Huawei et Purple présentent conjointement la solution de marketing de précision centrée sur les entreprises et destinée à maximiser la valeur commerciale

L'ère du « nouveau commerce de détail », mue par l'orientation sur l'expérience et les Big data, est arrivée. La convergence rapide des mondes en ligne (numérique) et hors ligne (physique) donne lieu à une transformation de fond en comble des modèles commerciaux. Par exemple, l'expérience client doit être améliorée dans son ensemble et les coûts d'exploitation doivent être considérablement réduits. Dans des lieux tels que les centres commerciaux et les supermarchés, les aéroports et les villes « sans fil », l'innovation en matière de modèle de vente au détail s'appuyant sur le Wi-Fi commercial a déjà lieu.

La solution CloudCampus de Huawei, guidée sur l'intention, est idéale pour les réseaux de campus d'entreprise. Elle apporte une architecture réseau intelligente, simplifiée, ouverte, sécurisée et à bande ultra-large. Les applications d'entreprise de Purple s'appuient sur l'infrastructure CloudCampus de Huawei et, grâce à l'analyse des Big data centrée sur les entreprises, Purple aide ces dernières à développer leurs capacités de marketing de précision. CloudCampus de Huawei apporte des modèles commerciaux de marketing de précision en offrant de nouvelles capacités, notamment :

Un réseau sans fil hautement performant avec convergence IdO : AP4050DN-E de Huawei dispose de trois emplacements intégrés pour les modules IdO afin de faire converger les réseaux Wi-Fi et IdO. Cela permet d'obtenir une gestion convergente, d'éliminer les investissements récurrents et de réduire le coût total de possession.

Une plate-forme réseau gérée par le cloud : la plate-forme de gestion basée sur le cloud de Huawei fournit une large gamme d'interfaces de programmation applicative (API) « northbound » (« nord », c'est-à-dire qui permet de communiquer avec une composante de niveau supérieur), couvrant ainsi l'authentification et la comptabilité, l'emplacement du terminal et l'état de celui-ci. Ces API fournissent une base pour l'interfonctionnement avec les plateformes commerciales des partenaires de l'industrie et aident à apporter des applications commerciales telles que la comptabilité flexible, l'analyse des flux de clients et la diffusion précise et à grande échelle de l'information. La solution de réseau gérée par le cloud de Huawei prend en charge le mode de déploiement sur le cloud privé et assure ainsi la sécurité des données des entreprises.

Eric Law, « Chief Revenue Officer » (directeur des recettes) international chez Purple, a déclaré : « Nous sommes très heureux de signer un partenariat mondial avec Huawei. Huawei s'engage à construire un monde entièrement connecté et intelligent. Purple a hâte de travailler avec Huawei pour libérer tout le potentiel des réseaux Wi-Fi. Cela va créer une valeur extrêmement durable pour les clients et permettre à un plus grand nombre d'utilisateurs de l'entreprise de se transformer et de s'adapter de façon proactive, ainsi que de saisir de nouvelles opportunités ».

Zhong Kaisheng, président de la gamme des produits passerelle d'entreprises et commutateurs chez Huawei, a déclaré : « La collaboration catalyse la prospérité des entreprises. La solution CloudCampus de Huawei s'accompagne d'une architecture ouverte à tous les niveaux et peut collaborer efficacement avec les offres des partenaires. Nous pensons que la solution commune avec Purple peut fournir une base solide pour l'innovation en matière de services offerts aux clients commerciaux du monde entier. Dans une perspective d'avenir, Huawei espère collaborer avec d'autres partenaires de premier plan de l'industrie pour faire progresser, de concert, le monde entièrement connecté et intelligent ».

Aux côtés de ses partenaires et de ses clients, Huawei présente de nouvelles solutions de transformation numérique pour orchestrer une symphonie numérique à l'occasion du CEBIT, qui se déroule du 11 au 15 juin en Allemagne, berceau de la musique classique. L'entreprise organise également des activités et partage les meilleures pratiques relatives au cloud computing, à l'intelligence artificielle (IA), aux Big data, à l'Internet des objets (IdO) et au réseau défini par le logiciel (SDN), autant de domaines qui jouent un rôle fondamental dans la transformation numérique d'aujourd'hui.

