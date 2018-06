Huawei e Purple revelam conjuntamente a solução de precisão de marketing centrada nos negócios para maximizar o valor dos negócios

A era do "Novo Varejo", impulsionada pela centralidade na experiência e em Big Data já chegou. A rápida convergência dos mundos on-line (digital) e off-line (físico) está dando origem a uma transformação geral dos modelos de negócios. Por exemplo, a experiência geral do cliente tem que ser melhorada e o custo operacional tem que ser imensamente reduzido. Em áreas tais como centros comerciais e supermercados, aeroportos e cidades sem fio, a inovação do modelo de negócios de varejo impulsionada pela Wi-Fi comercial já está ocorrendo.

A solução guiada por intenção CloudCampus da Huawei, ideal para redes empresariais de campus, fornece uma arquitetura de rede inteligente, simplificada, banda ultra-larga, aberta e segura. As aplicações de negócios da Purple são baseadas na infraestrutura CloudCampus da Huawei e, através da análise de Big Data centrada nos negócios, a Purple ajuda as empresas a desenvolverem suas capacidades de precisão de marketing. A solução CloudCampus da Huawei habilita modelos de precisão de negócios de marketing através do fornecimento de novas capacidades, incluindo as seguintes:

Uma rede sem fio de alto desempenho com convergência de IoT: Huawei AP4050DN-E tem três slots incorporados para módulos de IoT para convergir redes Wi-Fi e IoT. Isso alcança gerenciamento convergido, elimina investimentos repetidos e reduz o Custo Total de Propriedade (TCO).

Uma plataforma de rede gerenciada na nuvem: a plataforma de gerenciamento na nuvem da Huawei fornece uma ampla variedade de interfaces de programação de aplicativos para o norte (northbound APIs), cobrindo autenticação e contabilidade, localização do terminal e status do terminal. Estas APIs fornecem uma base para interfuncionamento com as plataformas de negócios dos parceiros do setor e ajudam a fornecer aplicações de negócios tais como contabilidade flexível, análise do fluxo de clientes e avanço na precisão das informações. A solução de rede gerenciada na nuvem da Huawei suporta o modo de implementação de nuvem privada, assegurando a segurança dos dados das empresas.

Eric Law, Executivo-Chefe de Receitas Globais da Purple, disse: "Estamos honrados por assinarmos uma parceria global com a Huawei. A Huawei está comprometida em construir um mundo totalmente conectado e inteligente. A Purple deseja trabalhar com a Huawei para liberar todo o potencial das redes Wi-Fi. Isso criará valor duradouro para os clientes e permitirá que mais usuários empresariais se transformem e se adaptem de forma proativa e também abracem novas oportunidades".

Zhong Kaisheng, Presidente da Linha de Produtos Switch & Enterprise Gateway da Huawei, declarou: "A cooperação catalisa a prosperidade nos negócios. A solução CloudCampus da Huawei vem com uma arquitetura aberta em todos os níveis e pode efetivamente colaborar com as ofertas dos parceiros. Acreditamos que a solução conjunta com a Purple pode fornecer uma base sólida para a inovação nos serviços dos clientes empresariais globais. Olhando para o futuro, a Huawei espera colaborar com maior número de parceiros importantes do setor para juntos desenvolvermos o mundo totalmente conectado e inteligente".

A Huawei, juntamente com seus parceiros e clientes, estão apresentando novas soluções de transformação digital para orquestrar uma sinfonia digital na CEBIT de 11 a 15 de junho, na Alemanha, a berço da música clássica. A empresa também realiza atividades e compartilha melhores práticas sobre computação em nuvem, inteligência artificial (AI), Big Data, Internet das Coisas (IoT) e redes definidas por software (SDN), todos eles são assuntos que têm papel crítico na transformação digital atual.

O estande da Huawei está na Área C01 no Hall 13, no Centro de Exposições de Hannover, Alemanha. Para mais informações sobre a Huawei na CEBIT, visite o endereço http://e.huawei.com/topic/cebit2018-en/index.html. Para saber mais sobre os casos de clientes da Huawei em todo o mundo que usam novas tecnologias líderes de informação e comunicações ("Leading New ICT"), visite o endereço http://e.huawei.com/topic/leading-new-ict-en/index.html.

