprawnia zarządzanie danymi - od ich integracji i opracowania po zarządzanie jakością i zasobami.

Infrastruktura medialna: w erze AIGC i internetu 3D Huawei Cloud zbudowała infrastrukturę medialną charakteryzującą się wydajnością, doświadczeniem i rozwojem. Jeśli chodzi o wydajność, Huawei Cloud MetaStudio, platforma do tworzenia treści, która obejmuje obszar roboczy i wirtualnych ludzi stworzonych w oparciu o AIGC, generuje treści szybciej i lepiej. W ramach doświadczenia Huawei Cloud Live, Low Latency Live i SparkRTC zapewniają płynniejsze interakcje. Gdy mowa o rozwoju, Huawei Cloud zapewnia usługi w przestrzeni AIGC i 3D z interakcją między użytkownikami w czasie rzeczywistym. Wszystkie te elementy mają za zadanie przenieść działalność i wrażenia użytkowników na kolejny poziom.

Strefa docelowa: przedsiębiorstwa mogą lepiej wykorzystywać i zarządzać zasobami na Huawei Cloud dzięki ujednoliconym kontom, tożsamości, zezwoleniom, sieci, zgodności oraz zarządzaniu kosztami. Teraz obsługa wielu podmiotów i współpraca między personelem przebiegają płynnie, podobnie jak kwestie finansów, zasobów, zezwoleń i zgodności w zakresie zabezpieczeń.

Elastyczne wdrażanie: wszystkie wymienione funkcje i usługi dostępne w ramach modelu Pangu mogą teraz działać w chmurze publicznej, wydzielonej lub hybrydowej. Na przykład klienci mogą budować i prowadzić specjalne platformy SI i modele bazowe w ramach dotychczasowych centrów danych, korzystając z Huawei Cloud Stack, hybrydowego rozwiązania w chmurze.

The Mobile World Congress (MWC) 2024 odbywa się w Barcelonie od 26 do 29 lutego. Podczas kongresu Huawei Cloud zamierza współpracować z klientami i partnerami, prezentując szeroki wybór interesujących tematów. Ponadto na wydarzeniu zostaną zaprezentowane innowacyjne produkty i praktyczne przypadki zastosowań m.in. modeli Pangu, GaussDB, konwergencji danych i SI, wirtualnych ludzi i rozwoju oprogramowania.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2346836/Jacqueline_Shi_President_Huawei_Cloud_Global_Marketing_Sales_Service.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2346837/Bruno_Zhang_CTO_of_Huawei_Cloud.jpg