Huawei i Broadnet z Norwegii podpisują umowę ramową na instalację biznesową SD-WAN

Broadnet to wiodący dostawca usług komunikacji danych wykorzystujący łącze optyczne zapewniający usługi na potrzeby ponad 90 miast w Norwegii. Broadnet jest także drugim co do wielkości dostawcą usług komunikacji w biznesie w Norwegii i świadczy szeroki zakres usług komunikacji biznesowej, w tym VPN przez łącza optyczne, internet i Ethernet.

Wykorzystując rozwiązanie SD-WAN firmy Huawei, Broadnet może szybko zapewnić klientom biznesowym wydajny kosztowo dostęp na żądanie do prywatnych linii biznesowych z wirtualną obsługą O&M (Operations and Maintenance) w chmurze. Dzięki kompleksowej serii wysoko wydajnych urządzeń CPE (Customer Premises Equipment) firmy Huawei Boadnet będzie w stanie zapewniać połączenia WAN przedsiębiorstwom niezależnie od rozmiaru i wymagań co do podłączenia, a także szybko odpowiadać na potrzeby klientów oraz skrócić czas trafiania nowych usług na rynek. Rozwiązanie SD-WAN firmy Huawei obsługuje także inteligentne sterowanie ruchem i akcelerację aplikacji na podstawie dokładnej identyfikacji aplikacji, przez co możliwe jest zapewnienie nieprzerwanego dostępu do najważniejszych usług. Dzięki tym kluczowym funkcjom Broadnet może oferować zróżnicowane umowy SLA (Service Level Agreement), co zwiększy konkurencyjność prywatnych linii. Ponadto, wykorzystując rozwiązanie SD-WAN firmy Huawei opierające się o otwartą architekturę i sieć partnerów Broadnet może szybko odpowiadać na różnorodne usługi wartości dodanej na żądanie klientów biznesowych. Rozwiązanie SD-WAN firmy Huawei przygotowuje Broadnet na przyszłość.

– Wykorzystując wiodące rozwiązanie SD-WAN firmy Huawei, Broadnet zdobędzie znaczącą przewagę na norweskim rynku usług Datacom, zwłaszcza w zakresie elastyczności i szybkiej reakcji świadczonych przez nas usług. Biorąc pod uwagę świetną kadrę zarządzającą i skuteczne taktyki ekspansji na rynku, jesteśmy przekonani co do tego, że Broadnet zwiększy udziały rynkowe na norweskim rynku biznesowym, a także w całej Skandynawii, jednocześnie zapewniając liniom prywatnym klientów biznesowych wyższy poziom usług – skomentował główny dyrektor wykonawczy Broadnet Martin Lippert.

– Z przyjemnością wprowadzamy wspólnie na rynek komercyjne rozwiązanie SD-WAN i podpisujemy umowę ramową na temat instalacji biznesowej z Broadnet. Już od dłuższego czasu Broadnet jest partnerem strategicznym Huawei w zakresie usług dostępu do internetu. Co więcej, Broadnet ma dużą bazę klientów, a Huawei ciągle inwestuje i wprowadza innowacje na polu SD-WAN. Będziemy współpracować z Broadnet w zakresie promocji wdrażania usług SD-WAN wśród klientów biznesowych w Norwegii. Jestem przekonany, że podpisanie umowy ramowej przyniesie obopólne korzyści biznesowe – skomentował prezes linii produktów sieciowych w Huawei Kevin Hu.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/709710/Huawei.jpg

