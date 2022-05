Huawei et Skyscanner forment un partenariat dans le domaine des vols pour offrir un choix encore plus large aux consommateurs sur Petal Search

Les capacités de recherche de vols de Skyscanner, leader sur le marché, sont désormais intégrées dans Petal Search et Petal Maps sur Huawei Mobile Services. Grâce au vaste réseau de Skyscanner, qui compte plus de 1 000 fournisseurs, les utilisateurs de Huawei peuvent désormais rechercher et comparer facilement des vols, des hôtels et des locations de voitures dans le monde entier.

Pour les consommateurs qui font des projets de voyage, Petal Search répond à tous les besoins en matière d'aventure, en fournissant des recommandations et une inspiration uniques sur le canal de voyage Petal Search. En proposant un contenu à la fois mondial et localisé, les voyageurs peuvent concevoir des itinéraires de voyage authentiques adaptés à leurs goûts. Le canal de voyage est accessible via l'application Petal Search, la version web de Petal Search, l'assistant Huawei ou simplement en glissant le doigt vers le bas sur un téléphone Huawei.

Skyscanner via Petal Search sera disponible pour les 40 millions d'utilisateurs actifs mensuels de Huawei Petal Search dans 170 pays, et pour plus de 28 millions d'utilisateurs actifs mensuels de Petal Maps dans 160 pays. La solution sera d'abord disponible en Europe avant d'être déployée dans le monde entier. Les utilisateurs de Petal Search auront accès au même contenu, à la même couverture et aux mêmes prix compétitifs que ceux auxquels les utilisateurs de Skyscanner sont habitués.

Sonja Balcer, directrice marketing d'affiliation de Skyscanner, commente : « Nous sommes ravis de nous associer à Huawei pour alimenter la recherche de vols dans Petal Search avec notre API de pointe. Les utilisateurs de Petal Search pourront désormais trouver des millions de combinaisons de vols vers des destinations du monde entier, le tout à portée de main, avec les prix de vol les plus compétitifs et des résultats rapides. Notre collaboration arrive à un moment important pour le secteur du voyage et nous sommes impatients de gagner ensemble, tant au niveau mondial que local, dans les mois et les années à venir. »

Ce partenariat intervient alors que l'aviation mondiale se redresse et que les voyageurs commencent à planifier leurs vacances d'été

La recherche de vols de Skyscanner s'associe à Huawei Mobile Services à un moment où les compagnies aériennes rétablissent leur capacité et où les restrictions frontalières sont assouplies dans le monde entier. C'est le meilleur moment pour voyager : vous pourriez même dénicher des offres de dernière minute !

Les données d'une enquête récente commandée par Skyscanner révèlent que 86 % des voyageurs prévoient de dépenser plus ou autant pour leur voyage qu'avant la pandémie, la moitié d'entre eux dépensant plus qu'avant. La demande de voyages revient en force dans de nombreuses régions du monde, les volumes de recherche mondiaux ayant augmenté de 20 % en glissement mensuel en mars par rapport à février.

« Alors que le tourisme reprend et que la confiance des consommateurs augmente, nous pensons que c'est le moment idéal pour encourager les consommateurs à voyager. Nous voulons soutenir les esprits aventureux en établissant des partenariats nouveaux et existants avec des marques de voyage et de recherche pour aider à faire de Petal Search un compagnon de voyage efficace et fiable », a déclaré Jaime Gonzalo, vice-président de Huawei Mobile Services Europe.

Il a ajouté : « L'arrivée de Skyscanner au sein de Petal Search témoigne de notre engagement à offrir un plus grand choix à nos utilisateurs et marque une nouvelle étape dans notre volonté de travailler avec les leaders et les innovateurs du marché ».

Petal Search utilise les dernières innovations technologiques pour offrir aux consommateurs du monde entier des capacités de recherche cognitive. Le moteur de recherche veut fournir une expérience avec beaucoup de contenus et de services de haute qualité, en s'associant à des marques et des entreprises de premier plan dans tous les secteurs d'activité afin de répondre facilement aux besoins des utilisateurs de Huawei. »

Recherchez des vols depuis votre téléphone en utilisant Petal Search.

À propos de Petal Search

Petal Search est un moteur de recherche mobile alimenté par l'IA qui rend la recherche en ligne extrêmement facile pour les utilisateurs de Huawei. Né en 2020, Petal Search permet aux utilisateurs de trouver leurs applications mobiles préférées, des actualités, des images, des vidéos, de faire des achats, de trouver des services locaux, des vols, des hôtels et jusqu'à 20 catégories. Il présente un certain nombre de fonctionnalités innovantes par rapport aux autres moteurs de recherche et a été constamment mis à jour avec de nouvelles améliorations pour offrir aux utilisateurs une expérience de recherche entièrement repensée. Le moteur de recherche de Huawei est conforme au règlement général sur la protection des données (RGPD) de l'UE, aux lois et aux normes de sécurité locales et dispose du certificat ePrivacySeal GDPR. Petal Search est préinstallé sur tous les nouveaux smartphones et tablettes Huawei. Les utilisateurs peuvent également le télécharger depuis AppGallery ou leur navigateur, ou accéder facilement à la version web (www.petalsearch.com) depuis n'importe quel appareil.

Pour en savoir plus, consultez le site https://consumer.huawei.com/en/mobileservices/search/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1828540/PetalSerach_KV_H_Travel_Skyscanner_EN.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1828541/4_5.jpg

SOURCE Petal Search, Huawei