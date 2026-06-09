-Huawei lanza el programa "AHEAD" para construir un nuevo ecosistema de beneficio mutuo en educación y atención médica

SHENZHEN, China, 10 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- La Convención Global de Socios de Educación y Salud 2026, celebrada bajo el lema "Juntos, impulsando la educación y la salud basadas en la inteligencia", concluyó con éxito en China. El evento reunió a más de 500 clientes y socios del sector de más de 40 países y regiones. Durante la convención, Huawei presentó el programa "AHEAD" (Alianza para la Digitalización de la IA en la Salud y la Educación 2.0), dedicado a fortalecer la sinergia entre las empresas del sector y a cultivar un ecosistema sostenible y de alto nivel.

Launch of Alliance on Healthcare & Education AI Digitalization 2.0

Transformación impulsada por la IA: modernización de la alianza de socios para estar a la altura de los tiempos

Junfeng Li (Wind), vicepresidente de Huawei y consejero delegado de la Unidad de Negocio Global del Sector Público, destacó en su discurso de apertura que nos encontramos en una ola de transformación impulsada por la IA. Como pilares del desarrollo humano sostenible, los sectores de la educación y la salud se enfrentan a un imperativo global de transformación inteligente, un desafío que, a su vez, encierra inmensas oportunidades.

Enfatizó el compromiso de Huawei de ser pionero en la búsqueda de las mejores vías para la transformación inteligente de la educación y la salud, con el objetivo de aprovechar la IA y otras tecnologías de vanguardia para democratizar el acceso a una educación de alta calidad y optimizar la prestación de servicios de salud a nivel mundial. El lanzamiento del programa "AHEAD" representa un paso crucial para que Huawei colabore con socios globales en la construcción de una comunidad industrial para el futuro.

La Alianza de Socios 2.0 profundiza la cooperación global en seis dimensiones

La Alianza de Socios 2.0, que pasa de la infraestructura 1.0 a un ecosistema global más integrado, optimiza seis pilares de colaboración clave: análisis de tendencias, empoderamiento, cocreación de soluciones, marketing, intercambio de oportunidades y expansión, impulsando así un valor superior para socios y clientes.

Robert Yang, director del Departamento de Desarrollo de Socios de la Unidad de Negocio Global del Sector Público de Huawei, describió la hoja de ruta principal para la actualización de la alianza, destacando la intención de Huawei de movilizar la experiencia colectiva de sus socios globales. Al fomentar un marco de colaboración, Huawei está en posición de ofrecer soluciones más innovadoras y específicas para cada sector, impulsando así un salto cualitativo en la transformación digital e inteligente de los sectores de educación y salud.

El éxito de esta Convención Global de Socios de Educación y Salud en China es una prueba del compromiso colectivo de Huawei y sus socios para el avance de estos sectores. De cara al futuro, Huawei profundizará la sinergia estratégica con sus socios para explorar escenarios de aplicación de alto valor, coinnovar en tecnologías de vanguardia y afrontar los desafíos globales. Huawei y sus socios están preparados para redefinir la hoja de ruta para la transformación digital e inteligente de la educación y la atención médica a escala global.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2996363/image1.jpg