HUAWEI CONNECT 2022 em Dubai: Infraestrutura inovadora impulsiona a transformação digital industrial

DUBAI, EAU, 14 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- A HUAWEI CONNECT Dubai foi realizada nos Emirados Árabes Unidos, com mais de 3.000 partes interessadas do setor se reunindo para discutir o tema "Infraestrutura inovadora para liberar o digital". Representantes do Ministério do Ensino Superior e Pesquisa Científica do Egito, da Galaxy Backbone Limited da Nigéria, da Huawei e de outras organizações compartilharam suas mais recentes práticas de digitalização, explorando novos caminhos para a transformação digital industrial.

Ken Hu, Presidente Rotativo da Huawei, deu uma palestra descrevendo três maneiras pelas quais o ecossistema de TIC pode ajudar a superar barreiras comuns na transformação digital:

Impulsione a infraestrutura digital, incluindo conectividade mais robusta e recursos de computação mais fortes e diversificados.





Ajude as organizações a ir além da simples adoção da nuvem e realmente aproveitar ao máximo a nuvem, concentrando-se em serviços de tecnologia avançada que impulsionam o desenvolvimento de programas de salto.





Construir ecossistemas digitais locais, incluindo o desenvolvimento de parceiros, fortalecendo o pool de talentos digitais e fornecendo mais suporte para as PMEs.

Steven Yi, Presidente da Área de Oriente Médio e África da Huawei, fez a observação inicial que expressou gratidão aos clientes e parceiros por sua confiança contínua e reafirmou o compromisso da Huawei em contribuir para o desenvolvimento local. Também falou sobre três iniciativas-chave da Huawei e seus clientes e parceiros para liberar a produtividade digital. Juntos, eles trabalham para construir uma base digital sólida para todos e reforçar os ecossistemas digitais locais para apoiar o futuro das nações digitais.

Tecnologias inovadoras baseadas em cenários aprimoram a infraestrutura digital para liberar a produtividade digital

Bob Chen, vice-presidente da Huawei Enterprise BG, discutiu como a sinergia multitecnologia é fundamental para encontrar a tecnologia certa para o cenário certo. Explicou em seu discurso "A infraestrutura digital inovadora acelera a transformação digital" que "os dados estão no centro da transformação digital e a ingestão, transmissão, armazenamento e análise de dados são etapas fundamentais. A Huawei fornece produtos completos e portfólios de produtos para apoiar o processamento de dados de ponta a ponta, acelerando a transformação digital dos clientes".

Em termos de conectividade de dados, a Huawei revelou o NetEngine AR5710, um gateway hiperconvergente ideal para filiais pequenas e médias, e o NetEngine 8000 F8, um roteador de agregação de serviço universal ultracompacto. Esses novos produtos estão ajudando a estabelecer uma base sólida de dados para liberar ainda mais a produtividade digital.

Em termos de transmissão de dados, a Huawei vem explorando como aplicar a evolução da rede fixa de quinta geração (F5G) em vários setores. Além disso, a Huawei e um cliente de Dubai lançaram em conjunto uma solução de inspeção de corredor de tubulação digital baseada na tecnologia de detecção de fibra óptica, permitindo a inspeção automática de corredor de tubulação.

Em relação ao armazenamento de dados, a Huawei e a Commvault, uma empresa de software de gerenciamento de dados, lançaram em conjunto uma solução de proteção de dados que oferece aos clientes corporativos proteção de dados segura e confiável de ponta a ponta. Isso ajuda a criar uma base de armazenamento confiável e eficiente, permitindo que as empresas maximizem o valor dos dados.

Joy Huang, presidente da Huawei Cloud Strategy & Industry Development, destacou que a abordagem da Huawei à transformação digital tem três pilares: infraestrutura mais verde, inovação contínua e experiência compartilhada. A Huawei Cloud pretende ser o melhor parceiro de digitalização para os clientes e está trabalhando com parceiros e clientes para liberar o digital com Everything as a Service.

Infraestrutura inovadora está sendo implantada em indústrias para impulsionar a digitalização industrial

No evento, clientes de várias indústrias do Oriente Médio e da África também compartilharam suas melhores práticas com a Huawei na transformação digital.

O Dr. Hesham Farouk Ali, Ministro Assistente de Educação Superior e Pesquisa Científica do Egito, disse que as TIC tornariam a educação mais centrada nas pessoas e acelerariam a transformação dos métodos de ensino e aprendizagem. A experiência da Huawei em redes de educação e pesquisa, nuvem e IA está fornecendo suporte fundamental e estabelecendo as bases para a digitalização do ensino superior no Egito.

Baffajo Beita, CIO da Galaxy Backbone Limited, afirmou que a Galaxy e a Huawei vêm inovando juntas para ajudar a Nigéria a construir uma rede unificada de nuvem de governo eletrônico, acelerando a digitalização do governo e impulsionando a economia digital do país.

Huawei Empower Program: construindo um ecossistema digital próspero para parceiros globais

No evento, a Huawei lançou o Huawei Empower Program, que visa ajudar a desenvolver um ecossistema digital próspero para parceiros globais. Através deste programa, a Huawei realizará inovação conjunta com seus parceiros via OpenLabs, capacitará parceiros com uma nova estrutura, um novo plano e uma plataforma integrada e criará um pool de talentos por meio dos programas Huawei ICT Academy e Huawei Authorized Learning Partner (HALP). A Huawei também anunciou um investimento de US$ 300 milhões neste programa nos próximos três anos para apoiar seus parceiros globais.

