Huawei e Phanes Group acionam o maior projeto de energia solar distribuída dos EAU

O desenvolvimento incluiu mais de 88 mil painéis solares, toda a série de inversores inteligentes SUN2000-(8-40)KTL da Huawei, 25 projetos independentes, cada um com Pontos de Conexão (POC) únicos, em mais de 60 telhados e 6 diferentes tipos de telhas, inclusive no maior telhado em uma única planta da região (2,6 MW). O projeto também abrangeu 12 diferentes tipos de perfis de construções e trabalho simultâneo em até 12 projetos.

Trata-se de um projeto preponderante para o esquema de medida líquida dos Shams de Dubai e serve como modelo para o lançamento da energia solar fotovoltaica distribuída em escala industrial para a região. Stefanos Lialios, diretor de execução de projetos da Oryx Solar Systems Solutions, uma empresa do Phanes Group, disse que o projeto oferece geração estável de energia para a DP World graças ao desempenho dos inversores inteligentes da Huawei, em especial por conta de sua confiabilidade e baixa taxa de falha desde a instalação na rede. O Phanes Group respalda o uso dos inversores inteligentes com resfriamento natural em temperaturas extremamente altas e nas condições do deserto e otimiza ainda mais os custos por meio do sistema inteligente de gestão.

"Temos muito orgulho desta parceria e do projeto", acrescentou Lialios. "É um projeto pioneiro que servirá como propulsor para a entrada da indústria de energia solar fotovoltaica nos EAU e estamos otimistas sobre o futuro dos renováveis nos Emirados."

O projeto de energia solar para a DP World beneficia-se da alta irradiação natural para produzir 35.734 MWh de eletricidade por ano e dispensa o uso de mais de 21.000 toneladas de CO 2 todo ano. Além disso, tem o reconhecimento das Atividades do Projeto Componente da ONU para energia solar em pequena escala nos EAU e contribui para a Estratégia Integrada para Energia de Dubai para 2030, bem como com a visão dos EAU para 2021 para um ambiente sustentável. O Phanes Group e a Huawei manterão o trabalho em conjunto para o desenvolvimento de mais plantas de energia solar fotovoltaica mais eficientes em todo o mundo.

Sobre o Phanes Group:

O Phanes Group é um desenvolvedor internacional no segmento de energia solar, além de gestor de investimentos e ativos, estrategicamente sediado em Dubai, nos EAU. Fundado em 2012, a abordagem integrada do Phanes Group, que combina conhecimento financeiro e de engenharia, permite que a empresa ofereça soluções de ponta-a-ponta em energia solar.

O portifólio do Phanes Group em investimentos solares está em contínuo crescimento e a empresa atua em diversas regiões geográfica, com atenção especial para os mercados emergentes, em particular a África, o Oriente Médio, a Ásia Central e a Comunidade dos Estados Independentes (CEI). Até o momento, a contribuição do Phanes Group em energia limpa em todo o mundo ultrapassa os 70 MW e ainda há mais 1,5 GW em desenvolvimento ou em fase de planejamento.

Sobre a Huawei:

A Huawei é uma fornecedora líder global de soluções de TIC e energia de rede, atualmente fornecendo produtos e soluções de energia de rede, em mais de 170 países, atendendo a mais de três bilhões de pessoas em todo o mundo. Integra, de forma inovadora, tecnologias de informação digital, como inteligência artificial, Internet das coisas (IoT), big data e computação em nuvem, com tecnologia FV, para promover soluções fotovoltaicas inteligentes líderes do setor para cenários comerciais e residenciais em escala de utilidades. Com base nos relatórios divulgados pela consultoria global IHS Markit, a Huawei ficou em primeiro lugar no ranking mundial em remessas de inversores por quatro anos consecutivos, de 2015 a 2018. Para obter mais informações, visite o site: https://solar.huawei.com ou nosso LinkedIn/Twitter/Facebook: Huawei FusionSolar.

FONTE Huawei

