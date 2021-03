Huawei es reconocida como 2021 Gartner Peer Insights Customers' Choice for WAN Edge Infrastructure

SHENZHEN, China, 18 de marzo de 2021 /PRNewswire/ -- Huawei se enorgullece al anunciar que ha sido seleccionada como 2021 Gartner Peer Insights Customers' Choice for WAN Edge Infrastructure — siendo la única compañía de China en recibir esta distinción. Creemos que sirve como demostración del amplio reconocimiento de la solución SD-WAN de Huawei para los clientes de nivel mundial.

En Gartner Peer Insights, Huawei había conseguido una calificación general de 4,8/5 estrellas a fecha 31 de diciembre de 20201 en relación a su solución HUAWEI CloudWAN (HUAWEI SD-WAN). Este resultado tan impresionante se consigue gracias a las revisiones llevadas a cabo por 58 cliente s1 dentro de una amplia variedad de sectores, como por ejemplo las finanzas, comunicaciones, fabricación y servicios. Estas revisiones alaban los productos y las soluciones de Huawei, entre ellos los enrutadores empresariales de la serie NetEngine AR e iMaster NCE (un sistema de control y administración de red del campus), en lo que hace referencia a la funcionalidad del producto, implementación, funcionamiento y mantenimiento y apoyo al servicio.

Gartner Peer Insights es una plataforma online destinada a las calificaciones y revisiones de software y servicios de TI que son escritos y leídos por medio de profesionales de TI y responsables de la toma de decisiones de tecnología. Su finalidad es servir como ayuda para los líderes de TI, con el fin de conseguir poner en marcha decisiones de compra que sean más productivas, ayudando además a los proveedores de tecnología a mejorar sus productos gracias a la recepción de comentarios objetivos e imparciales por parte de sus clientes. En la actualidad, Gartner Peer Insights incluye más de 255.000 revisiones verificadas procedentes de más de 355 mercados.

Los mensajes generales de los clientes que han seleccionado la solución SD-WAN de Huawei son muy positivos. Estos son algunas de las muestras registradas:

"CloudWAN proporciona una solución adecuada destinada a la interconexión existente entre la sucursal general y DC en Japón, de cara a cumplir con los requisitos de acceso remoto de alta velocidad. Aparte de esto, la experiencia de O&M es literalmente buena, y se consigue garantizar el funcionamiento normal de la solución de nivel general. El sistema de O&M sirve como descripción para las principales actividades en diferentes fases del ciclo de vida de tipo O&M, entre las que se incluye el proceso de detallado de ZTP y el control y visualización de información clave, como por ejemplo son las alarmas y los estados de enlaces durante la ejecución de este sistema, mejorando con ello la eficacia de O&M dentro de la red de nivel empresarial". (A fecha de 19 de diciembre de 2020 ) — Ingeniero TI en la industria de la fabricación ( https://www.gartner.com/reviews/market/wan-edge-infrastructure/vendor/huawei/product/cloudwan/review/view/1267482 )

) "La solución de Huawei sirve para otorgar una plataforma de administración WAN unificada, que tiene como finalidad administrar y configurar todos los dispositivos en toda la red y de forma centralizada, reduciendo así la cantidad de personal de TI dentro de las sucursales. Además, NetEngine AR proporciona una red de elevada calidad que sirve para adaptarse para los servicios financieros. NetEngine AR desempeña un papel fundamental en lo que respecta al suministro de un buen rendimiento, funciones de seguridad y optimización de tipo WAN" — Ingeniero en la industria de las finanzas (A 29 de diciembre de 2020 ) ( https://www.gartner.com/reviews/market/wan-edge-infrastructure/vendor/huawei/product/cloudwan/review/view/1069128 )

Huawei es un desarrollador destacado dentro del mercado SD-WAN, y ha prestado servicio a más de 1.000 clientes en todo el mundo, incluyendo países como Italia, España, México, Japón, Tailandia y China. En septiembre de 2020, Huawei fue seleccionado Challenger en el Cuadrante Mágico de Gartner para WAN Edge Infrastructure2 durante tres años consecutivos.

"Es un placer haber sido nombrados como Gartner Peer Insights Customers' Choice for WAN Edge Infrastructure de nuevo en 2021. Valoramos todos los comentarios que nos proporcionan nuestros clientes por medio de Gartner Peer Insights, que sirven de ayuda para seguir innovando y avanzando", indicó Cao Tongqiang. director de la solución SD-WAN de Huawei. "Según vamos avanzando, vamos a seguir proporcionando soluciones y productos de primer nivel, que van a satisfacer los requisitos del cliente sin dejar de ser innovadores y estar centrados en lo que respecta al cliente, ayudando a los clientes para que puedan llevar a cabo la transformación a nivel digital".

Si desea más información acerca de los routers NetEngine AR de Huawei y la solución SD-WAN, visite la página web de Huawei SD-WAN .

Fuente:

1Gartner Peer Insights 'Voice of the Customer': WAN Edge Infrastructure, 5 de febrero de 2021

2Gartner, Magic Quadrant for WAN Edge Infrastructure, de Jonathan Forest | Andrew Lerner | Naresh Singh, 23 de septiembre de 2020

Advertencia:

1.Gartner Peer Insights Customers' Choice forma las opiniones subjetivas de las revisiones, las calificaciones y los datos de usuarios finales individuales que se aplican según la metodología documentada; y todo ello sin representar los puntos de vista ni constituir un respaldo de Gartner ni de sus filiales.

2. Gartner no respalda a ningún vendedor, producto o servicio descrito en sus publicaciones de investigación y no aconseja a los usuarios de tecnología seleccionar solo a los vendedores con las calificaciones más altas u otra designación. Las investigaciones publicadas por Gartner están compuestas por las opiniones del departamento de investigación de Gartner y no deben ser interpretadas como hechos irrebatibles. Gartner niega cualquier garantía, expresa o implícita, con respecto a esta investigación, incluyendo cualquier garantía de comercialización o capacidad para un propósito en particular.

