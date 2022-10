HUAWEI CONNECT 2022 in Dubai: Innovative Infrastruktur treibt digitale Transformation in der Industrie voran

DUBAI, VAE, 14. Oktober 2022 /PRNewswire/ -- Auf der HUAWEI CONNECT Dubai, die in den Vereinigten Arabischen Emiraten stattfand, trafen sich mehr als 3.000 Branchenvertreter, um über das Thema „Innovative Infrastructure to Unleash Digital" zu diskutieren. Vertreter des ägyptischen Ministeriums für Hochschulbildung und wissenschaftliche Forschung, des nigerianischen Unternehmens Galaxy Backbone Limited, von Huawei und anderen Organisationen tauschten sich über ihre neuesten Digitalisierungsmethoden aus und beleuchteten neue Wege zur digitalen Transformation der Industrie.

Steven Yi, President of Huawei Middle East & Africa Area

Ken Hu, der rotierende Vorsitzende von Huawei, hielt eine Keynote, in der er drei Möglichkeiten aufzeigte, wie das IKT-Ökosystem dazu beitragen kann, die allgemeinen Hindernisse bei der digitalen Transformation zu überwinden:

Ausbau der digitalen Infrastruktur, einschließlich robusterer Konnektivität und stärkerer, vielfältigerer Computerressourcen.





Organisationen dabei helfen, über die einfache Cloud-Einführung hinauszugehen und das Beste aus der Cloud herauszuholen, indem wir uns auf fortschrittliche technologische Dienstleistungen konzentrieren, die eine sprunghafte Entwicklung vorantreiben.





Aufbau lokaler digitaler Ökosysteme, einschließlich der Entwicklung von Partnern, der Stärkung des Pools digitaler Talente und der Bereitstellung von mehr Unterstützung für KMU.

Steven Yi, Präsident von Huawei für die Region Naher Osten und Afrika, hielt die Eröffnungsrede, in der er sich bei Kunden und Partnern für ihr anhaltendes Vertrauen bedankte und das Engagement von Huawei bekräftigte, zur lokalen Entwicklung beizutragen. Er sprach auch über drei zentrale Initiativen von Huawei und seinen Kunden und Partnern, um die digitale Produktivität zu steigern. Gemeinsam arbeiten sie daran, eine solide digitale Grundlage für alle zu schaffen und die lokalen digitalen Ökosysteme zu stärken, um die Zukunft der digitalen Nationen zu sichern.

Innovative, szenariobasierte Technologien verbessern die digitale Infrastruktur und fördern die digitale Produktivität

Bob Chen, Vizepräsident von Huawei Enterprise BG, erläuterte, wie wichtig die Synergie mehrerer Technologien ist, um die richtige Technologie für das richtige Szenario zu finden. In seiner Keynote „Innovative Digital Infrastructure Accelerates Digital Transformation" erklärte er: „Daten sind das Herzstück der digitalen Transformation, und Datenerfassung, -übertragung, -speicherung und -analyse sind die wichtigsten Schritte. Huawei bietet umfassende Produkte und Produktportfolios zur Unterstützung der End-to-End-Datenverarbeitung, um die digitale Transformation der Kunden zu beschleunigen."

Im Bereich der Datenkonnektivität präsentierte Huawei die NetEngine AR5710, ein hyperkonvergentes Gateway, das sich ideal für kleine und mittelgroße Zweigstellen eignet, sowie die NetEngine 8000 F8, einen ultrakompakten Universal-Service-Aggregationsrouter. Diese brandneuen Produkte tragen dazu bei, eine solide Datengrundlage zu schaffen, um die digitale Produktivität weiter zu steigern.

Im Hinblick auf die Datenübertragung hat Huawei untersucht, wie die Entwicklung der fünften Generation der Festnetztechnik (F5G) in verschiedenen Branchen angewendet werden kann. Darüber hinaus haben Huawei und ein Kunde aus Dubai gemeinsam eine digitale Lösung für die Inspektion von Pipeline-Korridoren eingeführt, die auf der Technologie der Glasfasererkennung basiert und die automatische Inspektion von Pipeline-Korridoren ermöglicht.

Im Bereich der Datenspeicherung haben Huawei und Commvault, ein Unternehmen für Datenverwaltungssoftware, gemeinsam eine Datensicherungslösung auf den Markt gebracht, die Unternehmenskunden einen sicheren und zuverlässigen Datenschutz von Anfang bis Ende bietet. Dadurch wird eine zuverlässige und effiziente Speichergrundlage geschaffen, die es Unternehmen ermöglicht, den Wert ihrer Daten zu maximieren.

Joy Huang, Huawei-Präsident für Cloud-Strategie und Branchenentwicklung, wies darauf hin, dass der Ansatz von Huawei zur digitalen Transformation auf drei Säulen beruht: umweltfreundlichere Infrastruktur, kontinuierliche Innovation und gemeinsame Erfahrung. Huawei Cloud verfolgt das Ziel, der beste Digitalisierungspartner für Kunden zu sein, und arbeitet mit Partnern und Kunden zusammen, um die Digitalisierung mit „Everything as a Service" voranzubringen.

Innovative Infrastrukturen werden in der Industrie eingesetzt, um die industrielle Digitalisierung voranzutreiben

Auf der Veranstaltung tauschten sich Kunden aus verschiedenen Branchen im Nahen Osten und Afrika auch über ihre bewährten Verfahren bei der digitalen Transformation mit Huawei aus.

Dr. Hesham Farouk Ali, stellvertretender ägyptischer Minister für Hochschulbildung und wissenschaftliche Forschung, erklärte, dass die IKT die Bildung stärker auf den Menschen ausrichten und den Wandel der Lehr- und Lernmethoden beschleunigen werde. Die Expertise von Huawei in den Bereichen Bildungs- und Forschungsnetzwerke, Cloud und KI bietet wichtige Unterstützung und legt den Grundstein für die Digitalisierung der Hochschulbildung in Ägypten.

Baffajo Beita, der CIO von Galaxy Backbone Limited, erklärte, dass Galaxy und Huawei gemeinsam Innovationen entwickelt haben, um Nigeria beim Aufbau eines einheitlichen E-Government-Cloud-Netzwerks zu unterstützen, die Digitalisierung der Regierung voranzutreiben und die digitale Wirtschaft des Landes zu fördern.

Huawei Empower-Programm: Aufbau eines florierenden digitalen Ökosystems für Partner weltweit

Auf der Veranstaltung stellte Huawei das Huawei Empower-Programm vor, das zur Entwicklung eines florierenden digitalen Ökosystems für internationale Partner beitragen soll. Im Rahmen dieses Programms wird Huawei über OpenLabs gemeinsame Innovationen mit seinen Partnern durchführen, Partner mit einem neuen Rahmen, einem neuen Plan und einer integrierten Plattform ausstatten und über die Huawei ICT Academy und die Huawei Authorized Learning Partner (HALP)-Programme einen Talentpool aufbauen. Huawei kündigte außerdem an, in den nächsten drei Jahren 300 Millionen USD in dieses Programm zu investieren, um seine weltweiten Partner zu unterstützen.

