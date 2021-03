Huawei reconnu comme le choix des clients de Gartner Peer Insights 2021 pour l'infrastructure WAN Edge

SHENZHEN, Chine, 19 mars 2021 /PRNewswire/ -- Huawei est fière d'annoncer qu'elle a été désignée par Gartner Peer Insights le choix des clients 2021 pour l'infrastructure WAN Edge - la seule société chinoise à recevoir cette distinction. Nous pensons que cela démontre la reconnaissance généralisée de la solution SD-WAN de Huawei par les clients du monde entier.

Selon Gartner Peer Insights, Huawei a obtenu une note globale de 4,8/5 étoiles au 31 décembre 20201 pour sa solution HUAWEI CloudWAN (HUAWEI SD-WAN). Ce résultat impressionnant est basé sur les évaluations factuelles de 58 clients1 issus de secteurs très variés, tels que la finance, les communications, l'industrie et les services. Ces évaluations font l'éloge des produits et solutions de Huawei - notamment les routeurs d'entreprise de la série NetEngine AR et iMaster NCE (un système de gestion et de contrôle des réseaux de campus) - en termes de fonctionnalité des produits, de déploiement, d'exploitation et de maintenance, et d'assistance technique.

Gartner Peer Insights est une plateforme en ligne d'évaluations et de critiques de logiciels et de services informatiques, rédigées et lues par des professionnels de l'informatique et des décideurs technologiques. L'objectif est d'aider les responsables informatiques à prendre des décisions d'achat plus avisées et d'aider les fournisseurs de technologies à améliorer leurs produits en recevant des commentaires objectifs et impartiaux de leurs clients. Actuellement, Gartner Peer Insights comprend plus de 255 000 évaluations vérifiées dans plus de 355 marchés.

La grande majorité des messages des clients qui ont choisi la solution SD-WAN de Huawei sont extrêmement positifs. En voici quelques extraits :

« Le CloudWAN constitue une bonne solution pour l'interconnexion entre la succursale globale et le DC au Japon, afin de répondre aux besoins d'accès à distance à haut débit. En outre, l'expérience d'O&M est vraiment parfaite, car elle garantit le fonctionnement normal de la solution globale. Le système d'O&M décrit les principales activités des différentes phases du cycle de vie de l'O&M, y compris le processus détaillé du ZTP et la surveillance et la visualisation des informations clés telles que les alarmes et les statuts des liaisons pendant le fonctionnement du système, améliorant ainsi l'efficacité de l'O&M du réseau d'entreprise. » (le 19 décembre 2020 ) - Ingénieur informatique dans l'industrie manufacturière https://www.gartner.com/reviews/market/wan-edge-infrastructure/vendor/huawei/product/cloudwan/review/view/1267482)

« La solution de Huawei fournit une plateforme de gestion unifiée du réseau étendu pour gérer et configurer de manière centralisée tous les appareils sur l'ensemble du réseau, ce qui permet de réduire le nombre d'informaticiens dans les agences. En outre, le NetEngine AR fournit un réseau de haute qualité qui correspond aux services financiers. Le NetEngine AR joue un rôle clé en offrant de bonnes performances, des fonctions de sécurité et une optimisation du réseau étendu. » - Ingénieur dans le secteur financier (le 29 décembre 2020) (https://www.gartner.com/reviews/market/wan-edge-infrastructure/vendor/huawei/product/cloudwan/review/view/1069128)

Huawei est un acteur établi sur le marché du SD-WAN, ayant servi plus de mille clients dans le monde, notamment en Italie, en Espagne, au Mexique, au Japon, en Thaïlande et en Chine. En septembre 2020, Huawei avait été désigné comme un Challenger dans le Magic Quadrant de Gartner pour les infrastructures WAN Edge2 pendant trois années consécutives.

« Nous sommes ravis d'être à nouveau désignés comme le choix des clients de Gartner Peer Insights pour l'infrastructure WAN Edge en 2021. Nous apprécions toutes les réactions de nos clients via Gartner Peer Insights, qui nous aident à continuer à innover et à aller de l'avant », a déclaré Cao Tongqiang, directeur de la solution SD-WAN de Huawei. « En allant de l'avant, nous continuerons à fournir des solutions et des produits de premier ordre qui répondent aux exigences des clients tout en restant à la fois innovants et centrés sur le client, afin d'aider les clients à accélérer la transformation numérique. »

Pour plus d'informations sur les routeurs NetEngine AR et la solution SD-WAN de Huawei, visitez le site Web SD-WAN de Huawei.

Source :

1Gartner Peer Insights « La voix du client » : Infrastructure WAN Edge, 5 février 2021

2Gartner, Magic Quadrant pour l'infrastructure WAN Edge, par Jonathan Forest | Andrew Lerner | Naresh Singh, 23 septembre 2020

Avertissements :

1 Les choix des clients de Gartner Peer Insights constituent les opinions subjectives d'évaluations, de notations et de données d'utilisateurs finaux individuels appliquées à une méthodologie documentée ; ils ne représentent pas les opinions de Gartner ou de ses affiliés et ne constituent pas une approbation de leur part.

2 Gartner n'avalise aucun fournisseur, produit ou service décrit dans ses publications de recherche et ne conseille pas aux utilisateurs de technologies de sélectionner uniquement les fournisseurs ayant les notes, ou autres appréciations, les plus élevées. Les publications de recherche Gartner sont constituées des avis de l'organisme de recherche de Gartner et ne doivent pas être interprétées comme des déclarations de fait. Gartner rejette toute garantie, expresse ou implicite, relative à ces recherches, y compris toute garantie de qualité marchande ou d'adaptation à une fin particulière.

