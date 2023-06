Huawei Digital Power construit une nouvelle infrastructure sous trois aspects pour l'ère de l'énergie numérique

SHENZHEN, Chine, 30 juin 2023 /PRNewswire/ -- Le salon International Digital Energy Expo (IDEE) 2023 a ouvert ses portes aujourd'hui à Shenzhen. Cet événement de quatre jours se concentre sur les technologies de pointe et les meilleures pratiques dans l'industrie de l'énergie numérique. Son objectif est de promouvoir la construction d'un système énergétique écologique, efficace, flexible, intelligent et durable et d'accélérer le développement de haute qualité de l'industrie.

Lors du Forum sur l'énergie numérique qui se tenait aujourd'hui, Hou Jinlong, président de Huawei Digital Power, a prononcé un discours-programme intitulé : « Integrating Digital and Power Electronics Technologies for a New Era of Digital Energy and a Better, Greener Future » (Intégration de technologies numériques et électroniques de puissance pour une nouvelle ère de l'énergie numérique et un meilleur avenir, plus écologique). Le président Hou Jinlong a souligné que la réduction des émissions de carbone, l'électrification, la numérisation et l'intelligence sont les quatre voies clés de l'évolution et de la transformation énergétiques. L'industrie énergétique est entrée dans une nouvelle ère de l'énergie numérique et sera profondément intégrée au monde numérique. Huawei Digital Power s'engage à intégrer les technologies numériques et électroniques de puissance pour construire une infrastructure énergétique pour les systèmes électriques, les véhicules électriques (VE) de nouveau type et les nouvelles industries numériques pour un avenir carboneutre.

La transformation des infrastructures énergétiques, qui incluent les nouveaux systèmes électriques, les systèmes énergétiques urbains, les réseaux de transport et les systèmes énergétiques résidentiels, s'accélère. Huawei Digital Power utilise les technologies 4T (BiT, WatT, HeaT et BatTery) pour construire de nouvelles infrastructures énergétiques sous trois aspects :

Nouvelle infrastructure énergétique du réseau électrique

Ce type d'infrastructure est axé sur l'énergie propre, les systèmes d'énergie urbaine avec production d'énergie coordonnée, les réseaux, les charges et le stockage, et les systèmes de gestion de l'énergie domestique.

Dans les scénarios de base de l'énergie propre, Huawei développe des convertisseurs de réseau intelligents pour faire du PV une source d'énergie majeure. En termes d'O&M, Huawei utilise l'IoT, le Big Data, l'IA et d'autres technologies numériques pour mettre en œuvre le diagnostic intelligent des défaillances des centrales, en réalisant des centrales photovoltaïques intelligentes et sans surveillance.

En milieu urbain, Huawei utilise des solutions novatrices comme l'énergie distribuée, les centrales électriques virtuelles (VPP), les réseaux de recharge intelligents, le V2X, l'énergie intelligente intégrée et les microréseaux intelligents pour intégrer intelligemment la production, le réseau, la charge et le stockage d'énergie. L'objectif est de cultiver des systèmes énergétiques urbains verts et à faibles émissions de carbone, afin que les villes soient sûres, résilientes, efficaces et intelligentes.

Pour la consommation d'énergie domestique, la construction d'un système de gestion de l'énergie domestique écologique, sobre en carbone et intelligent avec la solution d'optimisation+PV+ESS+chargeur+charge+cloud transformera les foyers de consommateurs d'énergie en prosommateurs dans de nouveaux systèmes électriques.

Infrastructure énergétique pour VE de nouveau type

Dans l'industrie de l'électrification de la mobilité, Huawei Digital Power propose des solutions de mobilité électronique et FusionCharge. Nous lançons le système d'alimentation hyperconvergente et la solution de suralimentation « un kilomètre par seconde » grâce à des efforts collaboratifs, permettant aux véhicules électriques de dépasser les véhicules à carburant et d'obtenir une expérience de recharge de type ravitaillement. En outre, les réseaux de recharge de haute qualité devraient être compatibles avec les modèles de véhicules de différents niveaux de tension. Divers modèles commerciaux peuvent offrir un meilleur rendement des investissements aux exploitants de chargeurs, favorisant ainsi un cycle de développement durable.

Aujourd'hui, Shenzhen City, Huawei Digital Power et des partenaires de l'écosystème annoncent de faire de Shenzhen un centre de suralimentation avec un réseau intégré pour la charge, le stockage d'énergie et la décharge.

Nouvelle infrastructure énergétique de l'industrie numérique

Avec la demande croissante de connexions et de puissance de calcul, la consommation d'énergie et les émissions de carbone des datacenters et des sites de télécommunications augmentent. En adhérant au principe consistant à obtenir plus de bits avec moins de watts et moins d'émissions de carbone, Huawei construit de nouvelles infrastructures énergétiques pour les installations de datacenters, les installations électriques du site et les solutions d'alimentation électrique critiques, afin de réduire continuellement la consommation d'énergie et les émissions de carbone par bit. L'infrastructure sert de consommateur d'énergie et de régulateur de la production d'énergie et des systèmes électriques.

L'industrie de l'énergie numérique se nourrit de la collaboration entre les écosystèmes. Huawei innovera continuellement dans les technologies et les produits, et collaborera avec des partenaires de l'industrie et de l'écosystème pour bâtir un écosystème de l'industrie de l'énergie numérique et contribuer à un avenir carboneutre pour l'humanité.

