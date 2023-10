Huawei Digital Power lance la solution Smart VPP au sommet mondial sur l'efficacité énergétique dans le secteur des TIC

BORDEAUX, France, 26 octobre 2023 /PRNewswire/ -- Le 7e sommet mondial sur l'efficacité énergétique dans le secteur des TIC, intitulé « Green Site, Brighter Future » (un site durable pour un avenir plus brillant), s'est tenu à Bordeaux, en France, le 24 octobre. Les principaux opérateurs, fournisseurs de tours, instituts de recherche, organismes de normalisation et autres acteurs clés du monde entier se sont réunis pour échanger leurs points de vue sur la transformation écologique dans l'industrie des télécommunications. L'objectif était d'accélérer la construction de réseaux durables et à faible émission de carbone et de libérer le potentiel des sites grâce à des modes innovants, tels que la centrale électrique virtuelle (VPP).

Dans son discours d'ouverture, M. Fang Liangzhou, vice-président et directeur du marketing de Huawei Digital Energy, a souligné que, bien que les opérateurs soient soumis à la pression de la réduction des émissions et de l'augmentation des coûts de l'énergie, ils peuvent tirer parti de leurs sites physiques et de leurs ressources énergétiques pour augmenter leurs revenus. Par exemple, ils peuvent déployer des systèmes photovoltaïques distribués sur le site et connecter le stockage d'énergie du site à la VPP pour échelonner les pics de consommation ou construire des installations de recharge de véhicules électriques sur les sites existants. Le développement durable fait désormais l'objet d'un consensus mondial. Le positionnement des opérateurs évolue : de consommateurs d'énergie, ils deviennent consommateurs, producteurs et facilitateurs d'énergie. Huawei s'engage à intégrer les technologies numériques et d'électronique de puissance pour aider les opérateurs à réussir la transition mondiale vers la neutralité carbone.

Huawei lance la solution Smart VPP

Diverses industries dans le monde s'efforcent de devenir neutres en carbone et de recourir à l'électrification, ce qui entraîne une volatilité du réseau électrique. Dans le même temps, la proportion toujours croissante d'énergie renouvelable pose des risques pour le réseau électrique. Pour résoudre ces problèmes, la centrale électrique virtuelle (VPP) peut être déployée pour agréger et programmer les ressources de charge distribuées, améliorant ainsi la stabilité du réseau électrique. Les VPP ont des exigences élevées en ce qui concerne l'échelle totale et les capacités de réponse (vitesse, segment temporel et précision) des ressources distribuées auxquelles elles ont accès.

Huawei a lancé une solution VPP intelligente basée sur des algorithmes intelligents uniques et un matériel de haute performance. Cette solution présente les caractéristiques suivantes :

Simplicité : le système VPP est autonome et découplé du réseau réel. Le déploiement simple ne compromet pas l'architecture existante et la sécurité du service. Le système VPP peut être ajouté en douceur à tous les sites dans tous les scénarios.

Intelligent : la plateforme de gestion de l'énergie de Huawei met en œuvre une synergie cloud-réseau et une programmation intelligente basée sur l'analyse et la prédiction des big data. La passerelle intelligente VPP et les batteries au lithium forment une plateforme matérielle robuste, garantissant une simultanéité élevée, une réponse rapide et une grande précision.

Complet : un système VPP peut intégrer plusieurs services, tels que l'échelonnement des pics, la réponse à la demande et la réponse à la fréquence. En outre, le système VPP utilise des algorithmes logiciels pour optimiser la programmation, garantissant ainsi la sécurité du service tout en maximisant les revenus du service VPP.

Li Shaolong, vice-président de la division des installations électriques des sites de Huawei Digital Power, a déclaré que la solution Smart VPP de Huawei vise à aider les transporteurs à exploiter les ressources existantes des sites pour en tirer de nouveaux avantages. Huawei collaborera avec les agrégateurs de réseau, les organismes de normalisation industrielle et d'autres parties prenantes des VPP pour promouvoir le développement commercial des sites de télécommunications desservant les VPP.

Sites de télécommunications durables : un consensus au sein de l'industrie

Actuellement, les technologies numériques font partie de la vie quotidienne et le trafic sur les réseaux ne cesse de croître de manière fulgurante. Sans innovation, la consommation d'énergie des réseaux des opérateurs augmentera fortement. L'infrastructure énergétique de l'industrie numérique doit continuellement améliorer l'efficacité énergétique et augmenter l'utilisation d'énergies renouvelables et propres. L'utilisation de nouvelles technologies, de nouveaux produits et de nouvelles solutions pour construire des sites écologiques est devenue une pratique courante dans l'industrie.

Li Shaolong, dans un discours intitulé « La solution énergétique intelligente de Huawei accélère la transformation durable des TIC », a déclaré que les solutions énergétiques intelligentes de Huawei peuvent contribuer à accélérer la transformation durable des TIC et aider les opérateurs à passer du statut de consommateurs d'énergie à celui de prosommateurs d'énergie. En tant que consommateurs d'énergie, il est nécessaire de maximiser l'efficacité énergétique et de minimiser la consommation d'énergie. Les transporteurs disposent de ressources abondantes et peuvent se transformer en producteurs en déployant des systèmes photovoltaïques et en participant à des projets de stockage d'énergie. De cette manière, les ressources des sites peuvent être activées pour augmenter les revenus et contribuer à la réalisation de l'objectif « double carbone ».

À l'avenir, Huawei Digital Power continuera à aider les opérateurs à construire des réseaux durables et à faible émission de carbone et à travailler avec des partenaires de différentes industries pour fournir des solutions innovantes et faciliter la transformation durable.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2257208/20231025_175311_WeLinkPC.jpg

SOURCE Huawei