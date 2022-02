Huawei exibirá data center de baixo carbono na MWC 2022

Para superar os desafios enfrentados pelos data centers tradicionais, a Huawei adere ao conceito de projeto "modular + inteligente" e remodela a arquitetura, resfriamento, O&M e fornecimento de energia para construir data centers simplificados, ecológicos, inteligentes e seguros de última geração. A solução da Huawei é amplamente utilizada na construção de data centers ecológicos e de baixo carbono, ajudando as operadoras a atingir as metas de neutralidade de carbono e a otimizar o desempenho dos data centers.

Construir data centers de última geração em quatro etapas

A expansão dos serviços digitais força os data centers a ampliar a infraestrutura e complica a arquitetura. Construção, implementação, O&M e gestão tornam-se demoradas e trabalhosas. As operadoras se preocupam com o longo período de construção, alto consumo de energia, O&M difícil e baixa confiabilidade das soluções de data center tradicionais.

O data center modular pré-fabricado oferece a solução ideal. O modo de construção semelhante a LEGO possibilita a flexibilidade na configuração e montagem de diferentes módulos. Os data centers podem ser construídos e expandidos rapidamente, reduzindo o período de construção e baixando os custos. Essa solução pode ser prontamente aplicada a grandes data centers que exigem expansões frequentes, principalmente os data centers das operadoras.

A Huawei desenvolveu quatro etapas para ajudar a planejar, construir e gerenciar os data centers inteligentes e ecológicos de última geração: remodelação da arquitetura, remodelação do resfriamento, remodelação de O&M e remodelação do fornecimento de energia.

1. Remodelação da arquitetura: atualmente, os data centers modulares pré-fabricados tornaram-se o padrão do setor. Uma abordagem modular e pré-fabricada permite a entrega simplificada, reduzindo o ciclo de construção de mais de 18 meses para menos de seis meses. Isso atende à necessidade de lançamento rápido do serviço. O data center modular pré-fabricado da Huawei tem uma taxa de montagem de 97% e não produz resíduos líquidos, gasosos ou sólidos durante a construção. O consumo e os resíduos de água provenientes da construção são reduzidos em 80%, a taxa de recuperação é superior a 80%, e as emissões de carbono provenientes da construção são reduzidas em 90%, conseguindo-se, assim, uma construção ecológica em todo o ciclo de vida.

2. Remodelação do resfriamento: a maior parte da eletricidade em um data center é consumida pelo sistema de resfriamento, portanto, esse é o foco para a economia de energia e redução das emissões. A tecnologia iCooling digital da Huawei e a solução de resfriamento evaporativo indireto, que maximiza o uso de fontes de resfriamento ao ar livre, reduzem o valor da eficácia do uso de energia (PUE) dos data centers em 8% a 15%.

3. Remodelação de O&M: a solução de data center modular pré-fabricado da Huawei conta com O&M digitais inteligentes, que permite O&M autônomas dos data centers, reduzindo os custos de O&M em cerca de 35%. Além disso, o gerenciamento inteligente e aprimorado da capacidade dos ativos melhora o aproveitamento dos recursos em cerca de 20%.

4. Remodelação do fornecimento de energia: para atender às demandas crescentes de serviços, os data centers de última geração devem adotar projetos padronizados e modularizados para garantir alta confiabilidade e estabilidade. Portanto, são adotadas soluções de projeto N+1, N+X ou até mesmo 2N para fornecimento de energia e resfriamento para os dispositivos centrais, a fim de alcançar níveis mais altos de segurança. Com base nos conceitos de "mais silício, menos cobre" e "mais baterias de íons de lítio, menos baterias de chumbo-ácido", bem como manutenção preditiva baseada em IA, a solução de data center modular pré-fabricado da Huawei utiliza UPSs de alta densidade e eficiência e gerencia todas as conexões do sistema de fornecimento e distribuição de energia de forma visualizada, transformando a manutenção passiva em manutenção proativa. Essas medidas garantem a operação contínua e estável dos data centers.

Para saber mais sobre as soluções de data center modular pré-fabricado da Huawei, acesse nosso estande: 1H50, FIRA GRANT VIA Corredor 1, de 28 de fevereiro a 3 de março. Além disso, em 1º de março, você também pode sintonizar com o Encontro de Energia Digital da Huawei, que reunirá formuladores de políticas, líderes do setor e especialistas para discutir a tendência de desenvolvimento de redes verdes e de baixo carbono, tecnologias inovadoras e melhores práticas.

