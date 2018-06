Huawei et l'entreprise norvégienne Broadnet signent un contrat-cadre de déploiement commercial du SD-WAN

Broadnet est l'un des principaux prestataires de services de transmission des données par fibre optique en Norvège. L'entreprise fournit des services à large bande dans plus de 90 villes du pays. Broadnet est également le deuxième plus grand prestataire de services de transmission de données B2B en Norvège, offrant une large gamme de services de transmission des données d'entreprise, tels que le VPN sur fibre optique, Internet et Ethernet.

En bénéficiant de la solution SD-WAN de Huawei, Broadnet est à même de fournir rapidement aux entreprises clientes des services de ligne privée d'entreprise à la demande et rentables, assortis d'une exploitation et d'une maintenance (O&M) visualisées qui s'appuient sur le cloud. Avec la série complète des équipements sur le site des clients (CPE) très performants de Huawei, Broadnet peut fournir des connexions WAN aux entreprises de toutes tailles et peut, face à des exigences variées de mise en réseau, répondre rapidement aux besoins des clients et réduire le délai de mise sur le marché (TTM) de nouveaux services. La solution SD-WAN de Huawei prend également en charge l'orientation intelligente du trafic et l'accélération des applications sur la base d'une identification précise des applications, ce qui permet d'obtenir une expérience sans perte des services essentiels. Grâce à ces caractéristiques clés, Broadnet peut garantir une entente de niveau de service (SLA) d'application différenciée afin d'améliorer la compétitivité des services de ligne privée. Par ailleurs, en tirant parti de la solution SD-WAN de Huawei, qui utilise une architecture ouverte et s'appuie sur un solide écosystème de partenariats, Broadnet est en mesure de fournir rapidement divers services à valeur ajoutée (VAS) à la demande aux entreprises clientes. Grâce à la solution SD-WAN de Huawei, Broadnet sera prête pour l'avenir.

Martin Lippert, PDG de Broadnet, a déclaré : « Avec la solution SD-WAN de pointe de Huawei, Broadnet possèdera des avantages significatifs sur le marché norvégien des services de transmission des données, notamment en termes de flexibilité et de rapidité à l'heure de fournir des services aux utilisateurs. Grâce à l'excellente équipe de direction et aux tactiques efficaces d'expansion du marché de Broadnet, nous sommes convaincus que Broadnet gagnera une plus grande part sur le marché norvégien des entreprises et même sur le marché scandinave, tout en fournissant des services de ligne privée de meilleure qualité aux utilisateurs d'entreprise ».

Kevin Hu, président de la gamme des produits de réseau chez Huawei, a déclaré : « Nous sommes ravis de lancer conjointement la solution commerciale SD-WAN et de signer le contrat-cadre de déploiement commercial avec Broadnet. Broadnet a conclu un partenariat stratégique à long terme avec Huawei dans le domaine des services à large bande. Qui plus est, Broadnet a une clientèle solide et Huawei a continuellement investi et innové dans le secteur du SD-WAN. Nous allons travailler avec Broadnet pour promouvoir l'utilisation à grande échelle des services SD-WAN sur le marché norvégien des entreprises. Et je crois que la signature du contrat-cadre apportera des résultats commerciaux considérables aux deux parties ».

