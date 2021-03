Huawei divulga Relatório Anual de 2020

Huawei reafirma compromisso de criar mais valor para clientes e sociedade diante de adversidades

SÃO PAULO, 31 de março de 2021 /PRNewswire/ -- A Huawei divulgou hoje seu Relatório Anual de 2020. O desempenho desacelerou, mas a operação nos negócios ficou amplamente alinhada com a previsão. A receita de vendas da empresa em 2020 foi de CNY 891,4 bilhões (US$ 136,7 bilhões), o equivalente a um aumento de 3,8% no comparativo anual, e seu lucro líquido atingiu CNY 64,6 bilhões (US$ 9,916 bilhões), referente a um aumento de 3,2% em relação ao ano passado.

Apesar das dificuldades operacionais por conta das sanções dos Estados Unidos em 2019 e 2020, a Huawei segue convidando a KPMG para auditar de forma independente e objetiva as demonstrações financeiras. O documento produzido pela KPMG é uma auditoria de opinião padrão não modificada. Apesar das circunstâncias, a companhia segue abraçando a transparência, e divulgando dados operacionais para governos, clientes, fornecedores, funcionários e parceiros.

Em 2020, a unidade de negócios das operadoras da Huawei continuou a garantir as operações estáveis de mais de 1.500 redes em mais de 170 países e regiões, o que ajudou a apoiar o teletrabalho, o ensino remoto e as compras online em regiões que adotaram o lockdown por conta do COVID-19. Em parceria com operadoras do mundo todo, a companhia ajudou a fornecer uma experiência de conectividade superior e avançou em mais de 3 mil projetos de inovação de 5G em mais de 20 setores, como mineração de carvão, produção de aço, portos e manufatura.

No ano passado, a unidade de negócios corporativos da Huawei intensificou os esforços para desenvolver soluções inovadoras baseadas em cenários para segmentos diversos, e criar um ecossistema digital próspero na criação conjunta e no sucesso compartilhado. Durante a pandemia, a companhia forneceu conhecimento técnico e soluções vitais na luta contra o coronavírus. Um exemplo é a solução de diagnóstico assistido por IA (Inteligência Artificial) baseada na HUAWEI CLOUD, que ajudou hospitais no mundo todo a reduzirem a carga sobre sua infraestrutura médica. A empresa também trabalhou com parceiros para lançar plataformas de aprendizagem online baseadas em nuvem para mais de 50 milhões de alunos do ensino fundamental e médio.

Com o lançamento do HarmonyOS e do ecossistema Huawei Mobile Services (HMS), a unidade de negócios de consumo da Huawei avançou com a estratégia Seamless AI Life ("1 + 8 + N") para fornecer aos consumidores uma experiência inteligente em todos os dispositivos e cenários, com foco em escritórios inteligentes, boa forma e saúde, casas inteligentes, praticidade em viagens e entretenimento.

"No ano passado, nos mantivemos firmes diante das adversidades", afirmou Ken Hu, presidente rotativo da Huawei. "Seguimos inovando para criar valor para nossos clientes, ajudar a combater a pandemia e apoiar a recuperação econômica e o progresso social no mundo todo. Também aproveitamos esta oportunidade para aprimorar ainda mais nossas operações, levando a um desempenho que acompanhou amplamente a previsão. Vamos continuar a trabalhar próximos aos nossos clientes e parceiros, a fim de apoiar o progresso social, o crescimento econômico e o desenvolvimento sustentável", concluiu Hu.

Todas as demonstrações financeiras do Relatório Anual de 2020 foram auditadas de forma independente pela KPMG, companhia internacional de contabilidade do grupo chamado Big Four. Para baixar o Relatório Anual de 2020, visite https://www.huawei.com/en/annual-report/2020.

